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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 16 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग में तुला और कुंभ राशि वालों के पूरे होंगे सपने, जानें अपनी राशि का हाल

Kal Ka Rashifal 16 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग में तुला और कुंभ राशि वालों के पूरे होंगे सपने, जानें अपनी राशि का हाल

Kal Ka Rashifal: 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला व कुंभ के सपने पूरे होंगे. मेष को बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन शनि-चंद्र विष दोष के कारण मकर व सिंह सतर्क रहें. पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Apr 2026 01:03 PM (IST)
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  • 16 अप्रैल को वैशाख कृष्ण चतुर्दशी, फिर अमावस्या, नक्षत्रों का प्रभाव.
  • कल वृषभ, मीन राशि वालों को आर्थिक लाभ, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • मेष, कुंभ, तुला राशि वालों को कम मेहनत में मिलेगी बड़ी सफलता.
  • शुभ योगों का लाभ, पर विष दोष से बरतें सावधानी.

Kal Ka Rashifal: 16 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08:12 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, दोपहर 01:59 तक उत्तराभाद्रपद और उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा. कल वाशि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का लाभ मिलेगा, हालांकि चंद्रमा के मीन राशि में होने से चंद्रमा-शनि का विष दोष भी बना रहेगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल तुला, कुंभ और मेष राशि वालों को कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. शुभ कार्यों के लिए शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) उत्तम है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें सावधानी बरतें. आइए, विस्तार से जानते हैं मेष से मीन तक का भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलेगी. स्वतंत्र विचार और कर्तव्य पालन से तरक्की के मार्ग खुलेंगे. सरकारी क्षेत्र के अटके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. दोस्तों और परिवार के साथ यादगार समय बिताएंगे.

  • Career: कम मेहनत में बड़ी सफलता और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
  • Finance: शेयर बाजार और निवेश से लाभ के योग हैं.
  • Love: परिवार के साथ महत्वपूर्ण काम बनने की खुशी साझा करेंगे.
  • Health: ऊर्जावान महसूस करेंगे, मानसिक शांति बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन मंगलकारी रहेगा और आर्थिक लाभ होगा. हालांकि, रिश्तेदारों से बहस करने से बचें, अन्यथा प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा. वाहन और घरेलू जरूरतों पर धन खर्च होने की संभावना है.

  • Career: ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, अपने काम पर ध्यान दें.
  • Finance: मनोरंजन और घरेलू जरूरतों पर धन खर्च होगा.
  • Love: प्रियजनों के साथ शाम सुखद बीतेगी.
  • Health: पुरानी स्वास्थ्य समस्या उभर सकती है, सावधानी बरतें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श के लिए दिन अच्छा है. धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सामाजिक सक्रियता रहेगी.

  • Career: सहकर्मियों के सहयोग से प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.
  • Finance: आमदनी के स्रोतों में सुधार होगा.
  • Love: परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने का मौका मिलेगा.
  • Health: खान-पान में लापरवाही से बचें.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

स्वराशि का चंद्रमा आज आपको हर तरफ से लाभ दिलाएगा. मेहनत और लगन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेंगे. निवेश के लिए दिन बहुत लाभकारी है. अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी, तो आज उससे राहत मिल सकती है. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

  • Career: स्वराशि के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी.
  • Finance: निवेश करना आज भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.
  • Love: लव लाइफ में आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ेगा.
  • Health: स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन थोड़ा उलझन भरा हो सकता है. सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है. पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव मानसिक कष्ट दे सकते हैं. आर्थिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है.

  • Career: कामकाज पर फोकस बढ़ाएं, सहकर्मियों से तालमेल बिठाएं.
  • Finance: गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं, बजट प्रभावित हो सकता है.
  • Love: घरेलू मामलों में धैर्य से काम लें.
  • Health: मानसिक तनाव और उलझन महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

मनोबल ऊंचा रहेगा और काम का सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलेगा. पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न की उम्मीद है. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या विशेष सम्मान मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे.

