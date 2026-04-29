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Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह भगवान की फोटो घर पर रख सकते हैं या नहीं? पूजा के क्या है नियम
Narasimha Jayanti 2026: 30 अप्रैल को नृसिंह जयंती मनाई जाएगी. यह भगवान विष्णु का दिव्य लेकिन उग्र अवतार है. इसलिए लोगों के मन में सवाल रहता है कि, भगवान नृसिंह की तस्वीर घर पर रख सकते हैं या नहीं?
नरसिंह जयंती 2026
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Published at : 29 Apr 2026 06:00 PM (IST)
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