घर में घुसते ही क्यों होती है थकान, Feng Shui से जुड़े इन टिप्स से पाएं खुशहाली और समृद्धि!

Feng Shui Vastu Tips: क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि, तमाम कोशिशों के बाद भी उसमें रहने वालों की ऊर्जा हमेशा किसी न किसी वजह से कम हो जाती है. दरअसल इसके पीछे का बड़ा कारण नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे फेंगशुई में 'Sha chi' नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है.

ऐसा माना जाता है कि, शा ची में घर की शांति और नकारात्मक ऊर्जा को भंग करने की शक्ति होती है. तो चलिए जानते हैं सकारात्मक ऊर्जा (शेंग ची) को आकर्षित करने के कुछ आसान तरीके, जो घर में स्फूर्ति, समृद्धि और खुशहाली का लाती है.

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घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए करें ये काम?

अपने घर को बेहतर बनाने के लिए आपको फालतू का सामान हटाना होगा. घर के प्रत्येक कमरे में जाकर देखें. जिन भी चीजों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें घर से हटा दें. यह करना जरूरी है, क्योंकि पुरानी और टूटी-फूटी चीजें आपको हमेशा उदास कर सकती हैं.

इनसे घर की ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है. जो चीजें अच्छी हालत में हैं, उन्हें दान कर दें या फेंक दें. अलमारियों और कोनों को व्यवस्थित करें ताकि ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके.

घर में पौधे या पर्दे लगाने से नेगेटिव एनर्जी होगी कम

किनारों से सावधान रहने की जरूरत है. मेज या दीवारों के नुकीले कोने भी आपको असहज महसूस करा सकते हैं. वे चाकू की तरह होते हैं, जो ऊर्जा को काटने का काम करती है. आप उनके पास पौधे या पर्दे लगाकर उन्हें नरम बना सकते हैं.

इसके अलावा आप क्रिस्टल लटकाकर भी ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं. घर में विंड चाइम भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करते हैं.

घर की एनर्जी को नमक से रखें बरकरार

घर की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है. कमरों के कोनों में नमक का कटोरे रखें. उन्हें रात भर वहीं रहने दें. फिर नमक को बाहर फेंद दें. घर को हमेशा तरोताजा रखने के लिए हर हफ्ते ऐसा करना चाहिए. नमक नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में कारगर साबित होता है.

अगर आपके आगे या पीछे के दरवाजे आमने-सामने हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बाहर निकल सकती है. यह ठीक नहीं है. आप एक दरवाजे को थोड़ा खिसकाकर या उनके बीच में पर्दा लगाकर इस समस्या को ठीक कर सकते हैं. आप दरवाजों के बाहर क्रिस्टल बॉल भी रख सकते हैं या बुरी ऊर्जा को दूर रखने के लिए शीशा भी लगा सकते हैं.

घर को रखें रोशनदान

रोजाना खिड़कियां खोलें ताकि हवा और धूप अंदर आ सके. इससे आपको घर खुशनुमा और स्वस्थय महसूस होगा. फर्नीचर को इस तरह रखें कि धूप अंदर आ सके. अगर आपके घर में रोशनदान या तेज रोशनी वाली खिड़कियां हैं, तो और भी अच्छा है.

अपने घर में कुछ पौधे और पानी लगाएं. घर में पत्तियों वाले पौधे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे हवा को ताजा और साफ बनाते हैं. संभव हो तो अपने दरवाजों के पास फव्वारा लगाएं, जिससे निकलने वाली मधुर ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी.

घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए थोड़ी आवाज करें. इसके लिए हल्का संगीत बजाएं. आप चाहें तो घर में विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं.

इसके साथ ही अपने घर में सजावट के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें. सूती बिस्तर और लकड़ी का फर्नीचर चुनें. ये चीजें आपके घर को आरामदायक और खुशनुमा बनाती हैं. ऐसी चीजों क इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

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