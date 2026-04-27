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Mohini Ekadashi Upay 2026: 7 जन्मों के पापों का होगा नाश, मोहिनी एकादशी पर करें ये 5 महाउपाय
Mohini Ekadashi Upay 2026: 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभावी व्रत माना गया है. इस दिन किए उपायों से 7 जन्मों के पापों का भी नाश हो सकता है.
मोहिनी एकादशी 2026 उपाय
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Published at : 27 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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