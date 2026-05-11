ऑस्ट्रेलिया ने किया पाक ODI सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए

आईपीएल 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान का दौरा करना है. पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी. इन दोनों दौरों के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में आईपीएल 2026 में खेल रहे कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. मिचेल मार्श को टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

आईपीएल 2026 में खेल रहे इन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना गया

आईपीएल 2026 में खेल रहे मिचेल मार्श, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और जोश इंग्लिस को पाकिस्तान और बांग्लादेश दौरे के लिए चुना गया है. इसमें मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. वहीं कैमरून ग्रीन की केकेआर का भी प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल लग रहा है. हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स क्वालीफाई कर सकती है. फिर भी उसके खिलाड़ी मैथ्यू शॉर्ट को चुना गया है.

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क और आरसीबी के जोश हेजलवुड पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं. ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 30 मई से शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ऑलराउंडर लियाम स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 विश्व कप टीम के कप्तान ओली पीक को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है.

कमिंस और हेजलवुड की टीम प्लेऑफ में क्वालीफाई कर जाएगी. ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2026 के फाइनल तक टीम के साथ रहेंगे. अगर इनकी टीम फाइनल में जाती है तो. बता दें कि आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. वहीं मिचेल स्टार्क की दिल्ली का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल है. फिर भी उन्हें नहीं चुना गया है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल

युवा बल्लेबाज जोएल डेविस को जून में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. उन्हें पहली बार मौका मिला है. ट्रेविस हेड, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस और जेवियर बार्टलेट आईपीएल के बाद बांग्लादेश रवाना होंगे, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को टीम से बाहर कर दिया गया है.

ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी (30 मई) और लाहौर (दो और चार जून) में पाकिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा. इसके बाद वो बांग्लादेश का दौरा करेगा और ढाका (09, 11 और 14 जून) में तीन वनडे मैच और चटोग्राम (17, 19 और 21 जून) में तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा.

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, रिले मेरेडिथ, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बिली स्टेनलेक और एडम जम्पा.

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट और एडम जम्पा.

बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, रिले मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ और एडम जम्पा.

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