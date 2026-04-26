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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रMohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी और मूलांक 9 का महासंयोग, इन तारीखों में जन्मे लोगों की रातों-रात बदलेगी किस्मत!

Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी और मूलांक 9 का महासंयोग, इन तारीखों में जन्मे लोगों की रातों-रात बदलेगी किस्मत!

Numerology: किस्मत का ताला खुलने वाला है! 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी पर बन रहा है 100 साल बाद ऐसा संयोग. अगर आपकी जन्म तारीख भी इस लिस्ट में है, तो कुबेर के द्वार आपके लिए खुले हैं. जानें अपना लकी नंबर!

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 26 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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Numerology 27 April 2026: क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी तारीखों का गणित और ग्रहों की चाल मिलकर एक ऐसा 'मनी मैग्नेट' (Money Magnet) बनाती है, जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देती है?

27 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन कुछ ऐसा ही है. इस दिन न केवल मोहिनी एकादशी का पावन पर्व है, बल्कि अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार मूलांक 9 और भाग्यांक 5 का एक ऐसा मेल बन रहा है, जिसे ज्योतिष में 'बौद्धिक साहस' का उदय माना जाता है.

एक तरफ भगवान विष्णु का मोहिनी रूप और दूसरी तरफ मेष राशि में बैठा उच्च का सूर्य, यह संयोग संकेत दे रहा है कि मोहिनी एकादशी के दिन आपकी जन्म तारीख आपके लिए सफलता के बंद दरवाजे खोल सकती है.

यदि आपका जन्म महीने की किसी विशेष तारीख को हुआ है, तो मोहिनी एकादशी के दिन का ब्रह्मांडीय आशीर्वाद सीधे आपकी झोली में गिरने वाला है. आइए इस विशेष अंक ज्योतिष विश्लेषण में जानते हैं कि कैसे यह दुर्लभ मिलन आपके करियर, धन और जीवन को प्रभावित करने जा रहा है.

क्या है इस दिन खास?

27 अप्रैल 2026 का दिन कोई आम सोमवार नहीं है. इस दिन हिंदू कैलेंडर की सबसे सुंदर एकादशियों में से एक 'मोहिनी एकादशी' है. लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, इसके पीछे अंकों (Numbers) का एक ऐसा खेल चल रहा है जो सीधे आपकी जेब और तरक्की से जुड़ा है.

अंक ज्योतिष (Numerology) के हिसाब से देखें तो 27 तारीख का जोड़ 9 (2+7) बनता है, जिसका मालिक 'मंगल' है. मंगल यानी जोश और हिम्मत. वहीं, पूरी तारीख को जोड़ें तो नंबर आता है 5, जिसका मालिक 'बुध' है. बुध यानी दिमाग और पैसा. मतलब यह कि मोहिनी एकादशी के दिन का दिन उनके लिए है जो 'हिम्मत और दिमाग' दोनों का साथ इस्तेमाल करेंगे.

मोहिनी एकादशी और ग्रहों की ये चाल?

पुराणों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने एक सुंदर रूप धरा था ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे. ठीक वैसा ही संतुलन मोहिनी एकादशी के दिन आसमान में ग्रहों के बीच दिख रहा है.

इस समय सूरज (सूर्य) अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में है. जब सूरज मजबूत होता है, तो इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं, चंद्रमा मोहिनी एकादशी के दिन 'सिंह राशि' में बैठा है, जो आपको एक राजा की तरह महसूस कराएगा. अगर आप पिछले कई दिनों से सुस्त महसूस कर रहे थे या काम अटके हुए थे, तो समझ लीजिए कि मोहिनी एकादशी के दिन से आपकी गाड़ी पटरी पर लौटने वाली है.

इन 4 तरह के लोगों की लगेगी 'लॉटरी'

अंक ज्योतिष और आपकी राशि के हिसाब से 27 अप्रैल 2026 की डेट 4 तरह के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है. क्या आप भी इसमें शामिल हैं.

1. 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 9)
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की इन तारीखों को हुआ है, तो मोहिनी एकादशी के दिन आप 'सुपरमैन' वाली एनर्जी महसूस करेंगे. आपके रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. अगर जमीन-जायदाद का कोई चक्कर चल रहा है, तो फैसला आपके हक में आ सकता है.

