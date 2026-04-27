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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मीन राशि के लिए सुनहरा वीक, पुराने निवेश से धनवर्षा!

Meen Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मीन राशि के लिए सुनहरा वीक, पुराने निवेश से धनवर्षा!

Meen Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: मीन राशि के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Apr 2026 05:50 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 27 april to 3 May  2026: मीन राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग एन्सेस्ट्राल बिज़नेस में पुराने निवेश का फल मिलने का समय आ गया है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में वार टैरिफ की वजह से शिपिंग के खर्च बढ़ सकते हैं जिससे प्रॉफिट थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन बिजनेस वुमन अपनी क्रिएटिविटी से इसे कवर कर लेंगी. जॉब और वर्किंग वुमन के लिए मई का महीना करियर में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है जहां नई जॉइनिंग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी.
  • परिवार और प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता और त्याग की भावना रिश्तों को और भी गहरा बनाएगी और संतान की सफलता से आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा. छात्र और लर्नर्स अपनी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करेंगे और कलाकारों व खिलाड़ियों के लिए यह समय भारी आर्थिक लाभ वाला रहेगा. स्वास्थ्य में नींद की कमी और मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए समुद्री यात्रा या प्राकृतिक स्थानों की यात्रा आपके लिए संजीवनी का काम करेगी.
  • अब इस सप्ताह की परिस्थितियों को विस्तार से देखें तो यह समय मीन राशि के लिए पुराने कर्मों और प्रयासों के फल मिलने का संकेत दे रहा है. विशेषकर पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े लोगों को पहले किए गए निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी.
  • हालांकि पार्टनरशिप व्यवसाय में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते खर्च और वार टैरिफ की वजह से शिपिंग लागत बढ़ सकती है, जिससे लाभ में थोड़ी कमी संभव है. लेकिन इस स्थिति में बिजनेस वुमन अपनी रचनात्मक सोच और प्रबंधन क्षमता के जरिए नुकसान की भरपाई करने में सफल रहेंगी और नए रास्ते भी खोज लेंगी.
  • नौकरीपेशा लोगों और विशेषकर वर्किंग वुमन के लिए यह समय परिवर्तन का संकेत दे रहा है. मई का महीना करियर में बड़े बदलाव ला सकता है, जिसमें नई जॉइनिंग या नए अवसर मिलने की संभावना है. यह बदलाव शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यह आपके आत्मविश्वास और पेशेवर विकास को मजबूत करेगा.
  • पारिवारिक और प्रेम संबंधों में इस सप्ताह भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता, समझदारी और त्याग की भावना बढ़ेगी, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा. संतान की उपलब्धियों से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और आपका आत्म-सम्मान भी बढ़ेगा.
  • विद्यार्थियों और लर्नर्स के लिए यह समय मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा. परीक्षाओं में शाोनदार प्रदर्शन के योग बन रहे हैं और आपकी एकाग्रता आपको सफलता दिला सकती है. वहीं कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह समय आर्थिक लाभ और पहचान दोनों लेकर आ सकता है, जिससे उनके करियर को नई दिशा मिलेगी.
  • स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. नींद की कमी और मानसिक थकान परेशान कर सकती है, इसलिए अपने दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा. प्रकृति के करीब समय बिताना, जैसे समुद्री यात्रा या शांत प्राकृतिक स्थानों की यात्रा, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 05:50 AM (IST)
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Pisces Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Astrology 2026 Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026
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