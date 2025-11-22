हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Silver Benefits: चांदी के गुण जान गए तो भूल जाएंगे सोना, 1,2,3 नहीं हैं कई लाभ

Silver Benefits: चांदी के गुण जान गए तो भूल जाएंगे सोना, 1,2,3 नहीं हैं कई लाभ

Silver Benefits: हिंदू धर्म में सोने को शुद्ध, पवित्र और संपन्नता का कारण माना गया है. लेकिन चांदी के भी अद्भुत लाभ ज्योतिष में बताए हैं. चांदी पहनना भाग्य के साथ ही सेहत के लिए भी लाभकारी होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Silver Benefits: हिंदू धर्म में सोने को शुद्ध, पवित्र और संपन्नता का कारण माना गया है. लेकिन चांदी के भी अद्भुत लाभ ज्योतिष में बताए हैं. चांदी पहनना भाग्य के साथ ही सेहत के लिए भी लाभकारी होता है.

चांदी पहनने के लाभ

1/6
हिंदू धर्म में स्वर्ण या सोने को बहुत ही शुभ धातु माना जाता है. सोना या गोल्ड की आसमान छूती कीमत (Gold Price) मध्यम वर्ग के बजट से बाहर है. लेकिन अगर आप चांदी के गुण जान गए तो फिर सोना भूल जाएंगे.
हिंदू धर्म में स्वर्ण या सोने को बहुत ही शुभ धातु माना जाता है. सोना या गोल्ड की आसमान छूती कीमत (Gold Price) मध्यम वर्ग के बजट से बाहर है. लेकिन अगर आप चांदी के गुण जान गए तो फिर सोना भूल जाएंगे.
2/6
चांदी के आभूषण पहनने से या चांदी की वस्तुओं का इस्तेमाल करना आपके कुंडली के ग्रहों को प्रभावित कर जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, जिन घरों में चांदी की चीजें होती हैं, वहां सुख, सौभाग्य और वैभव बढ़ता है.
चांदी के आभूषण पहनने से या चांदी की वस्तुओं का इस्तेमाल करना आपके कुंडली के ग्रहों को प्रभावित कर जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, जिन घरों में चांदी की चीजें होती हैं, वहां सुख, सौभाग्य और वैभव बढ़ता है.
3/6
मान्यता है कि, चांदी भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई है. ज्योतिष अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. इसे धारण करने से शरीर के जल तत्व और कफ नियंत्रित रहते हैं.
मान्यता है कि, चांदी भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई है. ज्योतिष अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. इसे धारण करने से शरीर के जल तत्व और कफ नियंत्रित रहते हैं.
4/6
ग्रहों की बात करें तो चांदी पहनने से मन मजबूत और मस्तिष्क तेज होता है. चंद्र दोष से जुड़ी समस्या दूर होती है, शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है. मध्यम मूल्यवान होने के कारण सोने की अपेक्षा चांदी का उपयोग भी अधिक होता है.
ग्रहों की बात करें तो चांदी पहनने से मन मजबूत और मस्तिष्क तेज होता है. चंद्र दोष से जुड़ी समस्या दूर होती है, शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है. मध्यम मूल्यवान होने के कारण सोने की अपेक्षा चांदी का उपयोग भी अधिक होता है.
5/6
स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो, चांदी शरीर में जमे विष को बाहर निकालकर त्वचा को कांतिवान बनाता है. कई अध्ययन बताते हैं कि, चांदी की अंगूठी पहनने से अर्थराइटिस के लक्षण जैसे दर्द, कठोरता या सूजन कम होते हैं.
स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो, चांदी शरीर में जमे विष को बाहर निकालकर त्वचा को कांतिवान बनाता है. कई अध्ययन बताते हैं कि, चांदी की अंगूठी पहनने से अर्थराइटिस के लक्षण जैसे दर्द, कठोरता या सूजन कम होते हैं.
6/6
चांदी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इस प्रकार चांदी के कई ज्योतिष और स्वास्थ्य लाभ हैं, जिससे यह शुभ के साथ ही हेल्दी धातु भी है.
चांदी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इस प्रकार चांदी के कई ज्योतिष और स्वास्थ्य लाभ हैं, जिससे यह शुभ के साथ ही हेल्दी धातु भी है.
Published at : 22 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Gold Silver Gold & Silver Asrology

Embed widget