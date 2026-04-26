हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadashi Vrat 2026: एकादशी व्रत तो कई लोग रखते हैं, लेकिन 99% नहीं जानते असली अर्थ

Ekadashi Vrat 2026: एकादशी व्रत तो कई लोग रखते हैं, लेकिन 99% नहीं जानते असली अर्थ

Ekadashi Vrat 2026: शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाता है. यह भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन व्रत रखने का विधान है, लेकिन आज भी कई लोग एकादशी व्रत का सही अर्थ नहीं जानते.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Apr 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Ekadashi Vrat 2026: एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महात्म्य है. हर महीने चंद्र पखवाड़े का ग्यारवां दिन एकादशी तिथि कहलाता है. हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखने का विधान है. अलग-अलग महीने और पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के नाम और महत्व में भी अंतर होता है.

फिलहाल वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि सोमवार 27 अप्रैल 2026 को पड़ रही है. इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा होती है. इसी तरह अलग-अलग माह और पक्ष में अलग-अलग एकादशी व्रत पड़ते हैं.

एकादशी व्रत तो कई लोग रखते हैं और इसके नियमों का पालन भी करते हैं. एकादशी का व्रत पूर्ण रखें या आंशिक सभी तरह से रखा जा सता है. लेकिन एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निष्ठा और भगवान विष्णु की पूजा. लेकिन आज भी बहुत से लोग एकादशी का असली अर्थ नहीं जानते हैं. अगर आपको भी एकादशी का अर्थ नहीं पता तो यहां जानें मतलब.

May Astrology 2026: मई की तपती गर्मी में ग्रहों का मूड स्विंग, जानें कब कौन-सा ग्रह बदलेगा राशि, दिखाएगा क्या तेवर

99% लोग नहीं जानते एकादशी का अर्थ

कई लोग एकादशी का अर्थ तिथि या व्रत को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. एकादशी का सही अर्थ इससे भिन्न है. वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल से ही योगी और ऋषि इंद्रिय क्रियाओं को भौतिकवाद से देवत्व की ओर मोड़ने का महत्व देते रहे हैं. एकादशी व्रत भी उसी साधना में से एक है. हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार, एकादशी में दो शब्द होते हैं एक का मतलब है (1) और दशा का अर्थ है (10). यानी दस इंद्रियों और मन की क्रियाओं को सांसारिक वस्तुओं से ईश्वर में बदलने का अर्थ ही एकादशी है.

एकादशी का अर्थ है कि हमें अपनी 10 इंद्रियों और 1 मन को (5 ज्ञानेंद्रियों+ 5 कर्मेंद्रियां+ 1 मन= 11) नियंत्रित करना चाहिए. मन में काम, क्रोध, लोभ आदि के कुविचार नहीं आने देने चाहिए. एकादशी एक तपस्या की तरह है, जो केवल भगवान को महसूस करने और प्रसन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए.

99% लोग कहां करते हैं गलती

अधिकांश लोग एकादशी व्रत को दो पहलुओं तक सीमित कर देते हैं, जिसमें में कुछ ना खाना यानी निर्जला व्रत और दूसरा फलाहार व्रत. एकादशी के दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखने के बाद लोग दिनभर सामान्य गतिविधियों जैसे- गुस्सा, क्रोध, नकारात्मक विचार आदि में लगे रखते हैं, जो सही नहीं है. व्रत रखने के बाद भी अगर आपका मन अशांत है, क्रोध और ईर्ष्या बनी है, तो व्रत का 1 प्रतिशत फल नहीं मिलता.

इस प्रकार एकादशी का अर्थ है कि, यह व्रत सिर्फ शरीर को भूखा रखने का नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को भी संयमित करने का है और यही इसका असली उद्देश्य है.

ये भी पढ़ें: Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी, व्रत-पूजा से मिटेंगे पाप और खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 26 Apr 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Mohini Ekadashi 2026 Ekadashi Vrat 2026

Frequently Asked Questions

एकादशी का क्या अर्थ है?

एकादशी का अर्थ है अपनी 10 इंद्रियों और 1 मन को नियंत्रित करना। यह सांसारिक वस्तुओं से ईश्वर की ओर मोड़ने की एक साधना है।

एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है?

एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य केवल शरीर को भूखा रखना नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को भी संयमित करना है।

एकादशी व्रत में लोग अक्सर क्या गलती करते हैं?

अधिकांश लोग एकादशी व्रत को केवल उपवास तक सीमित कर देते हैं और मन को शांत नहीं रखते, जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता।

एकादशी तिथि कब पड़ती है?

हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ekadashi Vrat 2026: एकादशी व्रत तो कई लोग रखते हैं, लेकिन 99% नहीं जानते असली अर्थ
Ekadashi Vrat 2026: एकादशी व्रत तो कई लोग रखते हैं, लेकिन 99% नहीं जानते असली अर्थ
धर्म
Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी, व्रत-पूजा से मिटेंगे पाप और खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार
Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी, व्रत-पूजा से मिटेंगे पाप और खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार
धर्म
मोहिनी एकादशी व्रत पर श्रीविष्णु को खुश करना है! जानिए व्रत के नियम, क्या खाएं और क्या नहीं?
Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी व्रत पर श्रीविष्णु को खुश करना है! जानिए व्रत के नियम, क्या खाएं और क्या नहीं?
धर्म
केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब: 3 दिनों में 1.10 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन!
केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब: 3 दिनों में 1.10 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन!
Advertisement

वीडियोज

सोनम बाजवा को क्यों लगता है पैपराजी से डर?
‘Mirzapur’ से ‘Kaptaan’ तक: Anjumm Shharma ने शेयर किए दिलचस्प किस्से
Mann Ki Baat 26 April 2026 : मन की बात में PM Modi का बड़ा एलान: सौर-पवन ऊर्जा से बदलेगा भारत! |
Attack on Trump: ट्रम्प को बचाने का LIVE वीडियो आया सामने! Secret Service का एक्शन देख दंग रह जाएंगे
Attack on Trump : ट्रम्प हमले में ईरान का हाथ? बड़ा खुलासा! | Washington | White House
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Elections 2026: 'हर घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा, नहीं बचा पाएगी TMC', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, जनता से क्या किया वादा?
'हर घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा, नहीं बचा पाएगी TMC', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज
बिहार
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
आईपीएल 2026
चेपॉक पर सबसे कम स्कोर कितना डिफेंड हुआ है? इतने रन बनाकर भी गुजरात को हरा देगी CSK
चेपॉक पर सबसे कम स्कोर कितना डिफेंड हुआ है? इतने रन बनाकर भी गुजरात को हरा देगी CSK
बॉलीवुड
सलमान खान 'मातृभूमि' के सेट पर अनप्रोफेशनल थे? चित्रांगदा सिंह ने एक्टर को लेकर खोले कई राज
सलमान खान 'मातृभूमि' के सेट पर अनप्रोफेशनल थे? चित्रांगदा सिंह ने एक्टर को लेकर खोले कई राज
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
ट्रेंडिंग
कितना बड़ा हो गया 'पीछे तो देखो पीछे' मीम वाला वायरल बॉय? जानिए अब कहां है और क्या कर रहा है
कितना बड़ा हो गया 'पीछे तो देखो पीछे' मीम वाला वायरल बॉय? जानिए अब कहां है और क्या कर रहा है
टेक्नोलॉजी
1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित
1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget