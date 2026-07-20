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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVastu Tips: घर में रखी है इस तरह की घड़ी? आज ही हटा दें, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Tips: घर में रखी है इस तरह की घड़ी? आज ही हटा दें, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Tips: क्या आपके घर में भी सालों से बंद, टूटी या खराब घड़ी रखी हुई है? यदि हां, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यह केवल समय बताने वाला यंत्र नहीं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा से भी जुड़ी होती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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Vastu Tips: घर में रखी हर वस्तु का अपना अलग महत्व माना जाता है. वास्तु शास्त्र में घड़ी को केवल समय बताने वाला यंत्र नहीं, बल्कि समय के प्रवाह, प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है. यही कारण है कि कई वास्तु विशेषज्ञ बंद, टूटी या लंबे समय से खराब पड़ी घड़ी को घर में रखने से बचने की सलाह देते हैं.

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये मान्यताएं वास्तु शास्त्र और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं. इनके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, वास्तु शास्त्र में घड़ी को समय और जीवन की गति का प्रतीक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि यदि घर में बंद या खराब घड़ी लंबे समय तक रखी रहती है, तो यह मानसिक रूप से रुके हुए कार्यों और नकारात्मकता का एहसास करा सकती है. इसलिए घड़ी खराब हो जाए तो उसे जल्द ठीक करवाना या बदल देना बेहतर माना जाता है.

बंद घड़ी को क्यों नहीं माना जाता शुभ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बंद घड़ी जीवन में रुकावट, देरी और ठहराव का प्रतीक मानी जाती है. मान्यता है कि ऐसी घड़ी घर में लंबे समय तक रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. हालांकि यह एक धार्मिक और पारंपरिक विश्वास है.

दीवार पर कब से टंगी है पुरानी घड़ी?

यदि घर में कई वर्षों से ऐसी घड़ी लगी है जो सही समय नहीं दिखाती या बिल्कुल बंद है, तो वास्तु विशेषज्ञ उसे हटाने या ठीक कराने की सलाह देते हैं. सही समय दिखाने वाली घड़ी को अनुशासन और प्रगति का प्रतीक माना जाता है.

घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार-

उत्तर दिशा में घड़ी लगाना शुभ माना जाता है. यह दिशा धन और करियर से जुड़ी मानी जाती है.

पूर्व दिशा भी सकारात्मक मानी जाती है. इससे नए अवसर और उन्नति का प्रतीकात्मक संबंध माना जाता है.

दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से कई वास्तु विशेषज्ञ बचने की सलाह देते हैं, हालांकि इस विषय पर अलग-अलग मत भी मिलते हैं.

किन घड़ियों को तुरंत बदल देना चाहिए?

  • बंद घड़ी.
  • टूटा हुआ डायल.
  • फटा हुआ शीशा.
  • बार-बार रुकने वाली घड़ी.
  • ऐसी घड़ी जो लगातार गलत समय दिखाती हो.

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसी वस्तुओं को लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए.

घर में कितनी घड़ियां रखना ठीक माना जाता है?

वास्तु शास्त्र में घड़ियों की निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं मिलता. लेकिन बहुत अधिक घड़ियां अलग-अलग समय दिखाएं तो यह भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती हैं. इसलिए सभी घड़ियों का समय सही रखना बेहतर माना जाता है.

क्या पुरानी एंटीक घड़ी रखना गलत है?

यदि पुरानी या एंटीक घड़ी सही तरीके से चल रही है और अच्छी स्थिति में है, तो वास्तु शास्त्र में उसे अशुभ नहीं माना जाता. समस्या तब मानी जाती है जब घड़ी खराब या बंद होकर केवल सजावट के लिए रखी जाए.

क्या करें?

  • घड़ी हमेशा सही समय पर सेट रखें.
  • खराब होने पर तुरंत ठीक करवाएं.
  • फटी या टूटी घड़ी बदल दें.
  • समय-समय पर घड़ी की सफाई करें.
  • उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने का प्रयास करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 20 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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