धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रNag Panchami 2026: नाग पंचमी पर भूलकर भी न छुएं तवा-कढ़ाई! जानें राहु-केतु दोष से बचने का उपाय

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर भूलकर भी न छुएं तवा-कढ़ाई! जानें राहु-केतु दोष से बचने का उपाय

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर भूलकर भी न छुएं तवा-कढ़ाई! ज्योतिष और वास्तु के अनुसार यह गलती राहु-दोष और आर्थिक तंगी को बुलावा देती है. जानें क्यों जरूरी है रसोई के इन नियमों का पालन करना.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 31 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

Nag Panchami 2026 & Vastu Rules: नाग पंचमी का त्योहार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ज्योतिष और वास्तु विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है. इस दिन नाग देव की पूजा करके कालसर्प दोष और राहु-केतु दोष के कष्टों से मुक्ति पाई जाती है.

वैदिक ज्योतिष और गृह-वास्तु के अनुसार, नाग पंचमी के दिन रसोई घर में लोहे के तवे या कढ़ाई का उपयोग करना परिवार के स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं इसके पीछे का वास्तु और ज्योतिषीय कारण.

राहु, मंगल और अग्नि का खतरनाक संतुलन

ज्योतिष शास्त्र में रसोई के बर्तनों और ग्रहों का सीधा संबंध माना गया है:

  • तवा और कढ़ाई (राहु का प्रतीक): लोहे का काला तवा ज्योतिष में छाया ग्रह राहु का प्रतिनिधित्व करता है.
  • चूल्हा/अग्नि (मंगल का प्रतीक): रसोई की अग्नि ऊर्जा और क्रोध के कारक ग्रह मंगल से जुड़ी है.

जब नाग पंचमी के दिन तवे को सीधे अग्नि पर रखा जाता है, तो ज्योतिष की दृष्टि से यह राहु और मंगल के युति (अंगारक दोष) जैसी स्थिति उत्पन्न करता है. राहु स्वयं सर्प का फण माना जाता है. इस दिन राहु के प्रतीक (तवे) को तपाने से घर में राहु दोष बढ़ता है, जिससे सदस्यों में अकारण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है.

आग्नेय कोण और नाग पंचमी के वास्तु नियम

रसोई घर और आग्नेय कोण: वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई घर दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में होना चाहिए, जो अग्नि तत्त्व का स्थान माना जाता है.

नाग देव और तवे का संबंध: तवे का गोल आकार 'नाग के फण' (गोल ऊर्जा चक्र) का प्रतीक माना जाता है. नाग देव और वास्तु पुरुष का आपस में गहरा संबंध होता है.

लोहा और नकारात्मक ऊर्जा: लोहा शनि और राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. जब लोहे के तवे या बर्तन को अत्यधिक ऊष्मा दी जाती है, तो इससे नकारात्मक तरंगें फैलती हैं.

नाग पंचमी पर लोहे के बर्तन का प्रभाव: नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तनों का अत्यधिक उपयोग करने से आग्नेय कोण की वास्तु ऊर्जा कुपित हो जाती है और रसोई का संतुलन बिगड़ता है.

सौम्य ऊर्जा का निर्माण: भोजन को सीधे लोहे पर तपाने के बजाय भाप में पकाने या उबालने से घर में सकारात्मक और सौम्य ऊर्जा बनी रहती है.

स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव: आग्नेय कोण में इस प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न होने से घर की महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है.

राहु-केतु और कालसर्प दोष से बचाव के उपाय

आपकी कुंडली में कालसर्प दोष, राहु की महादशा या पितृदोष है, तो नाग पंचमी पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

  • पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन चुनें: इस दिन भोजन पकाने या गर्म करने के लिए मिट्टी के बर्तन, पीतल या तांबे का उपयोग करें.
  • उबला या बासी भोजन: पारंपरिक रूप से इस दिन बाटी, खीर या एक दिन पहले बना ठंडा भोजन (बासोड़ा) ग्रहण करने का विधान है, ताकि रसोई में तीखी आंच न जलानी पड़े.
  • चांदी या तांबे के सर्प का दान: वास्तु दोष निवारण के लिए इस दिन बहते जल में चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा प्रवाहित करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है.

नाग पंचमी के दिन तवे और कढ़ाई का त्याग करना केवल एक अंधविश्वास नहीं है, राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत रखने और घर के वास्तु संतुलन को बनाए रखने का एक प्राचीन ज्योतिषीय उपाय है.

Vastu Tips: क्या आपके फटे जूते बन रहे हैं आर्थिक नुकसान की वजह? जरूर करें वास्तु से जुड़े ये उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Rahu Ketu Dosh Nag Panchami 2026 Nag Panchami 2026 Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर भूलकर भी न छुएं तवा-कढ़ाई! जानें राहु-केतु दोष से बचने का उपाय
नाग पंचमी पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता तवा और कढ़ाई? जानें राहु-केतु और वास्तु से जुड़ा इसका रहस्य!
वास्तु शास्त्र
सावधान! सावन में सूर्य ग्रहण, इन मूलांक वालों को रखना होगा वास्तु का ध्यान
सावधान! सावन में सूर्य ग्रहण, इन मूलांक वालों को रखना होगा वास्तु का ध्यान
वास्तु शास्त्र
सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा का रखें ध्यान?
सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा का रखें ध्यान?
वास्तु शास्त्र
Sawan 2026: घर के ईशान कोण में रख दें यह एक पवित्र पौधा, वास्तु दोष जड़ से होगा खत्म
Sawan 2026: घर के ईशान कोण में रख दें यह एक पवित्र पौधा, वास्तु दोष जड़ से होगा खत्म
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र से मांगा जवाब
बिहार
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
इंडिया
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
स्पोर्ट्स
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget