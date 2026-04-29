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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रघर के शोकेस में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट रखने का सही तरीका जान लें, वरना सफलता हो सकती है ब्लॉक!

घर के शोकेस में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट रखने का सही तरीका जान लें, वरना सफलता हो सकती है ब्लॉक!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट रखने की सही दिशा और जगह बेहद जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपकी पहचान, उपलब्धियों और मेहनत का प्रतीक है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 29 Apr 2026 06:30 PM (IST)
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  • पूर्व दिशा, बेडरूम या टूटी ट्रॉफी रखने से बचें।

Vastu Tips: घर में रखी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट केवल शोऑफ या सजावट का सामान नहीं होते, बल्कि ये आपकी मेहनत, उपलब्धियों और पहचान का प्रतीक भी होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें कहीं भी और किसी भी हालात में रख देते हैं, कभी अलमारी में बंद करके, तो कभी धूल खाते किसी कोने में.

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को सही दिशा में न रखा जाए, तो ये न केवल आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, बल्कि करियर और सफलता के नए रास्ते भी खोलते हैं. 

ट्रॉफी रखने की सही दिशा क्या है?

अगर आप भी चाहते हैं कि, आपकी मेहनत ज्यादा पहचान और सम्मान मिले तो घर में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को पश्चिम दिशा (west direction) में रखें. इसके अलावा लंबे समय तक सफलता और स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए ट्रॉफियों को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना सही माना जाता है. 

ऐसे लोग जो नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है. 

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किन जगहों पर ट्रॉफी नहीं रखनी चाहिए?

पूर्व दिश (East)
पूर्व दिशा आध्यात्मिकता और नई शुरुआत की दिशा मानी जाती है. यहां ट्रॉफी रखने से आप पुरानी उपलब्धियों में ही अटके रह सकते हैं. 

बेडरूम में ट्रॉफी रखना
बेडरूम आराम और शांति का स्थान है. यहां ट्रॉफी रखने से मानसिक बेचैनी बढ़ने के साथ नींद भी प्रभावित हो सकती है. 

टूटी या धूल भरी ट्रॉफी
अगर आपकी ट्रॉफी टूटी या उसपर गंदगी जमी हुई है, तो यह नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है. ऐसी ट्रॉफी को ठीक करें या हटा देना ही सही रहता है. 

ट्रॉफी रखने से जुड़ी जरूरी बातें

घर में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के लिए एक जगह निर्धारित करें. इन्हें अपने Showcase में व्यवस्थित तरीके से रखें. 

ट्रॉफी रखने वाली जगह पर बेहतर लाइटिंग का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी उपलब्धियां अच्छे से नजर आएं.

अपनी उपलब्धियों को छिपाकर नहीं, बल्कि खुलकर डिस्प्ले करनी चाहिए. ऐसा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. 

वास्तु के साथ मेहनत भी जरूरी

कुल मिलाकर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट आपकी मेहनत की पहचान है. अगर इन्हें सही दिशा और सही तरीके से रखा जाए तो ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं. हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि, ट्रॉफी की दिशा बदलने से लाइफ चेंज नहीं होती, बल्कि मेहनत भी उतनी ही जरूरी है. 

इसके साथ ही अपने अचीवेंट, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट का सम्मान करना सीखें. जब तक आप इनकी कद्र करेंगे, जीवन में सफलताएं मिलती रहेंगी. इन चीजों के प्रति लापरवाही करने से आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 29 Apr 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Award Vastu Tips Trophy Vastu Shastra

Frequently Asked Questions

क्या सिर्फ ट्रॉफी सही जगह रखने से सफलता मिल जाती है?

नहीं, ट्रॉफी सही जगह रखने से सफलता के रास्ते खुलते हैं, लेकिन असली सफलता के लिए मेहनत और अपनी उपलब्धियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है।

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