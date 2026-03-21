हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रघर का पूजा कक्ष बना रहे हैं? पहले जान लें वास्तु आधारित जरूरी नियम?

घर का पूजा कक्ष बना रहे हैं? पहले जान लें वास्तु आधारित जरूरी नियम?

Vastu Tips for Puja Ghar: वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा कक्ष घर का वो स्थान जो पॉजिटिवटी का सेंटर ऑफ प्वाइंट होता है. जानिए वास्तु अनुसार कैसा होना चाहिए पूजा कक्ष और उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Mar 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

Vastu Tips for Pooja Ghar: घर में अन्य कमरों की ही तरह पूजा कक्ष का भी अपना महत्व होता है. वास्तु के मुताबिक, यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत माना जाता है.

अगर पूजा घर सही दिशा और नियमों के मुताबिक बनाया जाए, तो घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है. लेकिन अधिकतर लोग छोटी-छोटी गलतियों के कारण पूजा का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं. यहां हम आपको पूजा कक्ष से जुड़ा संपूर्ण वास्तु आधारित जानकारी दे रहे हैं. 

Vastu Shastra: भूमि परीक्षण से जानें घर के लिए शुभ-अशुभ जमीन और खुदाई में मिली वस्तुओं के संकेत!

किस दिशा में पूजा करना शुभ?

वास्तु के अनुसार पूजा सदैव पूर्व या ईशान (उत्तर-पूर्व) दिशा में करनी चाहिए. यह दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है.

पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए.

ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की मानी जाती है, और यह ऊर्जा व सकारात्मकता का प्रतीक है. 

क्या भगवान की प्रतिमाएं पूर्व दिशा में रखना सही है?

यहां लोग काफी गलती करते हैं. अगर आप मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में रखते हैं, तो आपका मुख पूजा करने के दौरान पश्चिम दिशा की ओर होगा, जो सही नहीं माना जाता है. भगवान की मूर्ति इस तरह रखें कि, आपका चेहरा पूर्व या ईशान की ओर रहे. 

सीधा बात यह है कि, मूर्ति की दिशा से अधिक जरूरी है कि, आप पूजा करते समय किस दिशा में बैठे हैं. 

क्या रसोईघर में पूजा कक्ष बनाना सही है?

जिन भी लोगों के रसोई घर में पूजा कक्ष है, वह एक बड़ी गलती कर रहे हैं. किचन में पूजा कक्ष का होना वास्तु के नजरिए से नकारात्मक माना जाता है.

खाना बनाते समय वहां होने वाली गतिविधियां पूजा स्थान की शुद्धता को प्रभावित करने का काम करती हैं. 

अगर आपके घर में भी किचन और पूजा कक्ष एक साथ है, तो इस फौरन बदलना बेहतर होगा. 

पूर्वजों की फोटों को कहां लगाएं?

घर में पूर्वजों की तस्वीरें नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) या पश्चिम दिशा में लगाना सही रहेगा. पूर्वजों की तस्वीरों को कभी भी पूजा घर में भगवान के साथ नहीं रखना चाहिए. 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूर्वजों का स्थान अलग होता है, और भगवान का स्थान अलग. दोनों को एक साथ रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है. 

पूजा घर में क्या नहीं रखने से बचें?

अपने पूजा कक्ष में भारी सामान और बेकार की चीजें कभी भी ईशान कोण में न रखें. यह जगह साफ होने के साथ हल्की रखना काफी अच्छा माना जाता है. 

क्या पूर्वजों को भगवान की तरह पूजना सही है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के पूर्वजों को भगवान की तरह पूजा करना सही नहीं है. पूर्वजों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन उन्हें भगवान का स्थान देना गलत है. उनकी तस्वीर के आगे दीपक जलाना और उन्हें याद करना सही है, लेकिन अलग से पूजा करने से बचना चाहिए. 

घर का पूजा स्थान कैसा होना चाहिए

पूजा कक्ष हमेशा साफ, शांत और स्थिर रहना चाहिए.

अगर आप ईशान दिशा में ऊंचा चबूतरा बनाते हैं, तो वास्तु की दृष्टि से यह गलत माना जाता है. इसकी जगह आप हल्का सा ऊंचा प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं. 

दीवार में अलमारी बनवाना सही है?

घर की पूर्व या ईशान दिशा की दीवारों में पूजा के लिए आला (Space) बनाना सही है. लेकिन उसके ऊपर भारी सामान या दूसरा शेल्फ सही नहीं है. 

अगर आप अलमारी में पूजा घर बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि, वह स्थिर हो. बार-बार उसे इधर-उधर करना या हिलाना सही नहीं माना जाता है. 

पूजा कक्ष के लिए सबसे जरूरी बात

अगर आप सोच रहे हैं कि, केवल दिशा बदलने से जिंदगी में अच्छे बदलाव आ जाएंगे, तो यह आधा सच है. वास्तु केवल मदद करता है, असली फर्क आपके कर्म, सोच और अनुशासन से आता है. 

पूजा घर सही दिशा में हो, लेकिन घर में लड़ाई-झगड़ा, गंदगी और नकारात्मक सोच हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है. 

आपके घर, हाईराइज सोसाइटी या फ्लैट में पानी की टंकी किस दिशा में होना चाहिए? सही दिशा जानिए?

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Puja Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
घर का पूजा कक्ष बना रहे हैं? पहले जान लें वास्तु आधारित जरूरी नियम?
घर का पूजा कक्ष बना रहे हैं? पहले जान लें वास्तु आधारित जरूरी नियम?
वास्तु शास्त्र
आपके घर, हाईराइज सोसाइटी या फ्लैट में पानी की टंकी किस दिशा में होना चाहिए? सही दिशा जानिए?
आपके घर, हाईराइज सोसाइटी या फ्लैट में पानी की टंकी किस दिशा में होना चाहिए? सही दिशा जानिए?
वास्तु शास्त्र
Induction Vastu: इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन? तो जान लें वास्तु के नियम, वरना बिगड़ सकती है रसोई की ऊर्जा
Induction Vastu: इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन? तो जान लें वास्तु के नियम, वरना बिगड़ सकती है रसोई की ऊर्जा
वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: भूमि परीक्षण से जानें घर के लिए शुभ-अशुभ जमीन और खुदाई में मिली वस्तुओं के संकेत!
Vastu Shastra: भूमि परीक्षण से जानें घर के लिए शुभ-अशुभ जमीन और खुदाई में मिली वस्तुओं के संकेत!
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
हेल्थ
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget