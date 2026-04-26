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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWeekly Horoscope: मोहिनी एकादशी से बुद्ध पूर्णिमा के बीच इन राशियों की महिलाओं को मिलेगा बुध के गोचर का जबरदस्त लाभ!

Weekly Horoscope: मोहिनी एकादशी से बुद्ध पूर्णिमा के बीच इन राशियों की महिलाओं को मिलेगा बुध के गोचर का जबरदस्त लाभ!

Weekly Horoscope: 27 अप्रैल-3 मई का साप्ताहिक राशिफल, मोहिनी एकादशी से बुद्ध पूर्णिमा के बीच 30 अप्रैल को बुध का मेष में गोचर और 1 मई को अस्त होना महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव लाएगा.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 26 Apr 2026 06:51 PM (IST)
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Weekly Horoscope: 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का यह सप्ताह महिलाओं के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है. मोहिनी एकादशी से शुरू होकर बुद्ध पूर्णिमा तक चलने वाले इस सप्ताह में ग्रहों की चाल बड़े बदलाव के संकेत दे रही है.

30 अप्रैल को बुध का मेष राशि में प्रवेश आपकी निर्णय क्षमता को तेज करेगा, वहीं 1 मई को बुध का अस्त होना वाणी पर संयम रखने की सलाह देता है. जानें आपकी राशि के लिए करियर, सेहत और परिवार के लिहाज से कैसा रहेगा यह हफ्ता.

मेष (Aries), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मेष राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और नए विचारों से भरा रहेगा. 30 अप्रैल को बुध का आपकी राशि में प्रवेश आपके संचार कौशल को नई धार देगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. हालांकि, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव आपको थोड़ा भावुक कर सकता है. सप्ताह के मध्य में पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. कामकाज के चक्कर में सेहत और नींद की अनदेखी न करें. घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. यदि कोई नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं, तो सप्ताह के शुरुआती तीन दिन सबसे उत्तम हैं.

वृषभ (Taurus), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

वृषभ राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह सुख-सुविधाओं की वृद्धि और धार्मिक कार्यों में बीतने वाला है. मोहिनी एकादशी पर व्रत या दान करना आपके लिए आर्थिक मार्ग खोलेगा. सप्ताह के मध्य में बुद्ध पूर्णिमा पर आप किसी मांगलिक उत्सव का हिस्सा बन सकती हैं. शुक्र का प्रभाव आपको खुद पर समय और धन खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा. कामकाजी महिलाओं को बॉस से सराहना मिल सकती है, लेकिन सहकर्मियों की राजनीति से सावधान रहें. परिवार में किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, जहाँ आपको धैर्य से काम लेना होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

मिथुन (Gemini), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मिथुन राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह संपर्कों और लाभ का है. आपके राशि स्वामी बुध का मेष में जाना आपकी नेटवर्किंग को मजबूत करेगा. 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको अपनी किसी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने के योग हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी. सेहत के लिहाज से खान-पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पेट से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और नए अवसर मिलेंगे.

कर्क (Cancer), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

कर्क राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह भावनाओं के संतुलन का है. बुद्ध पूर्णिमा पर आपका राशि स्वामी चंद्रमा पूर्ण होगा, जो आपके आकर्षण और अंतर्ज्ञान को बढ़ाएगा. मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपके मानसिक तनाव को कम करेगी. नौकरीपेशा महिलाओं के लिए यह सप्ताह थोड़ी चुनौती दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. घर के नवीनीकरण या सजावट पर खर्च संभव है. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सप्ताह के अंत में किसी पुरानी सहेली से मुलाकात यादों को ताजा कर देगी. किसी भी बड़े निवेश से पहले घर के बड़े सदस्यों की सलाह लेना न भूलें.

सिंह (Leo), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

सिंह राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह आत्मबल और नेतृत्व का है. बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान को सक्रिय करेगा, जिससे अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य करना आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा. यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा. सप्ताह के अंतिम दिनों में यात्रा के योग बन रहे हैं, जो सुखद रहेगी. अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि अति-उत्साह में आप कुछ ऐसा कह सकती हैं जिससे करीबी रिश्तों में दरार आ जाए. सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगी.

