धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रEvening Rules: शाम के समय घर में भूलकर भी न करें ये 5 काम, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Evening Rules: शाम के समय घर में भूलकर भी न करें ये 5 काम, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Evening Rules: धर्म शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. जानिए कौन-से 5 काम मां लक्ष्मी की कृपा में बाधा माने जाते हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

Evening Rules: सनातन धर्म में सुबह और शाम दोनों समय को विशेष महत्व दिया गया है. खासकर सूर्यास्त के बाद का समय पूजा, दीपक जलाने और सकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है.

कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन्हें करने से बचने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

ध्यान रखें कि ये बातें धर्म शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना गया है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, संध्या का समय सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं की आराधना का समय माना गया है. इसलिए इस समय घर का वातावरण शांत, स्वच्छ और श्रद्धापूर्ण रखना शुभ माना जाता है.

सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचें

धार्मिक मान्यता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की सुख-समृद्धि बाहर चली जाती है. यदि किसी कारण सफाई करनी भी पड़े, तो इसे केवल स्वच्छता के उद्देश्य से करें, न कि धार्मिक नियम मानकर.

घर में अंधेरा न रहने दें

संध्या होते ही घर के मुख्य द्वार, पूजा घर और प्रमुख स्थानों पर दीपक या रोशनी करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि अंधेरा नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

कलह और ऊंची आवाज से बचें

धर्म शास्त्र में शाम के समय घर में झगड़ा, क्रोध और अपशब्द बोलने से बचने की सलाह दी गई है. मान्यता है कि शांत वातावरण सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

तुलसी के पौधे का अनादर न करें

संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है. वहीं कई परंपराओं में इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचने की सलाह दी जाती है.

पूजा का समय न छोड़ें

यदि संभव हो तो शाम के समय भगवान की आरती, दीपक और मंत्र जाप अवश्य करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है.

क्या सच में मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं?

धार्मिक ग्रंथों में इन नियमों का उद्देश्य व्यक्ति को अनुशासित, स्वच्छ और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देना माना जाता है. इन्हें आस्था और परंपरा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि निश्चित परिणाम देने वाले नियम के रूप में.

यह भी पढ़े- Chaturmas 2026: 120 दिन का चातुर्मास शुरू, कई साल बाद बना ऐसा संयोग; 25 जुलाई से बदल जाएंगे ये धार्मिक नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Maa Lakshmi Vastu Tips Hindu Beliefs Spiritual Tips Evening Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Evening Rules: शाम के समय घर में भूलकर भी न करें ये 5 काम, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज
Evening Rules: शाम के समय घर में भूलकर भी न करें ये 5 काम, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: घर में ये 5 चीजें बदलते ही बदल सकती है किस्मत! बिना तोड़-फोड़ ऐसे दूर करें वास्तु दोष
Vastu Tips: घर में ये 5 चीजें बदलते ही बदल सकती है किस्मत! बिना तोड़-फोड़ ऐसे दूर करें वास्तु दोष
वास्तु शास्त्र
Morning Tips: सुबह उठते ही करेंगे ये 7 काम तो चमक सकती है किस्मत, मिलने लगेगा भाग्य का साथ
Morning Tips: सुबह उठते ही करेंगे ये 7 काम तो चमक सकती है किस्मत, मिलने लगेगा भाग्य का साथ
वास्तु शास्त्र
Money Plant : घर में मनी प्लांट रखने वाले एक बार जरूर पढ़ें, गलत दिशा में रखा पौधा नहीं माना जाता शुभ
Money Plant : घर में मनी प्लांट रखने वाले एक बार जरूर पढ़ें, गलत दिशा में रखा पौधा नहीं माना जाता शुभ
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
क्रिकेट
हार, हार, हार... शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का बजा बैंड, नहीं देख पाएंगे वनडे रिकॉर्ड
हार, हार, हार... शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का बजा बैंड, नहीं देख पाएंगे वनडे रिकॉर्ड
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget