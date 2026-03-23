रात भर सोने के बाद शरीर में नेगेटिव शक्तियां जमा हो जाती हैं, जो आईने से रिफ्लेक्ट होकर पूरे दिन परेशान करती हैं। इससे मानसिक अशांति बढ़ती है।
Vastu Tips: सुबह उठते ही क्या आप भी कर देते हैं ये 3 गलतियां ? तो रूक सकती हैं आपकी तरक्की
Vastu Upay: सुबह की 3 गलतियां आईना देखना, गंदगी में दिन शुरू करना और गलत दिनचर्या आपकी तरक्की रोक सकती हैं. वास्तु के छोटे उपाय अपनाकर पॉजिटिव ऊर्जा और सफलता पाई जा सकती है.
Vastu Shastra: क्या आप जानते हैं कि सुबह की पहली आदत ही आपके पूरे दिन की शक्ति तय करती है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में जागना और पॉजिटिव शुरुआत करना जीवन में समृद्धि लाता है. लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं, जो नेगेटिविटी बढ़ाती हैं और तरक्की में बाधा डालती हैं. सुबह की 3 गलतियां और वास्तु के सरल उपाय, जिन्हें अपनाकर आपका दिन चमक उठेगा.
पहली गलती: आईना देखना नेगेटिव ऊर्जा का जाल
सुबह आंख खुलते ही शीशे में खुद को निहारना, वास्तु में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है. रात भर सोने के बाद शरीर में नेगेटिव शक्तियां जमा हो जाती हैं, जो आईने से रिफ्लेक्ट होकर पूरे दिन आपको परेशान करती रहती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मानसिक अशांति बढ़ती है और काम में फोकस भंग होता है.
वास्तु उपाय: बिस्तर से उतरते ही सबसे पहले सूर्य की किरणों को प्रणाम करें. कुलदेवता को नमन करें और साफ़ पानी पी लें. इससे पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय होती है. आईना हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें, लेकिन सुबह इस्तेमाल करने से पहले 10 मिनट रुकें.
दूसरी गलती: बिखराव या गंदगी में दिन शुरू करना
घर में जूठे बर्तन, कूड़ा-झाडू़ या बिखरी चीजें सुबह देखना मना है. वास्तु में इन्हें नेगेटिविटी के प्रतीक माना गया है, जो धन-हानि और स्वास्थ्य समस्याएं लाते हैं. अगर किचन में गंदे बर्तन पड़े हों या फर्श पर कचरा बिखरा हो, तो पूरा दिन तनाव से भरा गुजरता है.
वास्तु उपाय: उठते ही खिड़कियां खोलें ताकि ताज़ी हवा आए. घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कें और साफ-सफाई कर लें. सुबह का पहला भोजन मीठा रखें, जैसे गुड़ का टुकड़ा. इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक लाभ होता है.
तीसरी गलती: गलत दिनचर्या और अपशगुन नजरअंदाज करना
बिना शौचाए या ब्रश किए भोजन करना, मोबाइल चेक करना या गुस्से में बिस्तर छोड़ना वास्तु दोष पैदा करता है. काल संधि के समय दिमाग संवेदनशील होता है, इसलिए अपशगुन चीजें जैसे बंद घड़ी, हिंसक जानवरों की तस्वीरें देखना नुकसानदेह है. जमीन पर जोर से पैर पटकने से धरती मां नाराज होती है.
वास्तु उपाय: ब्रह्म मुहूर्त (4-6 बजे) में उठें. दाएं पैर से जमीन पर उतरें, प्रार्थना करें और स्नान कर लें. सूर्य को जल अर्पित करें. बिस्तर को पूर्व दिशा की ओर मोड़ें. ये छोटे बदलाव दिनभर शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता देते हैं.
वास्तु विशेषज्ञों के मुताबिक, ये नियम अपनाने से न सिर्फ घर में सुख-शांति आती है, बल्कि करियर में उन्नति भी होती है. आज से ही इन गलतियों को छोड़ें और पॉजिटिव दिनचर्या अपनाएं. याद रखें, छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं.
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Frequently Asked Questions
सुबह उठते ही आईना देखना क्यों मना है?
घर में बिखराव या गंदगी क्यों नहीं होनी चाहिए?
जूठे बर्तन, कूड़ा या बिखरी चीजें नेगेटिविटी का प्रतीक हैं। ये धन-हानि और स्वास्थ्य समस्याएं ला सकते हैं, जिससे पूरा दिन तनावपूर्ण गुजरता है।
सुबह की दिनचर्या में कौन सी गलतियां वास्तु दोष पैदा करती हैं?
बिना शौचाए या ब्रश किए भोजन करना, मोबाइल चेक करना या गुस्से में बिस्तर छोड़ना वास्तु दोष पैदा करता है। काल संधि के समय संवेदनशील दिमाग पर गलत चीजों का असर पड़ता है।
वास्तु के अनुसार सुबह की शुरुआत कैसे करनी चाहिए?
ब्रह्म मुहूर्त में जागें, सूर्य की किरणों को प्रणाम करें, कुलदेवता को नमन करें और साफ़ पानी पी लें। इससे पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय होती है।
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