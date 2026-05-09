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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Shastra: क्या आपका मुख्य द्वार रोक रहा है घर की सुख-समृद्धि? जानें वास्तु के जरूरी नियम

Vastu Shastra: क्या आपका मुख्य द्वार रोक रहा है घर की सुख-समृद्धि? जानें वास्तु के जरूरी नियम

Vastu Shastra: घर के मेन गेट पर की गई छोटी गलतियां भी वास्तु के अनुसार नकारात्मकता बढ़ा सकती हैं. जानें मुख्य द्वार से जुड़े जरूरी वास्तु नियम और उपाय.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 09 May 2026 01:35 PM (IST)
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  • मुख्य द्वार पर कूड़ा, जूते-चप्पल रखना अशुभ ऊर्जा लाता है।
  • मुख्य द्वार पर अंधेरा नकारात्मकता को आमंत्रित करता है, रोशनी आवश्यक।
  • टूटा, आवाज करता या उखड़ा मेन गेट तुरंत ठीक करवाना चाहिए।
  • साफ नेम प्लेट, स्वस्तिक जैसे शुभ चिन्ह सकारात्मकता बढ़ाते हैं।

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं माना जाता, बल्कि इसे ऊर्जा यानि कि लक्ष्मी का प्रवेश द्वार बताया गया है. इसी कारण से पुराने समय से ही घर के मेन गेट को साफ, शुभ और सजाकर रखते थे. मुख्य द्वार पर कुछ गलतियां लगातार होती रहें, तो इसका असर घर की सुख-शांति, आर्थिक स्थिति और परिवार के रिश्तों पर पड़ सकता है.

आजकल कई लोग घर की अंदर की सजावट पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन मेन गेट से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. यही गलतियां धीरे-धीरे मानसिक तनाव, बार-बार कामों में रुकावटें और घर में भारीपन जैसी स्थितियां पैदा करती हैं.

मेन गेट के सामने कूड़ा रखना

कई घरों में देखा जाता है कि मुख्य द्वार के आसपास पुराने जूते-चप्पल, टूटी बाल्टी, कबाड़ या कूड़ेदान रखा रहता है. वास्तु में इसे बहुत अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि जहां पर प्रवेश द्वार गंदा होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी टिक नहीं पाती है. इसका असर घर के माहौल पर भी दिखाई देने लगता है.

मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार पर अंधेरा नकारात्मकता का संकेत माना गया है. कई घरों में रात के समय मेन गेट के बाहर रोशनी नहीं होती है. रोशनी सुरक्षा और सकारात्मक माहौल दोनों को बढ़ाती है. पुराने समय में घर के बाहर शाम को दीपक जलाने की परंपरा भी रही है. यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि घर के प्रवेश स्थान को ऊर्जावान रखने का एक तरीका है.

क्या टूटा और आवाज आने वाला मेन गेट वास्तु को खराब करता है?

वास्तु शास्त्र में टूटी चीजों को रुकी हुई ऊर्जा और मानसिक अशांति से जोड़कर देखा जाता है. अगर मेन गेट खोलते समय तेज आवाज आती है, दरवाजा टूटा हुआ है या पेंट उखड़ा हुआ है, तो इसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए.  
घर का मुख्य द्वार किसी भी व्यक्ति के मन पर पहला प्रभाव डालता है. अगर आपका प्रवेश द्वार ही कमजोर, गंदा या खराब दिखे, तो उसका असर घर के वातावरण पर भी पड़ता है.

मेन गेट पर नेम प्लेट और शुभ चिन्ह लगाना

वास्तु और पारंपरिक भारतीय मान्यताओं में मुख्य द्वार पर साफ नेम प्लेट, स्वस्तिक, तोरण या शुभ प्रतीकों को सकारात्मक माना गया है. इसका मतलब सिर्फ धार्मिकता दिखाना नहीं, बल्कि घर में स्वागत और अपनापन बनाए रखना भी है.

कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि, घर का प्रवेश द्वार जितना साफ दिखता है, वहां रहने वाले लोगों का मूड और मानसिक स्थिति उतनी बेहतर और संतुलित रहती है.
वास्तु विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि साफ-सफाई, रोशनी, खुलापन और संतुलन किसी भी घर की ऊर्जा को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 09 May 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Positive Energy Vastu Shastra Astrology Vastu Remedies

Frequently Asked Questions

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार का क्या महत्व है?

वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य द्वार केवल आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा और लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार माना जाता है। इसलिए इसे साफ-सुथरा और सजाकर रखना चाहिए।

मुख्य द्वार के सामने क्या रखना अशुभ माना जाता है?

मुख्य द्वार के सामने जूते-चप्पल, कबाड़ या कूड़ेदान रखना वास्तु में बहुत अशुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में टिक नहीं पाती।

क्या मेन गेट पर अंधेरा रखना नकारात्मकता का संकेत है?

हाँ, वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना नकारात्मकता का संकेत माना गया है। रात में रोशनी सुरक्षा और सकारात्मक माहौल दोनों बढ़ाती है।

टूटा हुआ या आवाज करने वाला मेन गेट वास्तु को कैसे प्रभावित करता है?

टूटा हुआ या आवाज करने वाला मेन गेट रुकी हुई ऊर्जा और मानसिक अशांति का प्रतीक है। इसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए क्योंकि यह घर के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

क्या मेन गेट पर नेम प्लेट और शुभ चिन्ह लगाना फायदेमंद है?

हाँ, वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मुख्य द्वार पर साफ नेम प्लेट, स्वस्तिक या शुभ प्रतीकों को सकारात्मक माना गया है। इससे घर में स्वागत और अपनापन बना रहता है।

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