कन्या (Virgo), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

कन्या राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह थोड़ा संभलकर चलने का है. राशि स्वामी बुध का आठवें भाव में जाना अचानक खर्चों या स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकता है. मोहिनी एकादशी का व्रत आपके लिए ढाल का काम करेगा. 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर शांत मन से किया गया ध्यान आपको सही दिशा दिखाएगा. कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को साझा न करें. ससुराल पक्ष से कोई उपहार मिल सकता है. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें. सप्ताह का अंत परिवार के साथ किसी शांत जगह पर बीत सकता है, जो आपको मानसिक रूप से रीचार्ज कर देगा.

तुला (Libra), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

तुला राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह साझेदारी और प्रेम के लिए सर्वश्रेष्ठ है. बुध का गोचर आपके सातवें भाव में होने से जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा. यदि आप कला, डिजाइन या लेखन से जुड़ी हैं, तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. मोहिनी एकादशी पर मन की शुद्धि होगी. घर में शांति का माहौल रहेगा. सेहत में सुधार होगा और आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगी. नई खरीदारी के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत शुभ है. दूसरों की मदद करने से आपको आत्मिक सुख मिलेगा.

वृश्चिक (Scorpio), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह मिली-जुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में काम की अधिकता के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. मोहिनी एकादशी पर की गई पूजा आपके शत्रुओं के प्रभाव को कम करेगी. 1 मई बुद्ध पूर्णिमा पर आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो आपके भविष्य को प्रभावित करेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. कर्ज से मुक्ति के प्रयास सफल होंगे. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. सप्ताह के अंत में बच्चों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा. सेहत के प्रति सचेत रहें, खासकर जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्या हो सकती है.

धनु (Sagittarius), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

धनु राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह खुशियों की सौगात लेकर आएगा. बुद्ध पूर्णिमा और बुध का गोचर आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करेगा. जो महिलाएं रिसर्च या हायर एजुकेशन से जुड़ी हैं, उन्हें कोई स्कॉलरशिप या पुरस्कार मिल सकता है. मोहिनी एकादशी पर व्रत रखना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा. आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत मजबूत है, अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है. रिश्तों में नयापन आएगा. अगर आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. अपनी सेहत का ख्याल रखें और योग-प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

मकर (Capricorn), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मकर राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह पारिवारिक सुख और संपत्ति के मामलों में शुभ है. बुध का चौथे भाव में गोचर घर में सुख-साधन बढ़ाएगा. बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा कराना शुभ रहेगा. कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह वर्क-लाइफ बैलेंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि काम का दबाव बढ़ सकता है. पुरानी संपत्ति के विवाद हल होने की उम्मीद है. मोहिनी एकादशी आपके मन को विचलित होने से बचाएगी. पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का सहयोग आपको सफलता दिलाएगा. सप्ताह के अंत में खान-पान में लापरवाही के कारण सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

कुंभ (Aquarius), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

कुंभ राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाला है. बुध का तीसरे भाव में गोचर आपके लेखन और संचार में निखार लाएगा. बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की कृपा से आपके अटके हुए छोटे काम पूरे हो जाएंगे. छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी. पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मिठास आएगी. मोहिनी एकादशी पर उपवास आपके संकल्प को मजबूत करेगा. अगर आप नौकरी बदलने का सोच रही हैं, तो यह सही समय है. निवेश के मामले में यह सप्ताह औसत रहेगा, इसलिए सोच-समझकर फैसला लें. अपनी त्वचा और बालों की देखभाल के लिए समय निकाल पाएंगी.

मीन (Pisces), साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026

मीन राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा. आपकी राशि से दूसरे भाव में बुध का आना आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से निकलवा लेंगी. बुद्ध पूर्णिमा पर आपकी राशि पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहेगा, जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि देगा. मोहिनी एकादशी आपके लिए बेहद शुभ है, इस दिन दान करने से पुण्यों में वृद्धि होगी. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन या कोई खुशखबरी मिल सकती है. ससुराल से संबंध प्रगाढ़ होंगे. सेहत के लिहाज से यह सप्ताह उत्तम है, बस बासी भोजन से परहेज करें.

यह भी पढ़ें- Weekly Rashifal 26 April-2 May 2026: प्रमोशन मिलेगा या नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 26 Apr 2026 06:51 PM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal

Frequently Asked Questions

धनु राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

धनु राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह खुशियों की सौगात लेकर आएगा। बुद्ध पूर्णिमा और बुध का गोचर ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करेगा।

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