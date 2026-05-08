Positive Aura: कभी-कभी जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन बना रहता है. ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास की ऊर्जा थम गई है या कुछ नकारात्मक चीजें हमें पीछे खींच रहा है. अक्सर हम इसे काम की थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान की मानें तो यह आपके 'औरा' यानी आभामंडल में जमा हुई नकारात्मकता का संकेत हो सकता है.

जैसे हम शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाते हैं, वैसे ही अपनी आंतरिक ऊर्जा की सफाई यानी 'औरा क्लीनिंग' भी उतनी ही जरूरी है.

आखिर क्या है 'औरा' यह दूषित क्यों होता है?

सरल शब्दों में कहें तो हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है, जिसे आभामंडल कहते हैं. यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का आईना होता है. जब हम तनाव में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं या नकारात्मक लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमारा औरा धुंधला पड़ने लगता है. इससे न केवल हमारा स्वभाव बदलता है, बल्कि हमारे बनते काम भी रुकने लगते हैं.

औरा को शुद्ध करने के कुछ आजमाए हुए ज्योतिषीय तरीके

1. नमक के पानी का जादुई असर

नमक को नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है. अगर आप बहुत ज्यादा थका हुआ या 'लो' महसूस कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और आपके शरीर से टॉक्सिन्स के साथ-साथ नेगेटिव वाइब्स को भी खींच लेता है.

2. कपूर और धूप की खुशबू

हमारे घरों में सदियों से कपूर जलाने की परंपरा रही है. शाम के समय भीमसेनी कपूर और गूगल की धूनी पूरे घर में दिखाएं. इसकी खुशबू न केवल वातावरण को पवित्र करती है, बल्कि आपके औरा में मौजूद 'ब्लॉकेज' को भी हटाती है.

3. मंत्रों का उच्चारण

हमारा औरा हमारी कुंडली के ग्रहों से जुड़ा होता है. 'गायत्री मंत्र' का नियमित मानसिक जाप एक अजेय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. सूर्य को जल देना और सुबह की पहली सूरज किरणें लेना आपके औरा को 'रिचार्ज' करने का सबसे सटीक तरीका है.

4. ध्वनि और मंत्रों की थेरेपी

ध्वनि तरंगों में उपचार की अद्भुत शक्ति होती है. 'ॐ' का लंबा उच्चारण या घर में हल्की आवाज में मंत्रों का चलना आपके आसपास की रुकी हुई ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर देता है.

5. फिटकरी का सरल उपाय

अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर की वजह से आप परेशान हैं, तो फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा अपने पास रखें या सोते समय सिरहाने रखें. यह आपके आसपास की नकारात्मकता को सोख लेता है और सुबह इसे घर से दूर विसर्जित कर दें.

औरा क्लीनिंग कोई जादुई क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक होने का एक तरीका है. जब हमारा आभामंडल साफ होता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाते हैं. तो बस, इन छोटे-छोटे उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और खुद के भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कीजिए.

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