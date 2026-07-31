Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर भूलकर भी न छुएं तवा-कढ़ाई! जानें राहु-केतु दोष से बचने का उपाय

Nag Panchami 2026 & Vastu Rules: नाग पंचमी का त्योहार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ज्योतिष और वास्तु विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है. इस दिन नाग देव की पूजा करके कालसर्प दोष और राहु-केतु दोष के कष्टों से मुक्ति पाई जाती है.

वैदिक ज्योतिष और गृह-वास्तु के अनुसार, नाग पंचमी के दिन रसोई घर में लोहे के तवे या कढ़ाई का उपयोग करना परिवार के स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं इसके पीछे का वास्तु और ज्योतिषीय कारण.

राहु, मंगल और अग्नि का खतरनाक संतुलन

ज्योतिष शास्त्र में रसोई के बर्तनों और ग्रहों का सीधा संबंध माना गया है:

तवा और कढ़ाई (राहु का प्रतीक): लोहे का काला तवा ज्योतिष में छाया ग्रह राहु का प्रतिनिधित्व करता है.

लोहे का काला तवा ज्योतिष में छाया ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. चूल्हा/अग्नि (मंगल का प्रतीक): रसोई की अग्नि ऊर्जा और क्रोध के कारक ग्रह मंगल से जुड़ी है.

जब नाग पंचमी के दिन तवे को सीधे अग्नि पर रखा जाता है, तो ज्योतिष की दृष्टि से यह राहु और मंगल के युति (अंगारक दोष) जैसी स्थिति उत्पन्न करता है. राहु स्वयं सर्प का फण माना जाता है. इस दिन राहु के प्रतीक (तवे) को तपाने से घर में राहु दोष बढ़ता है, जिससे सदस्यों में अकारण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है.

आग्नेय कोण और नाग पंचमी के वास्तु नियम

रसोई घर और आग्नेय कोण: वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई घर दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में होना चाहिए, जो अग्नि तत्त्व का स्थान माना जाता है.

नाग देव और तवे का संबंध: तवे का गोल आकार 'नाग के फण' (गोल ऊर्जा चक्र) का प्रतीक माना जाता है. नाग देव और वास्तु पुरुष का आपस में गहरा संबंध होता है.

लोहा और नकारात्मक ऊर्जा: लोहा शनि और राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. जब लोहे के तवे या बर्तन को अत्यधिक ऊष्मा दी जाती है, तो इससे नकारात्मक तरंगें फैलती हैं.

नाग पंचमी पर लोहे के बर्तन का प्रभाव: नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तनों का अत्यधिक उपयोग करने से आग्नेय कोण की वास्तु ऊर्जा कुपित हो जाती है और रसोई का संतुलन बिगड़ता है.

सौम्य ऊर्जा का निर्माण: भोजन को सीधे लोहे पर तपाने के बजाय भाप में पकाने या उबालने से घर में सकारात्मक और सौम्य ऊर्जा बनी रहती है.

स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव: आग्नेय कोण में इस प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न होने से घर की महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है.

राहु-केतु और कालसर्प दोष से बचाव के उपाय

आपकी कुंडली में कालसर्प दोष, राहु की महादशा या पितृदोष है, तो नाग पंचमी पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन चुनें: इस दिन भोजन पकाने या गर्म करने के लिए मिट्टी के बर्तन, पीतल या तांबे का उपयोग करें.

इस दिन भोजन पकाने या गर्म करने के लिए मिट्टी के बर्तन, पीतल या तांबे का उपयोग करें. उबला या बासी भोजन: पारंपरिक रूप से इस दिन बाटी, खीर या एक दिन पहले बना ठंडा भोजन (बासोड़ा) ग्रहण करने का विधान है, ताकि रसोई में तीखी आंच न जलानी पड़े.

पारंपरिक रूप से इस दिन बाटी, खीर या एक दिन पहले बना ठंडा भोजन (बासोड़ा) ग्रहण करने का विधान है, ताकि रसोई में तीखी आंच न जलानी पड़े. चांदी या तांबे के सर्प का दान: वास्तु दोष निवारण के लिए इस दिन बहते जल में चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा प्रवाहित करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है.

नाग पंचमी के दिन तवे और कढ़ाई का त्याग करना केवल एक अंधविश्वास नहीं है, राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत रखने और घर के वास्तु संतुलन को बनाए रखने का एक प्राचीन ज्योतिषीय उपाय है.

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