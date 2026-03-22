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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रघर में घुसते ही क्यों होती है थकान, Feng Shui से जुड़े इन टिप्स से पाएं खुशहाली और समृद्धि!

घर में घुसते ही क्यों होती है थकान, Feng Shui से जुड़े इन टिप्स से पाएं खुशहाली और समृद्धि!

Feng Shui Vastu Tips: घर की ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए फेंग शुई में कई उपाय बताए गए हैं. घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ आसान और प्रो टिप्स जो वास्तु दोष दूर करने में सहायक हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Mar 2026 11:16 AM (IST)
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Feng Shui Vastu Tips: क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि, तमाम कोशिशों के बाद भी उसमें रहने वालों की ऊर्जा हमेशा किसी न किसी वजह से कम हो जाती है. दरअसल इसके पीछे का बड़ा कारण नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे फेंगशुई में 'Sha chi' नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है.

ऐसा माना जाता है कि, शा ची में घर की शांति और नकारात्मक ऊर्जा को भंग करने की शक्ति होती है. तो चलिए जानते हैं सकारात्मक ऊर्जा (शेंग ची) को आकर्षित करने के कुछ आसान तरीके, जो घर में स्फूर्ति, समृद्धि और खुशहाली का लाती है.

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घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए करें ये काम?

अपने घर को बेहतर बनाने के लिए आपको फालतू का सामान हटाना होगा. घर के प्रत्येक कमरे में जाकर देखें. जिन भी चीजों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें घर से हटा दें. यह करना जरूरी है, क्योंकि पुरानी और टूटी-फूटी चीजें आपको हमेशा उदास कर सकती हैं.

इनसे घर की ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है. जो चीजें अच्छी हालत में हैं, उन्हें दान कर दें या फेंक दें. अलमारियों और कोनों को व्यवस्थित करें ताकि ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके.

घर में पौधे या पर्दे लगाने से नेगेटिव एनर्जी होगी कम

किनारों से सावधान रहने की जरूरत है. मेज या दीवारों के नुकीले कोने भी आपको असहज महसूस करा सकते हैं. वे चाकू की तरह होते हैं, जो ऊर्जा को काटने का काम करती है. आप उनके पास पौधे या पर्दे लगाकर उन्हें नरम बना सकते हैं.

इसके अलावा आप क्रिस्टल लटकाकर भी ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं. घर में विंड चाइम भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करते हैं. 

घर की एनर्जी को नमक से रखें बरकरार

घर की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है. कमरों के कोनों में नमक का कटोरे रखें. उन्हें रात भर वहीं रहने दें. फिर नमक को बाहर फेंद दें. घर को हमेशा तरोताजा रखने के लिए हर हफ्ते ऐसा करना चाहिए. नमक नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में कारगर साबित होता है.

अगर आपके आगे या पीछे के दरवाजे आमने-सामने हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बाहर निकल सकती है. यह ठीक नहीं है. आप एक दरवाजे को थोड़ा खिसकाकर या उनके बीच में पर्दा लगाकर इस समस्या को ठीक कर सकते हैं. आप दरवाजों के बाहर क्रिस्टल बॉल भी रख सकते हैं या बुरी ऊर्जा को दूर रखने के लिए शीशा भी लगा सकते हैं. 

घर को रखें रोशनदान

रोजाना खिड़कियां खोलें ताकि हवा और धूप अंदर आ सके. इससे आपको घर खुशनुमा और स्वस्थय महसूस होगा. फर्नीचर को इस तरह रखें कि धूप अंदर आ सके. अगर आपके घर में रोशनदान या तेज रोशनी वाली खिड़कियां हैं, तो और भी अच्छा है. 

अपने घर में कुछ पौधे और पानी लगाएं. घर में पत्तियों वाले पौधे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे हवा को ताजा और साफ बनाते हैं. संभव हो तो अपने दरवाजों के पास फव्वारा लगाएं, जिससे निकलने वाली मधुर ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी. 

घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए थोड़ी आवाज करें. इसके लिए हल्का संगीत बजाएं. आप चाहें तो घर में विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं.

इसके साथ ही अपने घर में सजावट के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें. सूती बिस्तर और लकड़ी का फर्नीचर चुनें. ये चीजें आपके घर को आरामदायक और खुशनुमा बनाती हैं. ऐसी चीजों क इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 22 Mar 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Feng Shui Vastu Tips Vastu Shastra
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