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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Shastra: घर से निकलते वक्त पीछे से क्यों नहीं टोकना चाहिए? जानें इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिष कारण

Vastu Shastra: घर से निकलते वक्त पीछे से क्यों नहीं टोकना चाहिए? जानें इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिष कारण

Vastu Shastra Rules: घर से निकलते वक्त पीछे से टोकना क्यों माना जाता है अपशकुन? जानें इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण और राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के तुरंत करने वाले आसान उपाय!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 08 Aug 2026 07:22 AM (IST)
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Astrology & Vastu Shastra Rules: सुबह-सुबह जब कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम, नौकरी या यात्रा के लिए घर से बाहर निकलने लगता है, तो अक्सर बड़े-बुजुर्ग हिदायत देते हैं कि पीछे से आवाज न दी जाए. हम में से कई लोग इसे पुरानी पीढ़ी का भ्रम या केवल अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन सनातन परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में इस नियम का बहुत गहरा महत्व है.

शास्त्रों के अनुसार, घर से निकलते समय किसी को पीछे से पुकारना या टोकना एक बड़ा अपशकुन माना गया है. आइए जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय कारण क्या हैं.

1. शुभ कार्य में आती है अड़चन

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मकसद से घर की दहलीज पार करता है, तो वह एक शुभ संकल्प के साथ कदम बढ़ाता है. ऐसे में पीछे से दी गई आवाज उस कार्य के प्रवाह और संकल्प को तोड़ देती है. माना जाता है कि ऐसा करने से बनते हुए कामों में अड़चनें आने लगती हैं और सफलता मिलने में संशय पैदा हो जाता है.

2. राहु का प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति शुभ काम के लिए निकलता है, तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है. लेकिन अचानक पीछे से टोकने पर नकारात्मक ऊर्जा तुरंत हावी हो जाती है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति राहु के अशुभ प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति का मन अशांत होता है और किसी दुर्घटना या नुकसान की आशंका बढ़ जाती है.

3. मानसिक एकाग्रता का टूटना

धार्मिक कारणों के अलावा इसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है. निकलते समय व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य और समय पर होता है. अचानक आई आवाज से उसका ध्यान भटक जाता है. मन में अनजाना डर या झिझक पैदा हो जाती है, जो उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है.

4. धन हानि और सुख-समृद्धि पर असर

मान्यता है कि घर की दहलीज पार करते समय टोकने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं. इससे घर की आर्थिक प्रगति रुक सकती है और व्यापार या नौकरी में नुकसान झेलना पड़ सकता है.

अगर गलती से कोई पीछे से टोक दे, तो तुरंत करें यह काम

यदि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि निकलते वक्त किसी ने पीछे से पुकार लिया, तो डरने की जरूरत नहीं है. इसके दोष को शांत करने के लिए शास्त्रों में बेहद आसान उपाय बताए गए हैं:

  • घर में वापस लौटें: टोक सुनने के बाद सीधे आगे न बढ़ें. तुरंत वापस आएं और 1-2 मिनट बैठें.
  • पानी पिएं: थोड़ा सा पानी पिएं, जिससे मानसिक घबराहट शांत हो.
  • इष्टदेव का ध्यान: अपने भगवान का स्मरण करें और फिर नए सिरे से मुस्कुराते हुए बाहर कदम निकालें.

यह भी पढ़े- 16 दिनों में 2 ग्रहण: सत्ता से सीमा तक बढ़ सकती है हलचल, भारत की वर्षकुंडली दे रही बड़े संकट के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 08 Aug 2026 05:15 AM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Astrology Rahu Dosh Remedies Piche Se Tokna
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