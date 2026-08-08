Vastu Shastra: घर से निकलते वक्त पीछे से क्यों नहीं टोकना चाहिए? जानें इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिष कारण
Vastu Shastra Rules: घर से निकलते वक्त पीछे से टोकना क्यों माना जाता है अपशकुन? जानें इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण और राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के तुरंत करने वाले आसान उपाय!
Astrology & Vastu Shastra Rules: सुबह-सुबह जब कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम, नौकरी या यात्रा के लिए घर से बाहर निकलने लगता है, तो अक्सर बड़े-बुजुर्ग हिदायत देते हैं कि पीछे से आवाज न दी जाए. हम में से कई लोग इसे पुरानी पीढ़ी का भ्रम या केवल अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन सनातन परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में इस नियम का बहुत गहरा महत्व है.
शास्त्रों के अनुसार, घर से निकलते समय किसी को पीछे से पुकारना या टोकना एक बड़ा अपशकुन माना गया है. आइए जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय कारण क्या हैं.
1. शुभ कार्य में आती है अड़चन
शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मकसद से घर की दहलीज पार करता है, तो वह एक शुभ संकल्प के साथ कदम बढ़ाता है. ऐसे में पीछे से दी गई आवाज उस कार्य के प्रवाह और संकल्प को तोड़ देती है. माना जाता है कि ऐसा करने से बनते हुए कामों में अड़चनें आने लगती हैं और सफलता मिलने में संशय पैदा हो जाता है.
2. राहु का प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति शुभ काम के लिए निकलता है, तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है. लेकिन अचानक पीछे से टोकने पर नकारात्मक ऊर्जा तुरंत हावी हो जाती है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति राहु के अशुभ प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति का मन अशांत होता है और किसी दुर्घटना या नुकसान की आशंका बढ़ जाती है.
3. मानसिक एकाग्रता का टूटना
धार्मिक कारणों के अलावा इसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है. निकलते समय व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य और समय पर होता है. अचानक आई आवाज से उसका ध्यान भटक जाता है. मन में अनजाना डर या झिझक पैदा हो जाती है, जो उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है.
4. धन हानि और सुख-समृद्धि पर असर
मान्यता है कि घर की दहलीज पार करते समय टोकने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं. इससे घर की आर्थिक प्रगति रुक सकती है और व्यापार या नौकरी में नुकसान झेलना पड़ सकता है.
अगर गलती से कोई पीछे से टोक दे, तो तुरंत करें यह काम
यदि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि निकलते वक्त किसी ने पीछे से पुकार लिया, तो डरने की जरूरत नहीं है. इसके दोष को शांत करने के लिए शास्त्रों में बेहद आसान उपाय बताए गए हैं:
- घर में वापस लौटें: टोक सुनने के बाद सीधे आगे न बढ़ें. तुरंत वापस आएं और 1-2 मिनट बैठें.
- पानी पिएं: थोड़ा सा पानी पिएं, जिससे मानसिक घबराहट शांत हो.
- इष्टदेव का ध्यान: अपने भगवान का स्मरण करें और फिर नए सिरे से मुस्कुराते हुए बाहर कदम निकालें.
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