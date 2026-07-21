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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDream Astrology: अगर लगातार सपने में दिख रहे हैं सांप, मंदिर या नदी... तो जान लें इसके पीछे क्या मानी जाती है वजह

Dream Astrology: अगर लगातार सपने में दिख रहे हैं सांप, मंदिर या नदी... तो जान लें इसके पीछे क्या मानी जाती है वजह

Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र में हर सपना किसी न किसी संकेत से जुड़ा माना गया है. जानिए सपने में बार-बार सांप, मंदिर और नदी दिखाई देने का क्या अर्थ माना जाता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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Dream Astrology: कई बार कुछ सपने बार-बार दिखाई देते हैं. कोई व्यक्ति सपने में सांप देखता है, तो किसी को मंदिर या बहती हुई नदी नजर आती है. स्वप्न शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं में ऐसे सपनों को केवल कल्पना नहीं, बल्कि जीवन से जुड़े कुछ संकेतों का प्रतीक भी माना गया है.

हालांकि, हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता और उसका अर्थ व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, स्वप्न शास्त्र में बार-बार आने वाले सपनों को व्यक्ति के मन, भावनाओं और भविष्य से जुड़े संभावित संकेतों के रूप में देखा जाता है. लेकिन केवल किसी एक सपने के आधार पर भविष्य का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.

सपने में बार-बार सांप दिखना

धार्मिक मान्यताओं में सांप को भगवान शिव, नाग देवता और कुंडलिनी शक्ति से जोड़कर देखा जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, बार-बार सांप दिखना जीवन में किसी बड़े परिवर्तन, छिपे हुए भय या आध्यात्मिक जागरूकता का संकेत माना जाता है.

यदि सपने में सांप शांत दिखाई दे, तो इसे शुभ माना जाता है, जबकि भयावह अनुभव होने पर इसे मन की चिंता से भी जोड़ा जाता है.

सपने में मंदिर दिखना

सपने में मंदिर दिखाई देना सामान्यतः शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि यह मानसिक शांति, ईश्वर की कृपा, किसी शुभ कार्य की शुरुआत या आध्यात्मिक उन्नति का संकेत हो सकता है. यदि सपने में मंदिर में पूजा या आरती होती दिखाई दे, तो इसे और भी सकारात्मक माना जाता है.

सपने में नदी दिखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, साफ और बहती हुई नदी जीवन में सकारात्मक बदलाव, शांति और प्रगति का प्रतीक मानी जाती है. वहीं गंदी या रुकी हुई नदी मानसिक तनाव या किसी अधूरे कार्य की ओर संकेत कर सकती है. यह केवल पारंपरिक मान्यता है.

अगर एक ही सपना बार-बार आए तो क्या करें?

यदि कोई सपना लगातार कई दिनों तक दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उसे शांत मन से समझने की कोशिश करें. धार्मिक आस्था रखने वाले लोग ईश्वर का स्मरण, ध्यान, मंत्र जाप या पूजा-पाठ कर सकते हैं. वहीं यदि किसी सपने के कारण लगातार डर या तनाव महसूस हो रहा हो, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उचित हो सकता है.

क्या हर सपना सच होता है?

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, हर सपना भविष्य का संकेत नहीं होता. कई सपने व्यक्ति की दिनभर की सोच, भावनाओं, तनाव या अनुभवों का परिणाम भी हो सकते हैं. इसलिए किसी भी सपने को लेकर अनावश्यक डर या भ्रम नहीं पालना चाहिए.

स्वप्न शास्त्र में सांप, मंदिर और नदी जैसे सपनों के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं. लेकिन इन्हें निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए. आस्था के साथ-साथ विवेक और सकारात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़े- Chaturmas 2026: 120 दिन का चातुर्मास शुरू, कई साल बाद बना ऐसा संयोग; 25 जुलाई से बदल जाएंगे ये धार्मिक नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सपने में सांप देखना हमेशा अशुभ होता है?

नहीं. स्वप्न शास्त्र में कई स्थितियों में इसे शुभ भी माना गया है.

सपने में मंदिर दिखने का क्या अर्थ है?

इसे सामान्यतः ईश्वर की कृपा, मानसिक शांति और शुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है.

सपने में नदी देखने का क्या मतलब होता है?

साफ बहती नदी को सकारात्मक बदलाव और प्रगति का प्रतीक माना जाता है.

क्या हर सपना भविष्य बताता है?

नहीं. कई सपने मानसिक स्थिति, अनुभव और भावनाओं से भी जुड़े हो सकते हैं.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 21 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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