Numerology 27 April 2026: क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी तारीखों का गणित और ग्रहों की चाल मिलकर एक ऐसा 'मनी मैग्नेट' (Money Magnet) बनाती है, जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देती है?

27 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन कुछ ऐसा ही है. इस दिन न केवल मोहिनी एकादशी का पावन पर्व है, बल्कि अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार मूलांक 9 और भाग्यांक 5 का एक ऐसा मेल बन रहा है, जिसे ज्योतिष में 'बौद्धिक साहस' का उदय माना जाता है.

एक तरफ भगवान विष्णु का मोहिनी रूप और दूसरी तरफ मेष राशि में बैठा उच्च का सूर्य, यह संयोग संकेत दे रहा है कि मोहिनी एकादशी के दिन आपकी जन्म तारीख आपके लिए सफलता के बंद दरवाजे खोल सकती है.

यदि आपका जन्म महीने की किसी विशेष तारीख को हुआ है, तो मोहिनी एकादशी के दिन का ब्रह्मांडीय आशीर्वाद सीधे आपकी झोली में गिरने वाला है. आइए इस विशेष अंक ज्योतिष विश्लेषण में जानते हैं कि कैसे यह दुर्लभ मिलन आपके करियर, धन और जीवन को प्रभावित करने जा रहा है.

क्या है इस दिन खास?

27 अप्रैल 2026 का दिन कोई आम सोमवार नहीं है. इस दिन हिंदू कैलेंडर की सबसे सुंदर एकादशियों में से एक 'मोहिनी एकादशी' है. लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, इसके पीछे अंकों (Numbers) का एक ऐसा खेल चल रहा है जो सीधे आपकी जेब और तरक्की से जुड़ा है.

अंक ज्योतिष (Numerology) के हिसाब से देखें तो 27 तारीख का जोड़ 9 (2+7) बनता है, जिसका मालिक 'मंगल' है. मंगल यानी जोश और हिम्मत. वहीं, पूरी तारीख को जोड़ें तो नंबर आता है 5, जिसका मालिक 'बुध' है. बुध यानी दिमाग और पैसा. मतलब यह कि मोहिनी एकादशी के दिन का दिन उनके लिए है जो 'हिम्मत और दिमाग' दोनों का साथ इस्तेमाल करेंगे.

मोहिनी एकादशी और ग्रहों की ये चाल?

पुराणों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने एक सुंदर रूप धरा था ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे. ठीक वैसा ही संतुलन मोहिनी एकादशी के दिन आसमान में ग्रहों के बीच दिख रहा है.

इस समय सूरज (सूर्य) अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में है. जब सूरज मजबूत होता है, तो इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं, चंद्रमा मोहिनी एकादशी के दिन 'सिंह राशि' में बैठा है, जो आपको एक राजा की तरह महसूस कराएगा. अगर आप पिछले कई दिनों से सुस्त महसूस कर रहे थे या काम अटके हुए थे, तो समझ लीजिए कि मोहिनी एकादशी के दिन से आपकी गाड़ी पटरी पर लौटने वाली है.

इन 4 तरह के लोगों की लगेगी 'लॉटरी'

अंक ज्योतिष और आपकी राशि के हिसाब से 27 अप्रैल 2026 की डेट 4 तरह के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है. क्या आप भी इसमें शामिल हैं.

1. 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 9)

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की इन तारीखों को हुआ है, तो मोहिनी एकादशी के दिन आप 'सुपरमैन' वाली एनर्जी महसूस करेंगे. आपके रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. अगर जमीन-जायदाद का कोई चक्कर चल रहा है, तो फैसला आपके हक में आ सकता है.

टिप: मोहिनी एकादशी के दिन गुस्सा कम करें और लाल रंग का कोई भी छोटा सा धागा या रुमाल अपने साथ रखें.

2. 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 1)

सूर्य के मजबूत होने से इन तारीखों वाले लोगों का नाम और सम्मान बढ़ेगा. ऑफिस में आपकी धाक जमेगी. लोग आपसे सलाह लेने आएंगे. अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मोहिनी एकादशी के दिन कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

टिप: सुबह सूरज को जल चढ़ाएं और घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर निकलें.

3. 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 6)

इन तारीखों का मालिक शुक्र है, जो मोहिनी एकादशी के दिन सूरज के साथ बैठकर आपको बहुत 'लकी' बना रहा है. पैसों की तंगी दूर होगी. अगर आप कुछ नया और कीमती खरीदने की सोच रहे थे, तो मोहिनी एकादशी के दिन का दिन बढ़िया है. प्यार के मामले में भी दिन रोमांटिक रहेगा.

टिप: मोहिनी एकादशी के दिन सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहनें, इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी.

4. 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 3)

आप लोग बुद्धि के धनी हैं और मोहिनी एकादशी के दिन आपकी यही अक्ल आपको बड़ा फायदा कराएगी. कारोबार में मुनाफा होगा. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो मोहिनी एकादशी के दिन से बेहतर दिन नहीं मिलेगा.

टिप: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

मोहिनी एकादशी पर क्या करें कि चमक जाए भाग्य?

27 अप्रैल पर कुछ छोटी-छोटी बातें आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं:

दिमाग का इस्तेमाल (नंबर 5 का जादू): मोहिनी एकादशी के दिन का कुल जोड़ 5 है. 5 नंबर हरियाली और बुद्धि का है. मोहिनी एकादशी के दिन किसी पार्क में टहलें या पौधों को पानी दें. इससे आपका तनाव कम होगा.

मीठा बोलें: मंगल का दिन होने के कारण लोग जल्दी चिड़चिड़े हो सकते हैं. मोहिनी एकादशी के दिन 'कम बोलना और मीठा बोलना' ही आपकी जीत है.

दान की शक्ति: मोहिनी एकादशी पर पीले फल या चने की दाल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख-समृद्धि आती है.

डिजिटल सफाई: मोहिनी एकादशी के दिन अपने फोन से फालतू की फोटो और खराब मैसेज डिलीट करें. जब आप पुरानी गंदगी हटाते हैं, तभी नई ऊर्जा के लिए जगह बनती है.

27 अप्रैल 2026 का यह दिन आपको एक मौका दे रहा है, खुद को बदलने का और अपनी किस्मत को चमकाने का. मोहिनी एकादशी की शांति और अंकों की ताकत आपके साथ है. बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और मोहिनी एकादशी के दिन के दिन का पूरा फायदा उठाएं.

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