ऑस्ट्रेलिया ने किया पाक ODI सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए

ऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए

पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को 30 मई से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. इसके बाद जून में ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश दौरे पर जाएगी. आईपीएल 2026 में खेल रहे कई खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 11 May 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान का दौरा करना है. पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी. इन दोनों दौरों के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में आईपीएल 2026 में खेल रहे कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. मिचेल मार्श को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. 

आईपीएल 2026 में खेल रहे इन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना गया

आईपीएल 2026 में खेल रहे मिचेल मार्श, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और जोश इंग्लिस को पाकिस्तान और बांग्लादेश दौरे के लिए चुना गया है. इसमें मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. वहीं कैमरून ग्रीन की केकेआर का भी प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल लग रहा है. हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स क्वालीफाई कर सकती है. फिर भी उसके खिलाड़ी मैथ्यू शॉर्ट को चुना गया है.

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क और आरसीबी के जोश हेजलवुड पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं. ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 30 मई से शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ऑलराउंडर लियाम स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 विश्व कप टीम के कप्तान ओली पीक को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है. 

कमिंस और हेजलवुड की टीम प्लेऑफ में क्वालीफाई कर जाएगी. ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2026 के फाइनल तक टीम के साथ रहेंगे. अगर इनकी टीम फाइनल में जाती है तो. बता दें कि आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. वहीं मिचेल स्टार्क की दिल्ली का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल है. फिर भी उन्हें नहीं चुना गया है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल

युवा बल्लेबाज जोएल डेविस को जून में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. उन्हें पहली बार मौका मिला है. ट्रेविस हेड, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस और जेवियर बार्टलेट आईपीएल के बाद बांग्लादेश रवाना होंगे, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को टीम से बाहर कर दिया गया है. 

ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी (30 मई) और लाहौर (दो और चार जून) में पाकिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा. इसके बाद वो बांग्लादेश का दौरा करेगा और ढाका (09, 11 और 14 जून) में तीन वनडे मैच और चटोग्राम (17, 19 और 21 जून) में तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा.

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, रिले मेरेडिथ, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बिली स्टेनलेक और एडम जम्पा.

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट और एडम जम्पा.

बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, रिले मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ और एडम जम्पा.

यह भी पढ़ें-

आज PBKS और DC के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-दिल्ली की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Published at : 11 May 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Josh Hazlewood Pakistan Vs Australia IPL PAK Vs AUS MITCHELL STARC IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
ऑस्ट्रेलिया ने किया पाक ODI सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
क्रिकेट
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
क्रिकेट
आज PBKS और DC के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-दिल्ली की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज PBKS और DC के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-दिल्ली की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
IPL 2026 Playoffs Scenario: एक दिन में 2 टीमें OUT, अब बाकी 8 टीमों में प्लेऑफ की रेस; जानें किसकी कितनी उम्मीद बाकी
एक दिन में 2 टीमें OUT, अब बाकी 8 टीमों में प्लेऑफ की रेस; जानें किसकी कितनी उम्मीद बाकी
Advertisement

वीडियोज

Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
बिहार
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
बॉलीवुड
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
क्रिकेट
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
इंडिया
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
इंडिया
West Bengal: बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Overhydration Risk: क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
ट्रेंडिंग
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget