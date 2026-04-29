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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Gochar 2026: 30 अप्रैल से बदलेंगे हालात! जानें बुध का गोचर किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ

Budh Gochar 2026: 30 अप्रैल से बदलेंगे हालात! जानें बुध का गोचर किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ

Budh Gochar 2026: गुरुवार 30 अप्रैल को बुध का गोचर मेष राशि में होगा. मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह गोचर शुभ रहेगा. वहीं वृषभ और मकर राशि वाले जातकों की परेशानी बढ़ सकती है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Apr 2026 04:49 PM (IST)
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वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह समय-समय पर अपनी राशि बदलते हैं. ज्योतिष में ग्रहों की युति विशेष महत्व रखती है और जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो यह बुधादित्य योग का निर्माण करता है. यह योग बुद्धि, वाणी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है. 

30 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य विराजमान होंगे. यह युति मेष राशि में बुधादित्य योग का निर्माण करेगी, जो विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होगी.

बुध ग्रह के गोचर का असर

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि बुध को वाणी, व्यापार और बुद्धि के कारक माना जाता है. बुध के मेष राशि में आने से इनकम, निवेश और लेन-देन पर असर पड़ता है, जिससे कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है. बुध के कारण शेयर मार्केट से जुड़े लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं. साथ ही शरीर में नसें, तंत्रिका तंत्र, गले और स्किन से जुड़ी बीमारी भी बुध की वजह से होती है. बुध ग्रह के कारण तर्क शक्ति पर असर पड़ता है. साथ ही पत्रकारिता, शिक्षा, लेखन और वकालात से जुड़े लोगों के कामकाज में भी बड़े बदलाव होते हैं.

मेष राशि में बुध गोचर

बुद्धि-वाणी के कारक ग्रह बुध 30 अप्रैल 2026 को सुबह 6:38 मिनट पर मेष राशि में गोचर करेंगे और वे इस स्थिति में 14 मई तक रहेंगे. मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और ज्योतिष में मंगल-बुध के बीच शत्रुता का भाव माना गया है. इसलिए बुध का यह राशि परिवर्तन बेहद प्रभावशाली रहने वाला है. इसका असर सीधे व्यक्ति की सोच, कार्य, व्यापार और रिश्तों पर पड़ सकता है. बुध के गोचर से कुछ लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, तो कुछ को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत रहेगी.

बुध है नपुंसक ग्रह

बुध पुरुष ग्रह होने के बावजूद नपुंसक ग्रह कहलाता है. अर्थात यह जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उसकी तरह व्यवहार करने लगता है. वक्री बुध यदि किसी खराब ग्रह के साथ बैठ गया और उसके खराब फल में वृद्धि हो जाती है.

बुध का वैदिक मंत्र

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते सं सृजेथामयं च।
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत।।

बुध का तांत्रिक मंत्र

ॐ बुं बुधाय नमः

 बुध का बीज मंत्र

ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः

बुध गोचर का क्या होगा असर

बुध गोचर के बाद राजनीतिक उथल-पुथल एवं प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ेगी. धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन गिरफ्तारियां होगी. दुर्घटना होने की संभावना. देश और दुनिया में राजनीतिक बदलाव होंगे. सत्ता संगठन में परिवर्तन होगा. आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा. लोगों में रचनात्मकता बढ़ेगी. शेयर मार्केट बढ़ने की संभावना है. कीमती धातुओं के दाम कम होंगे. बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है. खाने-पीनी की चीजें महंगी हो सकती है.

बिजनेस वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. लेन-देन और निवेश में कई लोगों को फायदा मिल सकता है. कई नौकरीपेशा लोग जॉब बदलने का मन बना सकते हैं. अचानक मौसमी बदलाव भी हो सकते. पहाड़ी क्षेत्रों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. धार्मिक स्थल तीर्थ स्थल पवित्र स्थल पर कोई न कोई घटना घटित होगी. राजनीति से जुड़े नेताओं से दुखद समाचार, वाहन से जुड़ी घटना और हमला होने की संभावना रहेगी.

बुध के उपाय

बुध से पीड़ित व्यक्ति को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए. बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और साबूत हरे मूंग का दान करना चाहिए. बुधवार के दिन गणपति को सिंदूर चढ़ाएं. बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. दूर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाने से फल जल्दी मिलता है. पालक का दान करें, बुधवार को कन्या पूजा करे और हरी वस्तुओं का दान करें.

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मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि रहेगा शुभ

मेष राशि में बुध के आने से मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा. इन राशियों के लोगों को जॉब और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं. लेन-देन और निवेश में फायदा हो सकता है. इसके अलावा इन राशियों के लोग बड़े कामकाज की योजनाएं बनाएंगे. इन लोगों की तर्क शक्ति भी बढ़ेगी.

मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि रहेगा सामान्य

बुध के राशि परिवर्तन से मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा. इन 4 राशि वाले लोगों के सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं. कामकाज को लेकर नए और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है. रोजमर्रा के कामों में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी. दौड़-भाग बनी रहेगी. साथ ही लेन-देन और निवेश सोच-समझकर करना होगा. सेहत के मामलों में इन राशि वालों को संभलकर रहना होगा.

वृषभ और मकर राशि रहेगा अशुभ

बुध के मेष राशि में आ जाने से वृष और मकर राशि वाले लोगों को संभलकर रहना होगा. इन 3 राशियों के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. सेविंग खत्म होने और निवेश में नुकसान होने की आशंका है. लेन-देन में भी सावधानी रखनी होगी. किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा. नसों से संबंधी रोग हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के कामकाज में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Mercury Transit Budhaditya Yog Gochar 2026 Budh Gochar 2026

Frequently Asked Questions

बुधादित्य योग क्या है और यह कब बनता है?

जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है. यह योग बुद्धि, वाणी और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है.

30 अप्रैल 2026 को बुध किस राशि में गोचर करेंगे?

30 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. वे इस स्थिति में 14 मई तक रहेंगे.

बुध के राशि परिवर्तन से व्यापार और शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

बुध के गोचर से व्यापार और निवेश पर असर पड़ता है, जिससे कुछ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. शेयर बाजार बढ़ने की संभावना है और कीमती धातुओं के दाम कम हो सकते हैं.

कौन सी राशियाँ मेष राशि में बुध गोचर से सर्वाधिक लाभान्वित होंगी?

मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. उन्हें नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

बुध ग्रह को किस चीज का कारक माना जाता है?

बुध को वाणी, व्यापार और बुद्धि का कारक माना जाता है. यह ग्रह तर्क शक्ति पर भी असर डालता है.

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