Kal ka Rashifal: 30 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रहने वाला है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 09:12 तक रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो रात 02:16 (1 मई) तक बना रहेगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की स्थिति से वज्र योग का निर्माण हो रहा है, जो संकल्प शक्ति और कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है.

कल चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, जिससे व्यापारिक वर्ग और नौकरीपेशा जातकों के लिए आय के नए मार्ग खुलेंगे. विशेष रूप से मीन और सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. हालांकि, कल भद्रा (विष्टि करण) का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. राजकीय पक्ष से सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा. ऑफिस में आपके प्रोजेक्ट्स की सराहना होगी.

Career: छात्रों के लिए सामूहिक पढ़ाई का अच्छा अवसर है, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

छात्रों के लिए सामूहिक पढ़ाई का अच्छा अवसर है, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. Finance: राजकीय कार्यों से लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.

राजकीय कार्यों से लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. Love: बेटे की प्रगति से घर में खुशी आएगी, दोस्तों का सहयोग मिलेगा.

बेटे की प्रगति से घर में खुशी आएगी, दोस्तों का सहयोग मिलेगा. Health: स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

कार्यक्षेत्र में निरंतर सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत जारी रखनी होगी. घर पर पुराने मित्रों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा.

Career: कार्यक्षमता बढ़ाने से मनचाहा लाभ होगा, सीनियर्स की मदद लें.

कार्यक्षमता बढ़ाने से मनचाहा लाभ होगा, सीनियर्स की मदद लें. Finance: व्यापार में निरंतर मेहनत से आर्थिक उन्नति होगी.

व्यापार में निरंतर मेहनत से आर्थिक उन्नति होगी. Love: दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा.

दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. Health: आप पूरी तरह फिट और स्वस्थ बने रहेंगे.

आप पूरी तरह फिट और स्वस्थ बने रहेंगे. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

दांपत्य जीवन में सुख और सौहार्द्र बढ़ेगा. फर्नीचर के कारोबारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभ वाला है. धार्मिक कार्यों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा.

Career: फर्नीचर से जुड़े व्यवसाय में अधिक मुनाफा होगा, कामकाज बेहतरीन रहेगा.

फर्नीचर से जुड़े व्यवसाय में अधिक मुनाफा होगा, कामकाज बेहतरीन रहेगा. Finance: परिवार की खुशियों और धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है.

परिवार की खुशियों और धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. Love: बड़ों का सम्मान करने से उनका आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा.

बड़ों का सम्मान करने से उनका आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा. Health: सेहत के लिहाज से आज आप बिल्कुल फिट रहेंगे.

सेहत के लिहाज से आज आप बिल्कुल फिट रहेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आमदनी बढ़ने के साथ नई जिम्मेदारियां भी आएंगी. रोजगार के नए अवसरों का फायदा उठाएंगे. व्यापार में पहले से बेहतर और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे.

Career: रुके हुए कार्य मित्रों की मदद से पूरे होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे.

रुके हुए कार्य मित्रों की मदद से पूरे होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे. Finance: आमदनी के नए मार्ग खुलेंगे, व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी.

आमदनी के नए मार्ग खुलेंगे, व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी. Love: बड़ों की बातों को महत्व दें, घर का माहौल सुखद रहेगा.

बड़ों की बातों को महत्व दें, घर का माहौल सुखद रहेगा. Health: दिनचर्या बेहतरीन रहेगी, मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे.

दिनचर्या बेहतरीन रहेगी, मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन बड़ी डील दिलाने वाला है. परिवार की सुख-सुविधाओं के लिए नया वाहन या कीमती सामान खरीद सकते हैं. घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

Career: प्रॉपर्टी के काम में भविष्य के लिए बड़ी सफलता मिलेगी.

प्रॉपर्टी के काम में भविष्य के लिए बड़ी सफलता मिलेगी. Finance: बड़ी डील हाथ लगेगी, निवेश के लिए समय अनुकूल है.

बड़ी डील हाथ लगेगी, निवेश के लिए समय अनुकूल है. Love: घर में छोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है, अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे.

घर में छोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है, अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. Health: घुटने की समस्या से परेशान लोगों को आज बड़ी राहत मिलेगी.

घुटने की समस्या से परेशान लोगों को आज बड़ी राहत मिलेगी. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

माता-पिता आपके मनोबल और निर्णयों में पूरा साथ देंगे. अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वह जल्द पूरा होगा. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी.