  • Career: कार्यस्थल पर पद वृद्धि और सम्मान मिलने के योग हैं.
  • Finance: आर्थिक प्रयासों में उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा.
  • Love: जीवनसाथी को उपहार देंगे, संबंधों में नयापन आएगा.
  • Health: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा. आपके अधूरे सपने और प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी जो करियर के लिए फायदेमंद रहेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में शानदार परिणाम मिलेंगे. शाम को सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने से मान-सम्मान बढ़ेगा.

  • Career: प्रोजेक्ट्स में व्यस्तता रहेगी और सफलता कदम चूमेगी.
  • Finance: धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे.
  • Love: दिन यादगार बनेगा, पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • Health: मन प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज काम के प्रति सजग रहें. नौकरी में लाभ होगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. वाणी पर संयम रखें और रिश्तेदारों के साथ विवाद से बचें. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाना ही अक्लमंदी होगी. विवाह योग्य जातकों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं.

  • Career: ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें, कार्यों के प्रति सजग रहें.
  • Finance: बजट का ध्यान रखें, खर्च बढ़ सकते हैं.
  • Love: विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है, अपनों का साथ मिलेगा.
  • Health: वाणी का संयम मानसिक शांति देगा.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

सपनों को पूरा करने का बेहतरीन मौका है. मेडिकल क्षेत्र से जुड़े छात्रों को मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा. व्यापार में धन कमाने के अच्छे अवसर हाथ लगेंगे. दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम का समय परिवार के साथ सुकून भरा रहेगा.

  • Career: उन्नति और लाभ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे.
  • Finance: कारोबार में वृद्धि और आर्थिक लाभ के योग हैं.
  • Love: परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.
  • Health: थकान हो सकती है लेकिन मानसिक संतुष्टि रहेगी.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. विरोधी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें. निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं साझा करें, इससे रिश्तों में कड़वाहट दूर होगी.

  • Career: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें.
  • Finance: निवेश में जल्दबाजी न करें, नुकसान की आशंका है.
  • Love: पार्टनर के साथ संवाद बढ़ाएं, पारिवारिक सद्भाव बढ़ेगा.
  • Health: गतिविधियों को सावधानी से प्रबंधित करें.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक हो सकता है. अधूरी इच्छाएं पूरी होने से मन उत्साहित रहेगा. स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और विद्यार्थियों को उनकी पसंद के विषयों में सफलता मिलेगी. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

  • Career: पढ़ाई और करियर में बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी.
  • Finance: आर्थिक लाभ के साथ मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
  • Love: सामाजिक गतिविधियों में पार्टनर के साथ शामिल होंगे.
  • Health: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

दिन मिलाजुला रहेगा. व्यापार और नौकरी में संभलकर चलें, आर्थिक नुकसान की आशंका है. परिवार या दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांति बनाए रखें. मनोरंजन और वाहन पर खर्च होगा. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

  • Career: दफ्तर में शांति से काम करें, विवादों से बचें.
  • Finance: घरेलू जरूरतों और मनोरंजन पर खर्च बढ़ेगा.
  • Love: विवाह के योग बन रहे हैं, अपनों का साथ शुभ रहेगा.
  • Health: रुचिकर खान-पान का आनंद लेंगे लेकिन सेहत का ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

16 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

16 अप्रैल 2026 को वाशि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का लाभ मिलेगा।

16 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

16 अप्रैल 2026 को दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें सावधानी बरतनी चाहिए।

किन राशियों को कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं?

ज्योतिष के अनुसार, तुला, कुंभ और मेष राशि वालों को कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

16 अप्रैल 2026 को शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय कौन सा है?

शुभ कार्यों के लिए 16 अप्रैल 2026 को शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) उत्तम है।

16 अप्रैल 2026 को चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी?

16 अप्रैल 2026 को चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और नक्षत्र उत्तराभाद्रपद (दोपहर 01:59 तक) के बाद रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा।

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