हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMohini Ekadashi Upay 2026: 7 जन्मों के पापों का होगा नाश, मोहिनी एकादशी पर करें ये 5 महाउपाय

Mohini Ekadashi Upay 2026: 7 जन्मों के पापों का होगा नाश, मोहिनी एकादशी पर करें ये 5 महाउपाय

Mohini Ekadashi Upay 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभावी व्रत माना गया है. इस दिन किए उपायों से 7 जन्मों के पापों का भी नाश हो सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Mohini Ekadashi Upay 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभावी व्रत माना गया है. इस दिन किए उपायों से 7 जन्मों के पापों का भी नाश हो सकता है.

मोहिनी एकादशी 2026 उपाय

1/7
पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अप्रैल शाम 06:08 से 27 अप्रैल शाम 06:17 तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा.
पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अप्रैल शाम 06:08 से 27 अप्रैल शाम 06:17 तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा.
2/7
मोहिनी एकादशी को पापों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष प्राप्त कराने वाला व्रत माना जाता है. इसलिए इस पावन दिन पर पूजा-पाठ और व्रत के साथ ही ये उपाय भी जरूर करें.
मोहिनी एकादशी को पापों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष प्राप्त कराने वाला व्रत माना जाता है. इसलिए इस पावन दिन पर पूजा-पाठ और व्रत के साथ ही ये उपाय भी जरूर करें.
Published at : 27 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Mohini Ekadashi Ekadashi Upay Mohini Ekadashi 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Office Astrology: शनि की नजर से नहीं बचेंगे आप, कर्म के अनुसार ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन और पैसा
Office Astrology: शनि की नजर से नहीं बचेंगे आप, कर्म के अनुसार ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन और पैसा
ऐस्ट्रो
Meen Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मीन राशि के लिए सुनहरा वीक, पुराने निवेश से धनवर्षा!
Meen Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मीन राशि के लिए सुनहरा वीक, पुराने निवेश से धनवर्षा!
ऐस्ट्रो
Kumbh Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: व्यापार और अवसरों की उड़ान से चमकेगा कुंभ राशि वालों का सप्ताह
Kumbh Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: व्यापार और अवसरों की उड़ान से चमकेगा कुंभ राशि वालों का सप्ताह
ऐस्ट्रो
Makar Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मकर राशि को धैर्य और रणनीति से मिलेगी सफलता
Makar Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मकर राशि को धैर्य और रणनीति से मिलेगी सफलता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
गंगा एक्सप्रेसवे: आर्थिक पुनर्जागरण की जीवंत रेखा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बरस रही आग से मिलेगी राहत, आंधी-तूफान और बारिश की भविष्यवाणी, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का मौसम
बरस रही आग से मिलेगी राहत, आंधी-तूफान और बारिश की भविष्यवाणी, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...
बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...
आईपीएल 2026
MS Dhoni: सुबह-सुबह धोनी के फैन्स को बड़ा झटका, हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने IPL खेलने पर दे दिया बड़ा बयान
MS Dhoni: सुबह-सुबह धोनी के फैन्स को बड़ा झटका, हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने IPL खेलने पर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज
सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज
शिक्षा
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
एग्रीकल्चर
सरकार की इन योजनाओं से किसानों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसे उठाएं लाभ
सरकार की इन योजनाओं से किसानों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसे उठाएं लाभ
ट्रेंडिंग
मैसूर का ‘मिनी लाइब्रेरी’ ऑटो वायरल! सवारी को किताबें और कैंडी, यूजर्स बोले- इंसानियत पर चल रहा है ये रिक्शा
मैसूर का ‘मिनी लाइब्रेरी’ ऑटो वायरल! सवारी को किताबें और कैंडी, यूजर्स बोले- इंसानियत पर चल रहा है ये रिक्शा
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget