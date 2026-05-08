हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रPositive Aura: औरा क्लीनिंग, क्या आप भी भारीपन महसूस कर रहे हैं? इन उपायों से अपनी 'पॉजिटिव वाइब' वापस पाएं

Positive Aura: औरा क्लीनिंग, क्या आप भी भारीपन महसूस कर रहे हैं? इन उपायों से अपनी 'पॉजिटिव वाइब' वापस पाएं

Positive Aura: अदृश्य नकारात्मकता से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए 'औरा क्लीनिंग' अनिवार्य है. नमक के पानी, कपूर और मंत्रों जैसे सरल ज्योतिषीय उपायों से अपने आभामंडल को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा पाएं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 08 May 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Positive Aura: कभी-कभी जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन बना रहता है. ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास की ऊर्जा थम गई है या कुछ नकारात्मक चीजें हमें पीछे खींच रहा है. अक्सर हम इसे काम की थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान की मानें तो यह आपके 'औरा' यानी आभामंडल में जमा हुई नकारात्मकता का संकेत हो सकता है. 

जैसे हम शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाते हैं, वैसे ही अपनी आंतरिक ऊर्जा की सफाई यानी 'औरा क्लीनिंग' भी उतनी ही जरूरी है.

आखिर क्या है 'औरा' यह दूषित क्यों होता है?
सरल शब्दों में कहें तो हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है, जिसे आभामंडल कहते हैं. यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का आईना होता है. जब हम तनाव में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं या नकारात्मक लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमारा औरा धुंधला पड़ने लगता है. इससे न केवल हमारा स्वभाव बदलता है, बल्कि हमारे बनते काम भी रुकने लगते हैं.

औरा को शुद्ध करने के कुछ आजमाए हुए ज्योतिषीय तरीके

1. नमक के पानी का जादुई असर
नमक को नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है. अगर आप बहुत ज्यादा थका हुआ या 'लो' महसूस कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और आपके शरीर से टॉक्सिन्स के साथ-साथ नेगेटिव वाइब्स को भी खींच लेता है.

2. कपूर और धूप की खुशबू
हमारे घरों में सदियों से कपूर जलाने की परंपरा रही है. शाम के समय भीमसेनी कपूर और गूगल की धूनी पूरे घर में दिखाएं. इसकी खुशबू न केवल वातावरण को पवित्र करती है, बल्कि आपके औरा में मौजूद 'ब्लॉकेज' को भी हटाती है. 

3. मंत्रों का उच्चारण
 हमारा औरा हमारी कुंडली के ग्रहों से जुड़ा होता है. 'गायत्री मंत्र' का नियमित मानसिक जाप एक अजेय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. सूर्य को जल देना और सुबह की पहली सूरज किरणें लेना आपके औरा को 'रिचार्ज' करने का सबसे सटीक तरीका है.

4. ध्वनि और मंत्रों की थेरेपी
ध्वनि तरंगों में उपचार की अद्भुत शक्ति होती है. 'ॐ' का लंबा उच्चारण या घर में हल्की आवाज में मंत्रों का चलना आपके आसपास की रुकी हुई ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर देता है. 

5. फिटकरी का सरल उपाय
अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर की वजह से आप परेशान हैं, तो फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा अपने पास रखें या सोते समय सिरहाने रखें. यह आपके आसपास की नकारात्मकता को सोख लेता है और सुबह इसे घर से दूर विसर्जित कर दें.

औरा क्लीनिंग कोई जादुई क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक होने का एक तरीका है. जब हमारा आभामंडल साफ होता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाते हैं. तो बस, इन छोटे-छोटे उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और खुद के भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कीजिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 08 May 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Positive Energy Astrology Tips Spiritual Healing Aura Cleaning

Frequently Asked Questions

औररा (Aura) क्या है?

औररा हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है, जो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। यह हमारी ऊर्जा का आईना होता है।

औररा क्यों दूषित हो जाता है?

तनाव, चिड़चिड़ापन या नकारात्मक लोगों के संपर्क में आने से हमारा औरा धुंधला पड़ सकता है। इससे हमारे काम रुक सकते हैं और स्वभाव बदल सकता है।

औररा को शुद्ध करने के लिए नमक का पानी कैसे इस्तेमाल करें?

नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। यह राहु-केतु के प्रभाव को घटाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को खींचता है।

औररा क्लीनिंग के लिए कपूर और धूप का क्या महत्व है?

शाम को भीमसेनी कपूर और गूगल की धूनी से वातावरण पवित्र होता है। इसकी खुशबू औरा में मौजूद रुकावटों को दूर करती है।

क्या मंत्रों का जाप औरा को शुद्ध कर सकता है?

हाँ, गायत्री मंत्र का नियमित जाप एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। 'ॐ' का उच्चारण या मंत्रों का सुनना भी रुकी हुई ऊर्जा को सक्रिय करता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Positive Aura: औरा क्लीनिंग, क्या आप भी भारीपन महसूस कर रहे हैं? इन उपायों से अपनी 'पॉजिटिव वाइब' वापस पाएं
Positive Aura: औरा क्लीनिंग, क्या आप भी भारीपन महसूस कर रहे हैं? इन उपायों से अपनी 'पॉजिटिव वाइब' वापस पाएं
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: क्या आप भी बेड पर बैठकर करते हैं काम? राहु-केतु बिगाड़ सकते हैं खेल
सावधान! बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम करना पड़ सकता है भारी, रुक सकती है तरक्की
वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: क्या आप भी अपने घर के बाहर जूते- चप्पल बिखेर के रखते है तो सतर्क हो जाइए
क्या आप भी अपने घर के बाहर जूते- चप्पल बिखेर के रखते है तो सतर्क हो जाइए
वास्तु शास्त्र
घर के शोकेस में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट रखने का सही तरीका जान लें, वरना सफलता हो सकती है ब्लॉक!
घर के शोकेस में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट रखने का सही तरीका जान लें, वरना सफलता हो सकती है ब्लॉक!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
अब मुख्यमंत्री नहीं रहीं ममता बनर्जी, राज्यपाल ने बर्खास्त किया पश्चिम बंगाल कैबिनेट
अब मुख्यमंत्री नहीं रहीं ममता बनर्जी, राज्यपाल ने बर्खास्त किया पश्चिम बंगाल कैबिनेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NCRB रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल
NCRB रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल
स्पोर्ट्स
ICC T20 Rankings: कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
बॉलीवुड
'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा | Exclusive Interview
इंटरव्यू: 'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा
इंडिया
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video हुआ वायरल
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video वायरल
इंडिया
तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम
विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने...
जनरल नॉलेज
Chandranath Rath Murder: एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
टेक्नोलॉजी
AC से लीक हो रहा है पानी? ये हो सकते हैं कारण, परेशानी से बचने के लिए जरूर करें चेक
AC से लीक हो रहा है पानी? ये हो सकते हैं कारण, परेशानी से बचने के लिए जरूर करें चेक
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget