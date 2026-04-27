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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोमोहिनी एकादशी पर सूर्य का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 4 राशियों के जीवन पर दिखेगा बड़ा असर?

मोहिनी एकादशी पर सूर्य का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 4 राशियों के जीवन पर दिखेगा बड़ा असर?

Surya Gochar 2026: सोमवार 27 अप्रैल 2026 मोहिनी एकादशी के मौके पर सूर्य भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसका 4 राशियों पर खास प्रभाव पड़ेगा. जानिए इस दौरान होने वाले बदलावों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 27 Apr 2026 09:00 AM (IST)
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  • मोहिनी एकादशी पर सूर्य गोचर से सुख-समृद्धि आएगी.

Surya Gochar 2026: सोमवार 27 अप्रैल 2026 के दिन सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो मोहिनी एकादशी तिथि के मौके पर होगा. यह ज्योतिषीय घटना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. सूर्य जो आत्मा, पितृत्व, आत्मविश्वास, नेतृत्व आदि का प्रतीक है.

एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का गोचर मेष से मीन तक सभी राशियों को प्रभावित करता है और जिसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है.

सूर्य 11 मई तक भरणी नक्षत्र में रहेगा, जिसके बाद यह कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा. यह तुला समेत चार खास राशियों के लिए करीब 15 दिनों तक चलने वाले एक अत्यंत लाभकारी काल की शुरुआत का प्रतीक है. 

मोहिनी एकादशी के मौके पर सूर्य के गोचर से 4 राशियों के लिए सुख-समृद्धि आने की उम्मीद है, इसके साथ ही भगवान विष्णु को आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. आइए जानते हैं इस गोचर से किन राशियों को अधिक लाभ मिलेगा?

मेष राशि पर सूर्य गोचर का असर

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अत्यंत लाभकारी परिणाम लेकर आएगा. इस दौरान कई लोग घर या वाहन खरीदने की अपना आकांक्षाओं को पूरा करेंगे. अगर घरेलू समस्याएं बन रही हैं, तो परिस्थितियों में सुधार होने पर उनके समाधान की भी उम्मीद करें.

इस सूर्य के असर से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. इसके अलावा रुका हुआ धन मिल सकता है. इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह मौका उपयुक्त रहने वाला है. 

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सिंह राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

सिंह राशि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए यह गोचर मुख्य रूप से शुभ रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आपका शासक ग्रह है. आप सौभाग्य की उम्मीद कर सकते हैं और आपकी कई योजनाएं साकार होते नजर आ रही है.

यदि आप यात्रा करने के बारे में योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि आपकी उस इच्छा को पूरा करने में मदद करेगी. व्यापारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे उनके नए उद्यमों में तेजी देखने को मिल सकती है. 

तुला राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर सुख और समृद्धि लेकर आएगा. अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, तो इसमें सुधार होने के संकेत मिल रहे हैं. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सहयोग से बिजनेस में चुनौतियों का सामाधान होगा.

सूर्य के इस असर से आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आप अपने बच्चों की उपलब्धियों से खुश होंगे. आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं और दान पुण्य के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. 

कुंभ राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कई विवादों और चुनौतियों से राहत दिलाने वाला है. अगर आप नौकरी की योजना बना रहे हैं, तो 11 मई से पहले का समय जॉब के लिए सही रहने वाला है.

परिवार या रिश्तों से जुड़े किसी भी मुद्दे को खुलकर बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें. छोटे-मोटे झगड़े करने के बजाय संबंध को मजबूत करने पर ध्यान दें. यह अवधि दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के मौके प्रदान करती है, जिससे आपको आराम करने का मौका मिलेगा. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 27 Apr 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Aries Surya Gochar Transit Astrology Ekadashi 2026 Mohini Ekadashi 2026

Frequently Asked Questions

तुला राशि पर सूर्य गोचर का क्या असर पड़ेगा?

तुला राशि वालों के लिए सूर्य गोचर सुख-समृद्धि लाएगा। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं और संपत्ति में वृद्धि हो सकती है।

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