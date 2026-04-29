Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते हैं या नहीं? पूजा के क्या है नियम

भगवान विष्णु का चौथा अवतार यानी नृसिंह अवतार दिव्य होने के साथ ही उग्र भी है. इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि, भगवान के इस अवतार की तस्वीर या मूर्ति घर पर नहीं रखनी चाहिए. आइए जानते हैं, क्या नरसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते है या नहीं?