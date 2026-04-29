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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNarasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते हैं या नहीं? पूजा के क्या है नियम

Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते हैं या नहीं? पूजा के क्या है नियम

Narasimha Jayanti 2026: 30 अप्रैल को नृसिंह जयंती मनाई जाएगी. यह भगवान विष्णु का दिव्य लेकिन उग्र अवतार है. इसलिए लोगों के मन में सवाल रहता है कि, भगवान नृसिंह की तस्वीर घर पर रख सकते हैं या नहीं?

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Narasimha Jayanti 2026: 30 अप्रैल को नृसिंह जयंती मनाई जाएगी. यह भगवान विष्णु का दिव्य लेकिन उग्र अवतार है. इसलिए लोगों के मन में सवाल रहता है कि, भगवान नृसिंह की तस्वीर घर पर रख सकते हैं या नहीं?

नरसिंह जयंती 2026

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वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर प्रदोष काल में नृसिंह रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रह्लाद की रक्षा की थी. इसलिए भगवान का यह रूप रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है.
वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर प्रदोष काल में नृसिंह रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रह्लाद की रक्षा की थी. इसलिए भगवान का यह रूप रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है.
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भगवान विष्णु का चौथा अवतार यानी नृसिंह अवतार दिव्य होने के साथ ही उग्र भी है. इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि, भगवान के इस अवतार की तस्वीर या मूर्ति घर पर नहीं रखनी चाहिए. आइए जानते हैं, क्या नरसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते है या नहीं?
भगवान विष्णु का चौथा अवतार यानी नृसिंह अवतार दिव्य होने के साथ ही उग्र भी है. इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि, भगवान के इस अवतार की तस्वीर या मूर्ति घर पर नहीं रखनी चाहिए. आइए जानते हैं, क्या नरसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते है या नहीं?
Published at : 29 Apr 2026 06:00 PM (IST)
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