Career: सभी प्रयास सफल होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय श्रेष्ठ है.

सभी प्रयास सफल होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय श्रेष्ठ है. Finance: कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को लाभ होगा. Love: परिवार का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी.

परिवार का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी. Health: मनोबल में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मनोबल में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. शुभ रंग: बैंगनी (Purple) | शुभ अंक: 5

भाई-बहनों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. ऑफिस में सकारात्मक विचार रखने से आपके काम आसानी से बन जाएंगे. फिजूलखर्ची से बचें और जरूरी चीजों पर ही ध्यान दें.

Career: सकारात्मक दृष्टिकोण से ऑफिस के काम सफल होंगे, छात्रों को कामयाबी मिलेगी.

सकारात्मक दृष्टिकोण से ऑफिस के काम सफल होंगे, छात्रों को कामयाबी मिलेगी. Finance: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, भविष्य के लिए बचत करें.

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, भविष्य के लिए बचत करें. Love: मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा.

मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. Health: सेहत अच्छी रहने से सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

सेहत अच्छी रहने से सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दोस्तों से मन की बात साझा करने से तनाव कम होगा. बिना किसी अनुभवी की सलाह के नया बिजनेस शुरू न करें. ऑफिस में नए लोगों से मुलाकात होगी, पर बातचीत में संयम रखें.

Career: नए व्यापार के लिए विशेषज्ञों की सलाह जरूरी है, कार्यस्थल पर नए संपर्क बनेंगे.

नए व्यापार के लिए विशेषज्ञों की सलाह जरूरी है, कार्यस्थल पर नए संपर्क बनेंगे. Finance: सोच-समझकर किया गया निवेश ही लाभ दिलाएगा.

सोच-समझकर किया गया निवेश ही लाभ दिलाएगा. Love: दोस्तों के साथ मन हल्का होगा, बातचीत में संतुलन बनाए रखें.

दोस्तों के साथ मन हल्का होगा, बातचीत में संतुलन बनाए रखें. Health: स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे. लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी. दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का माहौल रहेगा.

Career: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, बदलाव सुखद रहेंगे.

ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, बदलाव सुखद रहेंगे. Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा. Love: बच्चों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी.

बच्चों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी. Health: फिटनेस अच्छी रहेगी, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

फिटनेस अच्छी रहेगी, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज शरीर को आराम देने की जरूरत है, तनाव से बचें. ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें. डिप्लोमा के छात्र अपनी पढ़ाई में मेहनत जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी.

Career: कार्यस्थल पर शत्रुओं से सतर्क रहें, छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.

कार्यस्थल पर शत्रुओं से सतर्क रहें, छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. Finance: निवेश के मामले में आज का दिन सामान्य रहने वाला है.

निवेश के मामले में आज का दिन सामान्य रहने वाला है. Love: लवमेट के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा, भाई की सलाह काम आएगी.

लवमेट के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा, भाई की सलाह काम आएगी. Health: अनावश्यक सोच-विचार से बचें, पर्याप्त विश्राम लें.

अनावश्यक सोच-विचार से बचें, पर्याप्त विश्राम लें. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

सरकारी विभाग के लोगों के लिए पदोन्नति और सम्मान के योग हैं. व्यापार में अनुकूल परिवर्तन नजर आएंगे. अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

Career: सरकारी नौकरी वालों को सम्मान मिलेगा, छात्रों को कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा.

सरकारी नौकरी वालों को सम्मान मिलेगा, छात्रों को कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा. Finance: व्यापार में बदलाव लाभकारी रहेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे.

व्यापार में बदलाव लाभकारी रहेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे. Love: अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, घर में खुशहाली रहेगी.

अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, घर में खुशहाली रहेगी. Health: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, फिटनेस अच्छी बनी रहेगी.

मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, फिटनेस अच्छी बनी रहेगी. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आय में वृद्धि के कई नए मार्ग मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. घर में मेहमानों के आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, पुराने चैप्टर के रिवीजन से छात्रों को लाभ होगा.

कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, पुराने चैप्टर के रिवीजन से छात्रों को लाभ होगा. Finance: इनकम के मल्टीपल सोर्सेज मिलेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

इनकम के मल्टीपल सोर्सेज मिलेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा. Love: जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी, मेहमानों के आने से खुशी मिलेगी.

जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी, मेहमानों के आने से खुशी मिलेगी. Health: स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर और मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर और मजबूत रहेगा. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.