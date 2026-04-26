Weekly Horoscope: 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का यह सप्ताह महिलाओं के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है. मोहिनी एकादशी से शुरू होकर बुद्ध पूर्णिमा तक चलने वाले इस सप्ताह में ग्रहों की चाल बड़े बदलाव के संकेत दे रही है.

30 अप्रैल को बुध का मेष राशि में प्रवेश आपकी निर्णय क्षमता को तेज करेगा, वहीं 1 मई को बुध का अस्त होना वाणी पर संयम रखने की सलाह देता है. जानें आपकी राशि के लिए करियर, सेहत और परिवार के लिहाज से कैसा रहेगा यह हफ्ता.

मेष (Aries), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मेष राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और नए विचारों से भरा रहेगा. 30 अप्रैल को बुध का आपकी राशि में प्रवेश आपके संचार कौशल को नई धार देगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. हालांकि, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव आपको थोड़ा भावुक कर सकता है. सप्ताह के मध्य में पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. कामकाज के चक्कर में सेहत और नींद की अनदेखी न करें. घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. यदि कोई नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं, तो सप्ताह के शुरुआती तीन दिन सबसे उत्तम हैं.

वृषभ (Taurus), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

वृषभ राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह सुख-सुविधाओं की वृद्धि और धार्मिक कार्यों में बीतने वाला है. मोहिनी एकादशी पर व्रत या दान करना आपके लिए आर्थिक मार्ग खोलेगा. सप्ताह के मध्य में बुद्ध पूर्णिमा पर आप किसी मांगलिक उत्सव का हिस्सा बन सकती हैं. शुक्र का प्रभाव आपको खुद पर समय और धन खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा. कामकाजी महिलाओं को बॉस से सराहना मिल सकती है, लेकिन सहकर्मियों की राजनीति से सावधान रहें. परिवार में किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, जहाँ आपको धैर्य से काम लेना होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

मिथुन (Gemini), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मिथुन राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह संपर्कों और लाभ का है. आपके राशि स्वामी बुध का मेष में जाना आपकी नेटवर्किंग को मजबूत करेगा. 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको अपनी किसी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने के योग हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी. सेहत के लिहाज से खान-पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पेट से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और नए अवसर मिलेंगे.

कर्क (Cancer), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

कर्क राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह भावनाओं के संतुलन का है. बुद्ध पूर्णिमा पर आपका राशि स्वामी चंद्रमा पूर्ण होगा, जो आपके आकर्षण और अंतर्ज्ञान को बढ़ाएगा. मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपके मानसिक तनाव को कम करेगी. नौकरीपेशा महिलाओं के लिए यह सप्ताह थोड़ी चुनौती दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. घर के नवीनीकरण या सजावट पर खर्च संभव है. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सप्ताह के अंत में किसी पुरानी सहेली से मुलाकात यादों को ताजा कर देगी. किसी भी बड़े निवेश से पहले घर के बड़े सदस्यों की सलाह लेना न भूलें.

सिंह (Leo), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

सिंह राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह आत्मबल और नेतृत्व का है. बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान को सक्रिय करेगा, जिससे अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य करना आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा. यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा. सप्ताह के अंतिम दिनों में यात्रा के योग बन रहे हैं, जो सुखद रहेगी. अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि अति-उत्साह में आप कुछ ऐसा कह सकती हैं जिससे करीबी रिश्तों में दरार आ जाए. सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगी.

कन्या (Virgo), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

कन्या राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह थोड़ा संभलकर चलने का है. राशि स्वामी बुध का आठवें भाव में जाना अचानक खर्चों या स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकता है. मोहिनी एकादशी का व्रत आपके लिए ढाल का काम करेगा. 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर शांत मन से किया गया ध्यान आपको सही दिशा दिखाएगा. कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को साझा न करें. ससुराल पक्ष से कोई उपहार मिल सकता है. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें. सप्ताह का अंत परिवार के साथ किसी शांत जगह पर बीत सकता है, जो आपको मानसिक रूप से रीचार्ज कर देगा.

तुला (Libra), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

तुला राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह साझेदारी और प्रेम के लिए सर्वश्रेष्ठ है. बुध का गोचर आपके सातवें भाव में होने से जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा. यदि आप कला, डिजाइन या लेखन से जुड़ी हैं, तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. मोहिनी एकादशी पर मन की शुद्धि होगी. घर में शांति का माहौल रहेगा. सेहत में सुधार होगा और आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगी. नई खरीदारी के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत शुभ है. दूसरों की मदद करने से आपको आत्मिक सुख मिलेगा.

वृश्चिक (Scorpio), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह मिली-जुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में काम की अधिकता के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. मोहिनी एकादशी पर की गई पूजा आपके शत्रुओं के प्रभाव को कम करेगी. 1 मई बुद्ध पूर्णिमा पर आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो आपके भविष्य को प्रभावित करेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. कर्ज से मुक्ति के प्रयास सफल होंगे. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. सप्ताह के अंत में बच्चों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा. सेहत के प्रति सचेत रहें, खासकर जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्या हो सकती है.

धनु (Sagittarius), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

धनु राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह खुशियों की सौगात लेकर आएगा. बुद्ध पूर्णिमा और बुध का गोचर आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करेगा. जो महिलाएं रिसर्च या हायर एजुकेशन से जुड़ी हैं, उन्हें कोई स्कॉलरशिप या पुरस्कार मिल सकता है. मोहिनी एकादशी पर व्रत रखना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा. आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत मजबूत है, अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है. रिश्तों में नयापन आएगा. अगर आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. अपनी सेहत का ख्याल रखें और योग-प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

मकर (Capricorn), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मकर राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह पारिवारिक सुख और संपत्ति के मामलों में शुभ है. बुध का चौथे भाव में गोचर घर में सुख-साधन बढ़ाएगा. बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा कराना शुभ रहेगा. कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह वर्क-लाइफ बैलेंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि काम का दबाव बढ़ सकता है. पुरानी संपत्ति के विवाद हल होने की उम्मीद है. मोहिनी एकादशी आपके मन को विचलित होने से बचाएगी. पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का सहयोग आपको सफलता दिलाएगा. सप्ताह के अंत में खान-पान में लापरवाही के कारण सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

कुंभ (Aquarius), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

कुंभ राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाला है. बुध का तीसरे भाव में गोचर आपके लेखन और संचार में निखार लाएगा. बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की कृपा से आपके अटके हुए छोटे काम पूरे हो जाएंगे. छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी. पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मिठास आएगी. मोहिनी एकादशी पर उपवास आपके संकल्प को मजबूत करेगा. अगर आप नौकरी बदलने का सोच रही हैं, तो यह सही समय है. निवेश के मामले में यह सप्ताह औसत रहेगा, इसलिए सोच-समझकर फैसला लें. अपनी त्वचा और बालों की देखभाल के लिए समय निकाल पाएंगी.

मीन (Pisces), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मीन राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा. आपकी राशि से दूसरे भाव में बुध का आना आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से निकलवा लेंगी. बुद्ध पूर्णिमा पर आपकी राशि पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहेगा, जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि देगा. मोहिनी एकादशी आपके लिए बेहद शुभ है, इस दिन दान करने से पुण्यों में वृद्धि होगी. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन या कोई खुशखबरी मिल सकती है. ससुराल से संबंध प्रगाढ़ होंगे. सेहत के लिहाज से यह सप्ताह उत्तम है, बस बासी भोजन से परहेज करें.

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