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करोड़ों का फ्लैट और भारी EMI, फिर भी घर में क्यों घुट रहा है दम? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये छोटी सी गलती!

Luxury flat है… लेकिन मन बेचैन रहता है? वास्तु शास्त्र के इंद्र और जयंत भाग से जुड़ी ये modern problem आज लाखों घरों में दिखाई दे रही है. जानिए वास्तु शास्त्र में बताए गए इंद्र और जयंत भाग का रहस्य.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 May 2026 04:48 PM (IST)
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Vastu Tips: आज के दौर में एक आलीशान घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. लोग अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी लगाकर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में एक शानदार फ्लैट लेते हैं.

बेहतरीन इंटीरियर, मॉडर्न किचन और लग्जरी सुविधाओं के बाद भी एक चीज है जो इन घरों से गायब होती जा रही है, वह है 'मानसिक शांति'. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि घर में घुसते ही एक भारीपन महसूस होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और रात को नींद ठीक से नहीं आती. वास्तु शास्त्र की मानें तो इस समस्या की जड़ आपके घर की सजावट नहीं, बल्कि घर के दो अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रों, 'इंद्र' और 'जयंत' का बाधित होना है.

आधुनिक घरों का बीमार करने वाला सच

सुबह के 8 बजे हैं, सूरज पूरी तरह चढ़ चुका है, लेकिन महानगरों के हजारों फ्लैट्स में नजारा कुछ और ही होता है. भारी पर्दे गिरे हुए हैं, खिड़कियां बंद हैं और ताजी हवा के बजाय एसी की ठंडी हवा कमरों में घूम रही है. लोग सूरज की रोशनी देखने से पहले अपने स्मार्टफोन की नीली रोशनी में डूब जाते हैं.

वास्तु शास्त्र में जिसे हजारों साल पहले 'ऊर्जा का अवरोध' कहा गया था, आज वही स्थिति हमारे आधुनिक शहरी घरों की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है. हम कंक्रीट के ऐसे डिब्बों में रहने लगे हैं जो बाहर से तो चमकते हैं, लेकिन अंदर से ऊर्जा के मामले में मृत (Dead Energy) होते जा रहे हैं.

क्या हैं इंद्र और जयंत भाग?

वास्तु पुरुष मंडल में घर की हर दिशा को अलग-अलग देवताओं या ऊर्जा क्षेत्रों में बांटा गया है. पूर्व दिशा (East) को वास्तु में सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की पहली किरणों का प्रवेश द्वार है. इसी पूर्व दिशा में दो बेहद खास बिंदु होते हैं जिन्हें 'इंद्र' और 'जयंत' कहा जाता है.

  • इंद्र भाग (Indra Zone): यह क्षेत्र हमारे सामाजिक जीवन, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और नए अवसरों का कारक है. अगर घर का यह हिस्सा सही है, तो व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती है और उसके लिए सफलता के नए दरवाजे खुलते हैं.
  • जयंत भाग (Jayant Zone): यह हिस्सा सीधे हमारे दिमाग और उत्साह से जुड़ा है. यह आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और विजय का प्रतीक है. जब यह हिस्सा सक्रिय और दोषमुक्त होता है, तो इंसान हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करता है.

आसान शब्दों में कहें तो इंद्र और जयंत घर के वो दो पहिए हैं जो इंसान को जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं. लेकिन आज के 'स्मार्ट होम्स' में सबसे ज्यादा उपेक्षा भी इसी हिस्से की हो रही है.


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हम कहां कर रहे हैं गलती?

बिल्डर्स अक्सर जगह का अधिकतम उपयोग करने के लिए वेंटिलेशन और दिशाओं के साथ समझौता कर लेते हैं. कई घरों में पूर्व दिशा की दीवारें पूरी तरह बंद होती हैं या वहां बालकनी तो होती है, लेकिन उसे 'यूटिलिटी एरिया' बना दिया जाता है. आज के फ्लैट्स में इस हिस्से को लेकर कुछ आम गलतियां देखी जाती हैं:

  1. भारी सामान का जमावड़ा: पूर्व दिशा के इन्हीं ऊर्जा क्षेत्रों में अक्सर भारी अलमारियां, वाशिंग मशीन या कबाड़ रख दिया जाता है. वास्तु के अनुसार, इस दिशा का भारी होना आपकी प्रगति को 'जाम' कर देता है.
  2. शू-रैक और गंदगी: कई लोग फ्लैट के बाहर जगह कम होने के कारण पूर्व की बालकनी में ही जूतों का रैक रख देते हैं. गंदगी और जूतों की नकारात्मकता 'जयंत' क्षेत्र की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है.
  3. पर्दों का खेल: लग्जरी दिखाने के चक्कर में लोग दिन भर भारी पर्दे लगाकर रखते हैं. इससे घर में 'प्राण ऊर्जा' का संचार नहीं हो पाता और घर के अंदर एक अजीब सा 'मेंटल फॉग' यानी मानसिक धुंध बनी रहती है.

