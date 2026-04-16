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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रHandshake Ideas: हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी

Handshake Ideas: हाथ मिलाने के तरीके में छिपा है आपकी सफलता का राज़, जानें इंटरव्यू में किस 'हस्त मुद्रा' से प्रभावित होंगे अधिकारी

Handshake Vastu Tips: इंटरव्यू में हैंडशेक आपकी पर्सनैलिटी का आईना है. 'फर्म हैंडशेक' आत्मविश्वास तो ढीली पकड़ कमजोरी दिखाती है. सही आई-कॉन्टैक्ट और संतुलित पकड़ सफलता की राह आसान बनाती है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 16 Apr 2026 06:45 AM (IST)
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Handshake Personality: प्रोफेशनल दुनिया में आपकी पहली छाप यानी 'फर्स्ट इम्प्रेशन' आपके हाथ मिलाने के तरीके से तय होता है. वास्तु शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार, हमारी हथेलियों से ऊर्जा (Energy) का आदान-प्रदान होता है. इसलिए, एक सही हैंडशेक न केवल आत्मविश्वास दिखाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है.

आइए जानते हैं हैंडशेक के प्रकार और उससे जुड़े वास्तु व सफलता के सूत्र

'द फर्म हैंडशेक' (The Firm Handshake): आत्मविश्वास का प्रतीक
सामने वाले की हथेली को मजबूती से (लेकिन आरामदायक) पकड़ें. वास्तु के अनुसार, हथेली का मध्य भाग 'तनाव मुक्त' और ऊर्जावान होना चाहिए. एक फर्म हैंडशेक यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति मजबूत है, जो नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है.

'द डेड फिश' (The Dead Fish): उत्साह की कमी
यदि आपका हाथ मिलाते समय हाथ बिल्कुल ढीला और बेजान रहता है, तो इसे 'डेड फिश' हैंडशेक कहा जाता है. ढीला हाथ मिलाने से 'चंद्रमा' के कमजोर होने और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का संकेत मिलता है. यह दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं.

 'द बोन क्रशर' (The Bone Crusher): कड़ा रुख का संकेत
कुछ लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए सामने वाले का हाथ बहुत जोर से दबा देते हैं. इसे 'बोन क्रशर' कहा जाता है. ज्योतिषीय नजरिया से यह व्यवहार अति-उत्साही या पीड़ित मंगल का संकेत हो सकता है, जो रिश्तों में सामंजस्य बिठाने के बजाय टकराव पैदा करता है.

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वास्तु शास्त्र के अनुसार, शरीर के अंगों का स्पर्श ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करता है. इंटरव्यू के दौरान इन बातों का ध्यान रखें:

  • अंगूठे का संपर्क (Power of Venus): हाथ मिलाते समय जब अंगूठे एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो यह शुक्र (Venus) की ऊर्जा को सक्रिय करता है. शुक्र व्यक्तित्व में आकर्षण और सौहार्द लाता है. सुनिश्चित करें कि आपका अंगूठा सामने वाले के हाथ पर सही स्थिति में हो.

  • हथेलियों की गर्माहट: वास्तु के अनुसार ठंडी और पसीने वाली हथेलियां कम आत्मविश्वास और 'राहु' के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं. हाथ मिलाने से पहले अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर हल्का गर्म कर लें, इससे सकारात्मक ऊर्जा (Prana Energy) का प्रवाह बढ़ता है.

  • सही दिशा का चुनाव: यदि संभव हो, तो इंटरव्यूअर की ओर मुख करते समय आपका चेहरा उत्तर (North) या पूर्व (East) दिशा की ओर होना चाहिए. इन दिशाओं में हाथ मिलाना करियर में ग्रोथ और सफलता के द्वार खोलता है.

इंटरव्यू में सफलता के लिए कुछ और जरूरी बातें

  • आई कॉन्टैक्ट: हाथ मिलाते समय सीधे आंखों में देखें, यह 'सूर्य' की सकारात्मकता को दर्शाता है.
  • खड़े होकर सम्मान दें: यदि आप बैठे हैं, तो हमेशा खड़े होकर हाथ बढ़ाएं. यह शिष्टाचार के साथ-साथ आपके 'गुरु' (Jupiter) ग्रह को सम्मान देने जैसा है.
  • हथेलियां सुखा लें: पसीने वाली हथेलियां राहु-केतु के दोष को दर्शाती हैं, इसलिए कमरे में प्रवेश से पहले उन्हें जरूर पोंछ लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 16 Apr 2026 06:45 AM (IST)
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Interview Tips Handshake Vastu Tips
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