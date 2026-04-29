नहीं, ट्रॉफी सही जगह रखने से सफलता के रास्ते खुलते हैं, लेकिन असली सफलता के लिए मेहनत और अपनी उपलब्धियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है।
(Source: Chanakya Strategies | *Exit polls are projections; official results on May 4, 2026)
घर के शोकेस में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट रखने का सही तरीका जान लें, वरना सफलता हो सकती है ब्लॉक!
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट रखने की सही दिशा और जगह बेहद जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपकी पहचान, उपलब्धियों और मेहनत का प्रतीक है.
- पूर्व दिशा, बेडरूम या टूटी ट्रॉफी रखने से बचें।
Vastu Tips: घर में रखी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट केवल शोऑफ या सजावट का सामान नहीं होते, बल्कि ये आपकी मेहनत, उपलब्धियों और पहचान का प्रतीक भी होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें कहीं भी और किसी भी हालात में रख देते हैं, कभी अलमारी में बंद करके, तो कभी धूल खाते किसी कोने में.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को सही दिशा में न रखा जाए, तो ये न केवल आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, बल्कि करियर और सफलता के नए रास्ते भी खोलते हैं.
ट्रॉफी रखने की सही दिशा क्या है?
अगर आप भी चाहते हैं कि, आपकी मेहनत ज्यादा पहचान और सम्मान मिले तो घर में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को पश्चिम दिशा (west direction) में रखें. इसके अलावा लंबे समय तक सफलता और स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए ट्रॉफियों को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना सही माना जाता है.
ऐसे लोग जो नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है.
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किन जगहों पर ट्रॉफी नहीं रखनी चाहिए?
पूर्व दिश (East)
पूर्व दिशा आध्यात्मिकता और नई शुरुआत की दिशा मानी जाती है. यहां ट्रॉफी रखने से आप पुरानी उपलब्धियों में ही अटके रह सकते हैं.
बेडरूम में ट्रॉफी रखना
बेडरूम आराम और शांति का स्थान है. यहां ट्रॉफी रखने से मानसिक बेचैनी बढ़ने के साथ नींद भी प्रभावित हो सकती है.
टूटी या धूल भरी ट्रॉफी
अगर आपकी ट्रॉफी टूटी या उसपर गंदगी जमी हुई है, तो यह नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है. ऐसी ट्रॉफी को ठीक करें या हटा देना ही सही रहता है.
ट्रॉफी रखने से जुड़ी जरूरी बातें
घर में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के लिए एक जगह निर्धारित करें. इन्हें अपने Showcase में व्यवस्थित तरीके से रखें.
ट्रॉफी रखने वाली जगह पर बेहतर लाइटिंग का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी उपलब्धियां अच्छे से नजर आएं.
अपनी उपलब्धियों को छिपाकर नहीं, बल्कि खुलकर डिस्प्ले करनी चाहिए. ऐसा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
वास्तु के साथ मेहनत भी जरूरी
कुल मिलाकर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट आपकी मेहनत की पहचान है. अगर इन्हें सही दिशा और सही तरीके से रखा जाए तो ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं. हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि, ट्रॉफी की दिशा बदलने से लाइफ चेंज नहीं होती, बल्कि मेहनत भी उतनी ही जरूरी है.
इसके साथ ही अपने अचीवेंट, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट का सम्मान करना सीखें. जब तक आप इनकी कद्र करेंगे, जीवन में सफलताएं मिलती रहेंगी. इन चीजों के प्रति लापरवाही करने से आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है.
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Frequently Asked Questions
क्या सिर्फ ट्रॉफी सही जगह रखने से सफलता मिल जाती है?
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