Handshake Ideas: हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी
Handshake Vastu Tips: इंटरव्यू में हैंडशेक आपकी पर्सनैलिटी का आईना है. 'फर्म हैंडशेक' आत्मविश्वास तो ढीली पकड़ कमजोरी दिखाती है. सही आई-कॉन्टैक्ट और संतुलित पकड़ सफलता की राह आसान बनाती है.
Handshake Personality: प्रोफेशनल दुनिया में आपकी पहली छाप यानी 'फर्स्ट इम्प्रेशन' आपके हाथ मिलाने के तरीके से तय होता है. वास्तु शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार, हमारी हथेलियों से ऊर्जा (Energy) का आदान-प्रदान होता है. इसलिए, एक सही हैंडशेक न केवल आत्मविश्वास दिखाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है.
आइए जानते हैं हैंडशेक के प्रकार और उससे जुड़े वास्तु व सफलता के सूत्र
'द फर्म हैंडशेक' (The Firm Handshake): आत्मविश्वास का प्रतीक
सामने वाले की हथेली को मजबूती से (लेकिन आरामदायक) पकड़ें. वास्तु के अनुसार, हथेली का मध्य भाग 'तनाव मुक्त' और ऊर्जावान होना चाहिए. एक फर्म हैंडशेक यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति मजबूत है, जो नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है.
'द डेड फिश' (The Dead Fish): उत्साह की कमी
यदि आपका हाथ मिलाते समय हाथ बिल्कुल ढीला और बेजान रहता है, तो इसे 'डेड फिश' हैंडशेक कहा जाता है. ढीला हाथ मिलाने से 'चंद्रमा' के कमजोर होने और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का संकेत मिलता है. यह दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं.
'द बोन क्रशर' (The Bone Crusher): कड़ा रुख का संकेत
कुछ लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए सामने वाले का हाथ बहुत जोर से दबा देते हैं. इसे 'बोन क्रशर' कहा जाता है. ज्योतिषीय नजरिया से यह व्यवहार अति-उत्साही या पीड़ित मंगल का संकेत हो सकता है, जो रिश्तों में सामंजस्य बिठाने के बजाय टकराव पैदा करता है.
क्या आपका स्मार्टफोन बन रहा है तरक्की में बाधा? राशि के अनुसार लगाए वॉलपेपर चमक उठेगी किस्मत
वास्तु शास्त्र के अनुसार, शरीर के अंगों का स्पर्श ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करता है. इंटरव्यू के दौरान इन बातों का ध्यान रखें:
-
अंगूठे का संपर्क (Power of Venus): हाथ मिलाते समय जब अंगूठे एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो यह शुक्र (Venus) की ऊर्जा को सक्रिय करता है. शुक्र व्यक्तित्व में आकर्षण और सौहार्द लाता है. सुनिश्चित करें कि आपका अंगूठा सामने वाले के हाथ पर सही स्थिति में हो.
-
हथेलियों की गर्माहट: वास्तु के अनुसार ठंडी और पसीने वाली हथेलियां कम आत्मविश्वास और 'राहु' के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं. हाथ मिलाने से पहले अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर हल्का गर्म कर लें, इससे सकारात्मक ऊर्जा (Prana Energy) का प्रवाह बढ़ता है.
-
सही दिशा का चुनाव: यदि संभव हो, तो इंटरव्यूअर की ओर मुख करते समय आपका चेहरा उत्तर (North) या पूर्व (East) दिशा की ओर होना चाहिए. इन दिशाओं में हाथ मिलाना करियर में ग्रोथ और सफलता के द्वार खोलता है.
इंटरव्यू में सफलता के लिए कुछ और जरूरी बातें
- आई कॉन्टैक्ट: हाथ मिलाते समय सीधे आंखों में देखें, यह 'सूर्य' की सकारात्मकता को दर्शाता है.
- खड़े होकर सम्मान दें: यदि आप बैठे हैं, तो हमेशा खड़े होकर हाथ बढ़ाएं. यह शिष्टाचार के साथ-साथ आपके 'गुरु' (Jupiter) ग्रह को सम्मान देने जैसा है.
- हथेलियां सुखा लें: पसीने वाली हथेलियां राहु-केतु के दोष को दर्शाती हैं, इसलिए कमरे में प्रवेश से पहले उन्हें जरूर पोंछ लें.
Kal Ka Rashifal 16 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग में तुला और कुंभ राशि वालों के पूरे होंगे सपने, जानें अपनी राशि का हाल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL