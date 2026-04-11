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क्या आपका स्मार्टफोन बन रहा है तरक्की में बाधा? राशि के अनुसार लगाए वॉलपेपर चमक उठेगी किस्मत

Vastu Tips: स्मार्टफोन वॉलपेपर से बदलें किस्मत! राशि अनुसार सही रंगों का चुनाव आपके भाग्य व तरक्की के द्वार खोलता है.नकारात्मकता हटाएं, सकारात्मक ऊर्जा अपनाएं और मानसिक शांति के साथ जीवन में सफल बनें.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 11 Apr 2026 02:53 PM (IST)
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  • हिंसक या नकारात्मक तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए।

Smartphone Wallpaper Vastu Tips: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन की स्क्रीन को आप दिन भर में 100 से 200 बार देखते हैं, वह आपकी किस्मत भी बदल सकता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर वस्तु से एक ऊर्जा (Energy) निकलती है. फोन का वॉलपेपर सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड (अवचेतन मन) पर असर डालता है, जो हमारी मानसिकता और भाग्य को प्रभावित करता है.

गलत वॉलपेपर मानसिक और आर्थिक तनाव का कारण बन सकता है, वहीं सही चुनाव आपके भाग्य और स्वास्थ्य को नई ऊंचाई दे सकता है.

तत्वों का प्रभाव और रंगों का विज्ञान

ब्रह्मांड और हमारा शरीर, दोनों पंच तत्वों से बने हैं. जब हम बार-बार एक ही छवि देखते हैं, तो उससे निकलने वाली ऊर्जा हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है.

  • नकारात्मक प्रभाव: हिंसक या उदास तस्वीरें राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जिससे करियर में रुकावटें आती हैं.
  • सकारात्मक प्रभाव: सही वॉलपेपर 'कलर थेरेपी' की तरह काम करता है, जो मन को शांत और केंद्रित रखता है.

राशियों के अनुसार चुनें अपना 'लकी' वॉलपेपर

ज्योतिषीय गणना के आधार पर अपनी राशि के तत्व के अनुसार वॉलपेपर चुनना सफलता के नए द्वार खोल सकता है:

राशि समूह तत्व वॉलपेपर के सुझाव मुख्य लाभ
मेष, सिंह, धनु अग्नि उगते सूरज, दौड़ते घोड़े, लाल/नारंगी पैटर्न आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि
वृषभ, कन्या, मकर पृथ्वी हरे-भरे जंगल, ऊंचे पर्वत, लहलहाती फसल स्थिरता, धन लाभ और करियर में मजबूती
मिथुन, तुला, कुंभ वायु नीला आकाश, उड़ते पक्षी या सुंदर बादल नए विचार, बेहतर संवाद और मानसिक शांति
कर्क, वृश्चिक, मीन जल बहता झरना, शांत समुद्र या कमल का फूल भावनात्मक संतुलन और तनाव से मुक्ति

विशेष मनोकामना के लिए खास उपाय

यदि आप जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो इन वॉलपेपर्स को प्राथमिकता दें:

  • नौकरी की तलाश: ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियां या ऊंचे रास्ते.
  • व्यापार में उन्नति: कुबेर यंत्र या मनी मैग्नेट 'क्रिस्टल ट्री'.
  • विद्यार्थियों के लिए: मां सरस्वती की प्रतिमा या शांत जल (एकाग्रता के लिए).

सावधान! भूलकर भी न लगाएं ऐसी तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इन चीजों को अपनी स्क्रीन से दूर रखें:

  • हिंसक जानवर: शेर, चीता या लड़ते हुए जानवरों की फोटो.
  • कांटेदार पौधे: कैक्टस या सूखे हुए ठूंठ वाले पेड़.
  • नकारात्मक कला: उदास चेहरे, रोती हुई पेंटिंग या टूटी हुई वस्तुएं.

समय-समय पर वॉलपेपर बदलते रहना जरूरी है. अपनी राशि के अनुसार शुभ दिन (जैसे गुरुवार को पीला या सोमवार को सफेद) देखकर वॉलपेपर बदलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 11 Apr 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Smartphone Vastu Tips Zodiacs Sing

Frequently Asked Questions

किन तस्वीरों को फोन वॉलपेपर के तौर पर नहीं लगाना चाहिए?

हिंसक जानवर, कांटेदार पौधे, उदास चेहरे, रोती हुई पेंटिंग या टूटी हुई वस्तुएं जैसी नकारात्मक ऊर्जा वाली तस्वीरें भूलकर भी न लगाएं.

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