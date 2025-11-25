हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGaruda Purana: मृत्यु के बाद भी सोने से जुड़ी रहती है आत्मा, मृतक के आभूषण पहनने से पहले जानें गरुड़ पुराण की चेतावनी

Garuda Purana: मृत्यु के बाद भी सोने से जुड़ी रहती है आत्मा, मृतक के आभूषण पहनने से पहले जानें गरुड़ पुराण की चेतावनी

Garuda Purana: सोने की सुनहरी चमक हर किसी को आकर्षित करती है. लेकिन किसी मृतक व्यक्ति के सोने (Gold) के जेवर पहनने से गरुड़ पुराण की ये चेतावनी जरूर जान लें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

Garuda Purana Gold Jewellery Wearing Rules: सुनहरी चमक, सुंदरता और स्थायित्व के कारण गोल्ड की ओर हर कोई आकर्षित हो जाता है. खासकर महिलाओं को सोने के जेवर खूब पसंद आते हैं. ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से भी सोने के आभूषण धारण करना शुभ माना गया है. लेकिन कई बार यह आपके लिए समस्या का कारण भी बन सकता है.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि, केवल जीवित व्यक्ति ही वहीं बल्कि मृतक की आत्मा भी सोने से जुड़ी होती है. ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है. इसलिए शास्त्रों में मृतक के आभूषणों को पहनना संवेदनशील बताया गया है. हालांकि कुछ नियमों का पालन कर या गहनों का शुद्धिकरण कर इसे उपयोग में लाया जा सकता है.

मृत्यु के बाद भी इन चीजों पर रहता है आत्मा का मोह

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, गरुड़ पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि, जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो, उसकी कुछ वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए. कोशिश करें कि, मृतक की चीजों को नदी में प्रवाहित कर दें या घर के बाहर कर दें. इन चीजों में मृतक के कपड़े, घड़ी, चादर, जूते और आभूषण आदि शामिल हैं. इन चीजों का इस्तेमाल करने पर मृतक की आत्मा उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर सकती है या फिर जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है.



मृत्यु के बाद भी सोने से जुड़ी रहती है मृतक की आत्मा

गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जैसे-जैसे शरीर प्राण छोड़ता है, वैसे-वैसे उससे जुड़ी वस्तुओं में एक सूक्ष्म ऊर्जा छूट जाती है. गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि, मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा का जुड़ाव अपने प्रियजनों के साथ ही प्रिय वस्तुओं और आभूषणों से भी रहता है. इसलिए मृतक के सोने के गहने तुरंत किसी को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए. मान्यता है कि, मृतक के आभूषणों को सीधे इस्तेमाल करने से व्यक्ति पर अनजाने में उस आत्मा की अधूरी इच्छाओं, दुख या मोह का प्रभाव पड़ सकता है.

फिर मृतक के आभूषणों का क्या करें

जूते-चप्पल, घड़ी, वस्त्र और बेडशीट आदि को तो लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं या जला देते हैं, लेकिन जब बात सोने के आभूषणों की आती है तो इसका क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं. पुराणों के अनुसार, मृतक का मोह मरने के बाद भी अपने आभूषणों पर होता है, इसलिए इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. खासकर मृतक के मृत्यु के 13 दिनों तक तो बिल्कुल भी नहीं. इसके बाद मृतक के सोने के गहनों को नया रूप देकर यानी जैसे कि कंगन का चेन या बाली आदि बनवाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 25 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Tags :
Gold Gold Jewellery Garuda Purana Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
इंडिया
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
स्पोर्ट्स
The Ashes Record: ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
बॉलीवुड
Dharmendra Death: देओल परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड, रात भर रेखा से लेकर प्रीति जिंटा सहित घर पहुंचे तमाम सेलेब्स
सनी देओल के परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड, रात भर घर पहुंचते रहे सितारे
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
इंडिया
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
स्पोर्ट्स
The Ashes Record: ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
बॉलीवुड
Dharmendra Death: देओल परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड, रात भर रेखा से लेकर प्रीति जिंटा सहित घर पहुंचे तमाम सेलेब्स
सनी देओल के परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड, रात भर घर पहुंचते रहे सितारे
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
ट्रेंडिंग
Bhabhi Dance: हीरो होंडा गाने पर हरियाणनी भाभी ने किया जोरदार डांस! ठुमकों से दहल उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल
हीरो होंडा गाने पर हरियाणनी भाभी ने किया जोरदार डांस! ठुमकों से दहल उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान के सिंध में कितने हिंदू, भारत में मिल जाए यह इलाका तो कितनी बढ़ जाएगी आबादी?
पाकिस्तान के सिंध में कितने हिंदू, भारत में मिल जाए यह इलाका तो कितनी बढ़ जाएगी आबादी?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget