मोहिनी एकादशी पर सूर्य का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 4 राशियों के जीवन पर दिखेगा बड़ा असर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोहिनी एकादशी पर सूर्य गोचर से सुख-समृद्धि आएगी.

Surya Gochar 2026: सोमवार 27 अप्रैल 2026 के दिन सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो मोहिनी एकादशी तिथि के मौके पर होगा. यह ज्योतिषीय घटना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. सूर्य जो आत्मा, पितृत्व, आत्मविश्वास, नेतृत्व आदि का प्रतीक है.

एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का गोचर मेष से मीन तक सभी राशियों को प्रभावित करता है और जिसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है.

सूर्य 11 मई तक भरणी नक्षत्र में रहेगा, जिसके बाद यह कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा. यह तुला समेत चार खास राशियों के लिए करीब 15 दिनों तक चलने वाले एक अत्यंत लाभकारी काल की शुरुआत का प्रतीक है.

मोहिनी एकादशी के मौके पर सूर्य के गोचर से 4 राशियों के लिए सुख-समृद्धि आने की उम्मीद है, इसके साथ ही भगवान विष्णु को आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. आइए जानते हैं इस गोचर से किन राशियों को अधिक लाभ मिलेगा?

मेष राशि पर सूर्य गोचर का असर

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अत्यंत लाभकारी परिणाम लेकर आएगा. इस दौरान कई लोग घर या वाहन खरीदने की अपना आकांक्षाओं को पूरा करेंगे. अगर घरेलू समस्याएं बन रही हैं, तो परिस्थितियों में सुधार होने पर उनके समाधान की भी उम्मीद करें.

इस सूर्य के असर से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. इसके अलावा रुका हुआ धन मिल सकता है. इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह मौका उपयुक्त रहने वाला है.

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सिंह राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

सिंह राशि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए यह गोचर मुख्य रूप से शुभ रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आपका शासक ग्रह है. आप सौभाग्य की उम्मीद कर सकते हैं और आपकी कई योजनाएं साकार होते नजर आ रही है.

यदि आप यात्रा करने के बारे में योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि आपकी उस इच्छा को पूरा करने में मदद करेगी. व्यापारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे उनके नए उद्यमों में तेजी देखने को मिल सकती है.

तुला राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर सुख और समृद्धि लेकर आएगा. अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, तो इसमें सुधार होने के संकेत मिल रहे हैं. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सहयोग से बिजनेस में चुनौतियों का सामाधान होगा.

सूर्य के इस असर से आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आप अपने बच्चों की उपलब्धियों से खुश होंगे. आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं और दान पुण्य के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

कुंभ राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कई विवादों और चुनौतियों से राहत दिलाने वाला है. अगर आप नौकरी की योजना बना रहे हैं, तो 11 मई से पहले का समय जॉब के लिए सही रहने वाला है.

परिवार या रिश्तों से जुड़े किसी भी मुद्दे को खुलकर बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें. छोटे-मोटे झगड़े करने के बजाय संबंध को मजबूत करने पर ध्यान दें. यह अवधि दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के मौके प्रदान करती है, जिससे आपको आराम करने का मौका मिलेगा.

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