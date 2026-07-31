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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: बारिश से घर में हो रही सीलन, खतरे की घंटी है 4 अशुभ संकेत, धन पर पड़ता है असर

Vastu Tips: बारिश से घर में हो रही सीलन, खतरे की घंटी है 4 अशुभ संकेत, धन पर पड़ता है असर

Monsoon Vastu Tips: बारिश के मौसम में घर में सीलन, नमी और रिसाव की समस्याएं न सिर्फ परेशानी का कारण हैं बल्कि ये वास्तु दोष की वजह भी बनता है, इससे क्या परेशानी आती है और कैसे बचें जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 31 Jul 2026 04:21 PM (IST)
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Monsoon Vastu Tips: बारिश का अक्सर छत पर भर जाता है जिससे घर में लगातार नमी और पानी का रिसाव होने लगता है, ये समस्या लोगों के लिए आम है लेकिन वास्तु के अनुसार इसका असर हमारे धन और सेहत पर पड़ता है.घर में सीलन सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है.

वास्तु एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के अनुसार घर में सीलन आर्थिक,मानसिक और शारीरिक रूप से परिवार के हर सदस्य पर असर डालती है, खासकर किसी विशेष दिशा में लंबे समय तक सीलन बनी रहे, तो उसका असर उस दिशा से जुड़े परेशानियों पर पड़ता है. सीलन से कुंडली में कुछ ग्रह भी दूषित होते हैं. इससे क्या हानि होती है और कैसे बचें जान लें.

घर में सीलन से कौन सा ग्रह देता अशुभ फल

वास्तु एक्पर्ट के अनुसार सीलन से चंद्रमा, शुक्र, राहु ग्रह कुंडली में दूषित होते हैं. चंद्रमा जल तत्व कारक है,दीवारों पर पानी का रिसाव चंद्रमा को खराब करता है. वहीं नमी के कारण गंदगी जमा होती है, बदबू आती है, राहु अपने पैर पसारने लगता है. जहां गंदगी होती है वहां शुक्र की शुभता नहीं मिलती है.

किस दिशा की नमी क्या इशारा करती है

उत्तर दिशा में सीलन

वास्तु में उत्तर दिशा को धन, व्यापार और नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है. अगर यहां रिसाव है तो कमाई कम हो सकती है. बिजनेस में मनमुताबिक लाभ नहीं मिलता. अच्छी डील हाथ से चले जाने की संभावना रहती है.

दक्षिण-पश्चिम दिशा में नमी

दक्षिण-पश्चिम दिशा घर की स्थिरता और पारिवारिक संतुलन का प्रतीक मानी जाती है. इस हिस्से में सीलन होने का मतलब वास्तु में वैवाहिक जीवन में क्लेश की होने की ओर इशारा करता है. पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं. पारिवारिक संबंध समस्याएं पैदा होने लगती है. फिजूल खर्च बढ़ सकता है और घर के सदस्यों में आलस्य या थकान महसूस होने लगती है.स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती.

पूर्व दिशा में सीलन

पूर्व दिशा की दीवारें नम रहती हैं, तो सामाजिक छवि, मान-सम्मान और पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. खासकर पिता और संतान के बीच मनमुटाव बढ़ जाते हैं.

पश्चिम दिशा में सीलन

पश्चिम दिशा को उपलब्धियों और परिणामों से जोड़कर देखा जाता है. इस हिस्से में सीलन होने पर मेहनत के बाद भी सफलता में देरी होने की समस्या आने लगती है. कई बार सफलता के शिखर पर पहुंचकर वापिस फिसल जाते हैं.

सीलन से मुक्ति के वास्तु उपाय

  • सीलन वाली जगह पर फफूंद या काई न जमने दें.
  • जिस स्थान पर सीलन हो, वहां सफाई करके एक कटोरी में कपूर रखें. मान्यता है कि इससे वातावरण की नकारात्मकता और दुर्गंध कम होती है
  • छत, पाइप या दीवार से हो रहे रिसाव की मरम्मत कराना आवश्यक है.
  • सीलन वाली जगह पर कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखने से नमी और नकारात्मक ऊर्जा कम होने की मान्यता है.

वैज्ञानिक दृष्टि से भी क्यों जरूरी है सीलन हटाना?

सीलन केवल वास्तु का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा मामला है. लगातार नमी रहने पर दीवारों पर फंगस और फफूंद विकसित हो सकती है, जिससे घर की हवा प्रभावित होती है. इससे एलर्जी, अस्थमा, सांस संबंधी परेशानी और त्वचा की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही बदबू और उमस के कारण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और थकान भी महसूस हो सकती है.

(FAQ)

FAQ 1. क्या बारिश के मौसम में बढ़ने वाली सीलन से धन हानि के योग बनते हैं?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लंबे समय तक रहने वाली सीलन और पानी का रिसाव धन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला माना जाता है. विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण-पश्चिम दिशा में नमी को आर्थिक अस्थिरता से जोड़कर देखा जाता है.

FAQ 2. किस दिशा में सीलन होना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में सीलन को सबसे अधिक चिंताजनक माना जाता है. यह दिशा स्थिरता, पारिवारिक सुख और आर्थिक मजबूती का प्रतीक मानी जाती है. इस हिस्से में लगातार नमी रहने पर रिश्तों और वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की मान्यता है.

FAQ 3. क्या सीलन की वजह से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है?

वास्तु के अनुसार हां. दीवारों में नमी, बदबू और फफूंद सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा पैदा करते हैं. इसलिए घर को साफ, सूखा और हवादार रखने की सलाह दी जाती है.

FAQ 4. क्या सीलन का असर परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ सकता है?

वास्तु मान्यता के अनुसार जिस दिशा में सीलन होती है, उसका प्रभाव उस दिशा से जुड़े जीवन क्षेत्रों और परिवार के सदस्यों पर पड़ सकता है. वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी लगातार नमी एलर्जी, अस्थमा, फंगल संक्रमण और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है.

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About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Jul 2026 04:21 PM (IST)
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