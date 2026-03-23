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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रBirth Number: जन्मतिथि में छिपा है आपकी असली पर्सनैलिटी का राज; अंक ज्योतिष से पहचानें अपनी 'Spiritual Strength' और अंकों का रहस्य

Birth Number: जन्मतिथि में छिपा है आपकी असली पर्सनैलिटी का राज; अंक ज्योतिष से पहचानें अपनी 'Spiritual Strength' और अंकों का रहस्य

Numerology: जन्मतिथि से निकला बर्थ नंबर आपकी आध्यात्मिक ताकत, सोच और स्वभाव का आईना होता है. हर नंबर आपकी एक खास शक्ति बताता है, जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 23 Mar 2026 07:04 PM (IST)
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Ank Rashifal: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, जिस तारीख को आपने इस दुनिया में कदम रखा, वह आपके स्वभाव और आंतरिक शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बयां करती है.

अपना 'बर्थ नंबर' जानना बेहद सरल है. यदि आपकी जन्मतिथि एक अंक की है (जैसे 1 से 9), तो वही आपका नंबर है. यदि वह दो अंकों में है, तो उन्हें आपस में जोड़ लें (उदाहरण: 25 तारीख है तो 2+5 = 7).

आइए जानते हैं, आपका बर्थ नंबर आपकी छिपी हुई खूबियों के बारे में क्या कहता है:

जन्म नंबर 1
आपके अंदर एक लीडरशीप गुण छुपा होता है. आपको शायद दूसरों के पीछे चलना पसंद नहीं, आप खुद रास्ता बनाना चाहते हैं. आपकी सबसे बड़ी ताकत है खुद पर भरोसा. जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाती है.

जन्म नंबर 2
आप बहुत दिल से जीने वाले इंसान हैं. छोटी-छोटी बातों को भी महसूस कर लेते हैं. आपकी ताकत है आपकी संवेदनशीलता. आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, और यही आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाता है.

जन्म नंबर 3
आप में एक अलग सी चमक होती है. आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं. आपकी ताकत है आपकी  पॉजिटिविटी और बात करने का तरीका. आप अपने आसपास का माहौल हल्का और खुशमिजाज बना देते हैं.

जन्म नंबर 4
आप वो इंसान हैं जो मुश्किलों में भी डटे रहते हैं. आपकी ताकत है आपका धैर्य और अनुशासन. आप जल्दी नहीं, लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ना जानते हैं और यही आपको अलग बनाता है.

जन्म नंबर 5
आपको बंधकर रहना पसंद नहीं. आपको नई चीज़ें सीखना, घूमना, बदलना अच्छा लगता है. आपकी ताकत है  हर बदलाव को अपनाना. आप हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं.

जन्म नंबर 6
आपका दिल बहुत बड़ा होता है. आप अपने लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं. आपकी ताकत है आपका प्यार और देखभाल. आपकी उपस्थिति से ही लोगों को सुकून मिलता है.

जन्म नंबर 7
आप थोड़े अलग हैं और यही आपकी खूबसूरती है. आपको अकेले में सोचने, खुद को समझने का समय पसंद होता है. आपकी ताकत है आपकी अंतर्ज्ञान और गहरी सोच, जो आपको दूसरों से खास बनाती है.

जन्म नंबर 8
आप मजबूत हैं सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी. आपकी सोच काफी प्रैक्टिकल होती है. आप जिंदगी को समझदारी से जीते हैं और सही-गलत का फर्क अच्छे से जानते हैं.

जन्म नंबर 9
आपका दिल सबसे ज्यादा बड़ा होता है. आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं. आपकी ताकत है करुणा और निस्वार्थ भाव. आप बिना कुछ सोचे मदद के लिए आगे आ जाते हैं.

हर इंसान के अंदर एक खास ताकत होती है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे जल्दी पहचान लेता है और कोई थोड़ा देर से. आपका बर्थ नंबर आपको एक छोटा सा इशारा देता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं.

ये भी पढ़ें: Ram Navami 2026: कान्हा की नगरी से अयोध्या तक आस्था का महासंगम; 11 मन पंजीरी और विशेष उपहारों के साथ रथ रवाना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 23 Mar 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Birth Number Ank Shastra NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

जन्म नंबर क्या होता है और इसे कैसे पता करें?

आपका जन्म नंबर आपकी जन्मतिथि का जोड़ होता है। अगर जन्मतिथि एक अंक की है, तो वही आपका नंबर है। अगर दो अंकों में है, तो उन्हें जोड़ लें।

जन्म नंबर 1 वाले लोगों में क्या खास होता है?

जन्म नंबर 1 वाले लोगों में लीडरशिप गुण होता है और वे खुद पर भरोसा रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है।

जन्म नंबर 2 वाले लोग कैसे होते हैं?

जन्म नंबर 2 वाले लोग संवेदनशील होते हैं और दूसरों के दर्द को समझते हैं। उनकी संवेदनशीलता उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है।

जन्म नंबर 5 वाले लोगों की खासियत क्या है?

जन्म नंबर 5 वाले लोगों को नई चीजें सीखना और घूमना पसंद है। वे हर बदलाव को आसानी से अपना लेते हैं।

क्या जन्म नंबर हमारी छिपी हुई खूबियों को बताता है?

हाँ, जन्म नंबर हमें यह जानने में मदद करता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं और हमारी छिपी हुई खूबियां क्या हैं।

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