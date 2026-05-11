घर की पूर्व (East) और दक्षिण (South) दिशाएं राजनीति और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रतिष्ठा, शक्ति और सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं।
Vastu Tips: राजनीति और सरकारी नौकरी में सफलता के लिए घर की ये 2 दिशाएं हैं बेहद खास, भूलकर भी न करें ये गलती
Vastu Tips: राजनीति और सरकारी नौकरी में सफलता दिलाएंगी घर की ये 2 दिशाएं! वास्तु के इन नियमों को अनदेखा करना करियर और साख पर पड़ सकता है भारी, बस न करें ये एक गलती. जानें पूर्व और दक्षिण का वास्तु.
- पूर्व दिशा आत्मबल, ख्याति, सही संपर्क देती है, हरा रंग शुभ।
- दक्षिण दिशा पराक्रम, प्रसिद्धि देती है, रसोई होना शुभ है।
- पूर्व दिशा में दोष से गलत आरोप, निलंबन हो सकता है।
- दोनों दिशाओं में दोष से समाज में अपमान का सामना।
Vastu Shastra for Politicians and Government Officials: राजनीति और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मान-सम्मान और जनता का अटूट विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की पूर्व (East) और दक्षिण (South) दिशा का सीधा संबंध आपकी प्रतिष्ठा, शक्ति और सामाजिक प्रभाव से होता है. इन दिशाओं में कोई दोष हो, तो यह न केवल करियर में बाधा डालता है बल्कि बड़ी बदनामी का कारण भी बन सकता है.
आइए जानते हैं कि इन दो दिशाओं को कैसे दोषमुक्त रखें:
पूर्व दिशा: समाज और सत्ता से जुड़ाव (The Power of East)
पूर्व दिशा ग्रहों के राजा सूर्य की है. यह दिशा व्यक्ति को आत्मबल, ख्याति और सही लोगों से संपर्क प्रदान करती है.
- क्यों है जरूरी: राजनीति में जनता का निस्वार्थ समर्थन और सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारियों का साथ पूर्व दिशा की शुभता पर निर्भर करता है.
- क्या करें: इस दिशा में हरा रंग करवाना शुभ होता है. इसे खुला और हवादार रखें.
- क्या न करें: यहाँ टॉयलेट, रसोई या भारी कबाड़ न रखें. सफेद और पीला रंग यहाँ वास्तु दोष पैदा कर सकता है, जिससे आपके साथ केवल स्वार्थी लोग जुड़ेंगे.
दक्षिण दिशा: पराक्रम और प्रसिद्धि (The Strength of South)
दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल ग्रह है, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है. समाज में आपकी एक अलग पहचान और 'नाम' इसी दिशा से तय होता है.
- क्यों है जरूरी: यदि दक्षिण दिशा वास्तु दोष मुक्त है, तो व्यक्ति को समाज में प्रसिद्धि मिलती है. इसके विपरीत होने पर अनिद्रा (Insomnia) और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.
- क्या करें: इस दिशा में रसोई (Kitchen) का होना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है.
- क्या न करें: दक्षिण में कभी भी गड्ढा, वाटर टैंक या टॉयलेट न बनवाएं. यहाँ नीला और काला रंग करवाने से बचें, अन्यथा यह आपकी साख को नुकसान पहुँचा सकता है.
इन गलतियों से बचें, वरना हो सकता है भारी नुकसान
सरकारी सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
सस्पेंशन का खतरा: सरकारी कर्मचारियों की पूर्व दिशा खराब होने पर गलत आरोपों में फंसने या निलंबन (Suspension) तक की नौबत आ सकती है.
जनता से दूरी: यदि नेता के घर की पूर्व दिशा में दोष है, तो वह जनता से सीधा संपर्क नहीं साध पाएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग भी कम मिलेगा.
बदनामी का डर: दक्षिण और पूर्व दोनों दिशाओं में एक साथ दोष होने पर व्यक्ति को भारी सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ सकता है.
आप भी सत्ता या शासन तंत्र का हिस्सा हैं, तो अपने घर की इन दो दिशाओं को संतुलित रखें. पूर्व को वायु तत्व (हरा रंग) और दक्षिण को अग्नि तत्व (लाल/नारंगी शेड्स या रसोई) के अनुकूल बनाकर आप सफलता के शिखर तक पहुँच सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
राजनीति और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कौन सी दिशाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं?
पूर्व दिशा का वास्तु के अनुसार क्या महत्व है?
पूर्व दिशा सूर्य की है, जो आत्मबल, ख्याति और सही संपर्क प्रदान करती है। राजनीति में जनता का समर्थन और सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारियों का साथ पूर्व दिशा की शुभता पर निर्भर करता है।
दक्षिण दिशा का वास्तु के अनुसार क्या महत्व है?
दक्षिण दिशा मंगल की है, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिशा समाज में पहचान और प्रसिद्धि तय करती है। इस दिशा में रसोई का होना बहुत शुभ माना जाता है।
सरकारी कर्मचारियों की पूर्व दिशा खराब होने पर क्या खतरा हो सकता है?
सरकारी कर्मचारियों की पूर्व दिशा खराब होने पर गलत आरोपों में फंसने या निलंबन (Suspension) तक की नौबत आ सकती है।
यदि नेता के घर की पूर्व दिशा में वास्तु दोष हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं?
यदि नेता के घर की पूर्व दिशा में दोष है, तो वह जनता से सीधा संपर्क नहीं साध पाएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग भी कम मिलेगा।
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