टिप: मोहिनी एकादशी के दिन गुस्सा कम करें और लाल रंग का कोई भी छोटा सा धागा या रुमाल अपने साथ रखें.

2. 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 1)
सूर्य के मजबूत होने से इन तारीखों वाले लोगों का नाम और सम्मान बढ़ेगा. ऑफिस में आपकी धाक जमेगी. लोग आपसे सलाह लेने आएंगे. अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मोहिनी एकादशी के दिन कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

टिप: सुबह सूरज को जल चढ़ाएं और घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर निकलें.

3. 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 6)
इन तारीखों का मालिक शुक्र है, जो मोहिनी एकादशी के दिन सूरज के साथ बैठकर आपको बहुत 'लकी' बना रहा है. पैसों की तंगी दूर होगी. अगर आप कुछ नया और कीमती खरीदने की सोच रहे थे, तो मोहिनी एकादशी के दिन का दिन बढ़िया है. प्यार के मामले में भी दिन रोमांटिक रहेगा.

टिप: मोहिनी एकादशी के दिन सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहनें, इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी.

4. 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग (मूलांक 3)
आप लोग बुद्धि के धनी हैं और मोहिनी एकादशी के दिन आपकी यही अक्ल आपको बड़ा फायदा कराएगी. कारोबार में मुनाफा होगा. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो मोहिनी एकादशी के दिन से बेहतर दिन नहीं मिलेगा.

टिप: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

मोहिनी एकादशी पर क्या करें कि चमक जाए भाग्य?

27 अप्रैल पर कुछ छोटी-छोटी बातें आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं:

दिमाग का इस्तेमाल (नंबर 5 का जादू): मोहिनी एकादशी के दिन का कुल जोड़ 5 है. 5 नंबर हरियाली और बुद्धि का है. मोहिनी एकादशी के दिन किसी पार्क में टहलें या पौधों को पानी दें. इससे आपका तनाव कम होगा.

मीठा बोलें: मंगल का दिन होने के कारण लोग जल्दी चिड़चिड़े हो सकते हैं. मोहिनी एकादशी के दिन 'कम बोलना और मीठा बोलना' ही आपकी जीत है.

दान की शक्ति: मोहिनी एकादशी पर पीले फल या चने की दाल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख-समृद्धि आती है.

डिजिटल सफाई: मोहिनी एकादशी के दिन अपने फोन से फालतू की फोटो और खराब मैसेज डिलीट करें. जब आप पुरानी गंदगी हटाते हैं, तभी नई ऊर्जा के लिए जगह बनती है.

27 अप्रैल 2026 का यह दिन आपको एक मौका दे रहा है, खुद को बदलने का और अपनी किस्मत को चमकाने का. मोहिनी एकादशी की शांति और अंकों की ताकत आपके साथ है. बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और मोहिनी एकादशी के दिन के दिन का पूरा फायदा उठाएं.

यह भी पढ़ें- Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी, व्रत-पूजा से मिटेंगे पाप और खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 26 Apr 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mohini Ekadashi NUMEROLOGY Mohini Ekadashi 2026

Frequently Asked Questions

27 अप्रैल 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार क्या खास है?

27 अप्रैल 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 (2+7=9) और भाग्यांक 5 का मेल बन रहा है, जिसे 'बौद्धिक साहस' का उदय माना जाता है।

मोहिनी एकादशी के दिन ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है?

मोहिनी एकादशी के दिन उच्च का सूर्य आत्मविश्वास बढ़ाएगा और सिंह राशि में बैठा चंद्रमा आपको राजा जैसा महसूस कराएगा, जिससे अटके काम पटरी पर लौटेंगे।

किन जन्म तारीखों वाले लोगों के लिए 27 अप्रैल 2026 विशेष शुभ है?

9, 18, 27 (मूलांक 9), 1, 10, 19, 28 (मूलांक 1), 6, 15, 24 (मूलांक 6), और 3, 12, 21, 30 (मूलांक 3) तारीखों को जन्मे लोगों के लिए यह दिन बहुत शुभ है।

मोहिनी एकादशी पर भाग्य चमकाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

मोहिनी एकादशी पर बुद्धि का प्रयोग करें, मीठा बोलें, पीले फल या चने की दाल दान करें और अपने फोन से फालतू चीजें डिलीट करें।

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