हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVivah Panchami 2025: विवाह पंचमी आज, राशि अनुसार राम-सीता को अर्पित करें ये चीजें

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी आज, राशि अनुसार राम-सीता को अर्पित करें ये चीजें

Vivah Panchami 2025: 25 नवंबर 2025 को आज विवाह पंचमी के रूप में राम-सीता का वैवाहिक वर्षगांठ मनाई जा रही है. आज पूजा में रामजी और माता सीता को राशि अनुसार कुछ चीजें अर्पित करने से इच्छा पूर्ण होती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Nov 2025 10:57 AM (IST)
Vivah Panchami 2025: मार्गशीर्ष (अगहन) महीने के शुक्ल पक्ष की पांचवी तिथि पर आज मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. विवाह पंचमी भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह का पावन दिन माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि, इस तिथि पर किए गए पूजा-पाठ से वैवाहिक सुख, प्रेम, सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

विवाह पंचमी के दिन लोग जनक दुलारी माता सीता और भगवान श्रीराम का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा-पाठ  करते हैं. लेकिन इसी के साथ पूजा में अगर आप अपनी राशि अनुसार कुछ चीजें अर्पित करेंगे तो इससे मनोकामना पूर्ण होगी और विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी. आइए ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं कि, आज विवाह पंचमी के पावन अवसर पर पूजा में श्रीराम और सीता को राशि के अनुसार क्या चढ़ाना शुभ रहेगा.

विवाह पंचमी राशि अनुसार पूजा में क्या चढ़ाएं (Vivah Panchami Rashi Anusar Puja)

  • मेष (Aries)- विवाह पंचमी के दिन मेष राशि वाले वाले माता सीता और भगवान राम को लाल रंग के वस्त्र, लाल फूल और लाल चंदन अर्पित कर सकते हैं.
  • वृषभ (Taurus)- आज पूजा में आप मीठा भोग, सफेद फूल या शहद अर्पित करें.
  • मिथुन (Gemini)- पूजा में भगवान राम हरी इलायची और तुलसी पत्ता चढ़ाएं. साथ ही माता सीता को हरे रंग के वस्त्र या चूड़ी भी अर्पित करें.
  • कर्क (Cancer)- दूध, दूध से बनी मिठाई, सफेद फूल या केसर मिश्रित खीर आदि चढ़ा सकते हैं.
  • सिंह (Leo)- इस राशि के जातक पूजा में भगवान को केसर का भोग लगाएं और माता सीता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें.
  • कन्या (Virgo)- माता सीता को हरी रंग की चूड़ी चढ़ाएं. इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा.
  • तुला (Libra)- पूजा में राम और माता सीता को इत्र, गुलाब या सुगंधित फूल अर्पित करना शुभ रहेगा.
  • वृश्चिक (Scorpio)- पूजा में भगवान राम और सीता को सिंदूर अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं.
  • धनु (Sagittarius)- पूजा में बेसन के लड्डू को भोग लगाएं और पीला फूल चढ़ाएं.
  • मकर (Capricorn)- शमी पत्र अर्पित कर भगवान की विधि-विधान से पूजा करें.
  • कुंभ (Aquarius)- कुंभ राशि वाले जातक तिल के लड्डू का भोग लगाएं और धूप-दीप जलाकर पूजा करें.
  • मीन (Pisces)- पीले फूल, मिश्री और पीले वस्त्र अर्पित कर पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 25 Nov 2025 06:10 AM (IST)
Zodiac Signs Ram Sita Vivah Vivah Panchami 2025 Vivah Panchami 2025 Upay