वास्तु और विज्ञान का गहरा कनेक्शन

दिलचस्प बात यह है कि जिसे वास्तु शास्त्र ऊर्जा कहता है, आधुनिक विज्ञान उसे 'सर्कैडियन रिदम' (Circadian Rhythm) की भाषा में समझाता है. हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी होती है जो सूर्य की रोशनी से चलती है. सुबह की पहली धूप हमारे शरीर में 'सेरोटोनिन' (Serotonin) जैसे हैप्पी हार्मोन्स को सक्रिय करती है. जब हम इंद्र और जयंत जैसे पूर्वी क्षेत्रों को बंद रखते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग कुदरत के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता.

यही कारण है कि 25 से 40 वर्ष के कामकाजी लोगों में अब 'बर्नआउट', 'एंग्जायटी' और 'लो मोटिवेशन' जैसी समस्याएं महामारी की तरह फैल रही हैं. हम करोड़ों के फ्लैट में रहते तो हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसी अंधेरे कमरे की तरह हो जाता है जहां रोशनी का रास्ता बंद है.

 याद करें पुराने घर का वो आंगन...

अगर हम अपने पुराने भारतीय घरों को देखें, तो वहां बीच में बड़ा आंगन और खुली पूर्व दिशा अनिवार्य होती थी. उस समय के लोगों को शायद विटामिन-डी या हार्मोनल बैलेंस जैसे तकनीकी शब्दों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी जीवनशैली ऐसी थी कि वे हमेशा ऊर्जावान रहते थे. आज स्थिति इसके उलट है. घर महंगे हो गए हैं, लेकिन उनमें 'खिड़कियां' कम हो गई हैं. हम डिजिटल रूप से तो पूरी दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन अपनी जड़ों और प्राकृतिक ऊर्जा से कट चुके हैं.

इन छोटे बदलावों से लौटेगी खुशहाली

अगर आप किसी कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट में रहते हैं और दीवारों को नहीं तोड़ सकते, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ सरल और व्यावहारिक बदलाव आपके घर की ऊर्जा बदल सकते हैं:

  1. सुबह का नियम: सुबह 7 से 9 बजे के बीच कम से कम एक घंटे के लिए पूर्व दिशा की खिड़कियां और पर्दे पूरी तरह खोल दें. ताजी हवा और धूप को इंद्र-जयंत क्षेत्र को छूने दें.
  2. डी-क्लटरिंग (सफाई): अपने घर की पूर्वी दीवार के पास से हर वो चीज हटा दें जो वहां बोझ बनी हुई है. पुराने अखबार, टूटी हुई मशीनें या भारी फर्नीचर को वहां से हटाकर उस हिस्से को हल्का कर दें.
  3. हल्के रंगों का चुनाव: पूर्व दिशा की दीवारों पर गहरे रंगों के बजाय सफेद, क्रीम या हल्का हरा रंग करवाएं. ये रंग शांति और प्रगति के सूचक हैं.
  4. पौधों का जादू: अगर वहां खिड़की नहीं है, तो तुलसी या कोई छोटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा वहां रखें. हरा रंग बुध और नई शुरुआत का प्रतीक है, जो इंद्र और जयंत की ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करता है.
  5. वर्किंग डेस्क की दिशा: यदि आप वर्क-फ्रॉम-होम करते हैं, तो अपनी टेबल ऐसी जगह लगाएं जहां से आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर देख सकें. इससे आपकी सोचने की क्षमता और फोकस में सुधार होगा.

घर को 'जीने' लायक बनाएं

इंसान आज एआई (AI) बना रहा है, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है और स्मार्ट सिटीज बसा रहा है. लेकिन इस भागदौड़ में हम यह भूल गए हैं कि बुनियादी जरूरत शांति है. वास्तु शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि रहने की एक ऐसी कला है जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है.

जब आपके घर में इंद्र और जयंत का द्वार खुलता है, तो केवल धूप अंदर नहीं आती, बल्कि आपके जीवन में स्पष्टता और उत्साह भी आता है. इसलिए अपने महंगे फ्लैट को सिर्फ एक 'शोकेस' न बनाएं, उसे एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपका मन चैन की सांस ले सके.

याद रखें, घर की असली कीमत उसकी ईएमआई से नहीं, बल्कि वहां रहने वालों की मुस्कुराहट और मानसिक शांति से तय होती है. आज ही अपने घर की पूर्व दिशा को देखिए, कहीं वहां भी तो आपकी खुशियां किसी कबाड़ के नीचे नहीं दबी हैं?

यह भी पढ़ें- Father's Day 2026 Date: इस साल कब मनाया जाएगा फादर्स डे? नोट कर लें ये तारीख

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 11 May 2026 04:26 PM (IST)
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