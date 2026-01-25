हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudget 2026: ग्रहों के संयोग से बजट 2026 बनेगा संतुलित, आम जनता के लिए क्या मंहगा क्या सस

Budget 2026: ग्रहों के संयोग से बजट 2026 बनेगा संतुलित, आम जनता के लिए क्या मंहगा क्या सस

Budget 2026: साल 2026 का बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रमन पूरे साल भर का लेखा-जोखा प्लान सांसद में पेश करेंगी. ग्रह-नक्षत्र और ज्योतिषीय दृष्टि से जानें कैसा रहेगा बजट 2026.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026: ज्योतिष के अनुसार बजट सत्र 2026 सकारात्मक रहेगा, क्योंकि अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 का स्वामी सूर्य और शनि दोनों है. भारत की वर्ष कुंडली से देखा जाए 15 अगस्त 1947 है, समय रात्रि 12:00 ज्योतिषशास्त्र के अनुसार तुला लग्न की कुंडली है और राशि कर्क है. साल 2026 के बजट के लिए कैसा रहेगा आइए विस्तार से जानते हैं.

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूर्य सत्ता और अधिकार के कारक ग्रह माने जाते हैं. वहीं शनि न्यायप्रिय ग्रह के कारक हैं. शनि और सूर्य दोनों अलग अलग तत्व प्रधान ग्रह हैं. सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और शनि वायु तत्व होने के कारण देश के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं. लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र मजबूत होता है. शनि वायु तत्व होने के कारण देश की आम जनता की जरुरत को पूरा करने के लिए साल 2026 में विकाश दर अनुकूल रहेगा और अर्थव्यस्था अच्छी स्थिति में दिखाई देगा. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव बनेगा. सूर्य के कारण  मेडिकल से जुड़े व्यक्तियों को अच्छा लाभ मिलेगा. शास्त्र और कानून से जुड़े संसाधन को और मजबूत करने का प्लान बनेगा. सैन्य संबंधित एवं रिवन्यू को लेकर खींचातानी बनेगी, केमिकल महंगे हो सकते हैं.

साल 2026 में बजट के दिन ग्रहों की स्थति

भारत की कुंडली के अनुसार, बजट का अनुमान लगाया जाए तो 01 फरवरी 2026 के दिन ग्रहों की स्थति इस प्रकार रहेगी- सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र मकर राशि में रहेंगे. लेकिन शुक्र अस्त स्थति में रहेंगे. शनि मीन राशि में रहेगे, गुरु वक्री अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे. केतु सिंह राशि में रहेंगे. राहु कुम्भ राशि में गोचर करेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. ग्रहों के प्रभाव के कारण बजट अनुकूल स्थति में रहेगा. मकर राशि में चतुर्ग्रही योग का प्रभाव से कुछ वस्तु के लिए अनुकूल रहेगा, वहीं कुछ वस्तु महंगी हो सकती है.

ज्योतिष के अनुसार बजट 2026 कैसा रहेगा

शनि मीन राशि में हैं, मीन राशि जल तत्व की राशि है. शनि वायु तत्व की ग्रह, जल और वायु का मिलना एक अच्छा संयोग बन रहा है. सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा लाभ मिलेगा. वेतन में वृद्धि के अलावा, ग्रोसरी की वस्तुओं पर ध्यान रहेगा. मेक इन इंडिया पर विशेष ध्यान रखा जाएगा. आयरन, स्टील, इस्पात के भाव में वृद्धि हो सकती है और पेट्रोकेमिकल वस्तु भी महंगे हो सकते हैं.

आम जनता को कितना पसंद आएगा बजट 2026 

घर की बजट हो या देश की बजट इसका विवरण एकादश भाव तथा दूसरे भाव से देखा जाता है. तुला लग्न की कुंडली है. आम बजट से कितना लाभ होगा इसका विश्लेषण एकादश तथा दूसरा भाव की ग्रहों की  स्थित होता है. दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, एकादश भाव के स्वामी गुरु हैं जो धनेश होकर बैठे हैं. बुध के राशि में गुरु वक्री अवस्था में होकर धन भाव में बैठना अनुकूल नहीं माना जाता है. इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन वित्तीय हालत को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा और दैनिक जरूरत की वस्तुओं इस बजट में सामान्य रहेगा. लकड़ी से बनी वस्तुएं महंगे होंगे, ट्रस्टों को लेकर कोई विचार नहीं बनेगी.

शिक्षा को मजबूत करने का प्लान बनेगा. लेकिन टैक्स में वृद्धि होगी. गुरु की दृष्टी छठे भाव, आठवें और दशम भाव पर है. साल 2026 का बजट आम जनता के हित में रहेगा, लग्नेश नवम भाव में है और चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है और 02 फरवरी को उदय होंगे. कॉस्मेटिक से जुड़े वस्तुओ तथा लग्जरी वाहन महंगे होंगे. धन भाव के स्वामी बुध नवम भाव में रहेगे. दशमेश लाभेश के भाव में हैं, जिससे बजट संतुलन में व जनता के हित में रहेगा. मेड इन इंडिया पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाएगा, लेकिन होटल इंडस्ट्री महंगे होंगे.

मंगल का प्रभाव बजट के लिए कैसा रहेगा.

मंगल अपने उच्य की राशि मकर में संचरण कर रहे है. मंगल के साथ सूर्य की युति का प्रभाव बजट पर काफी असर प्रदान करेगा,जिससे मेडिकल सेक्टर में काफी सुधार होगा. भवन निर्माण तथा निर्माण से सम्बंधित वस्तुओं महंगी होगी. शनि के भाव में मंगल का गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. मंगल नवम भाव में है, जिससे सैन्य संबंधित व्यापार पर ध्यान रखा जायेगा. ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे और रेलवे की माल धुलाई की दर में वृद्धि होगी। खनिज से संबंधित वस्तु असंतोष स्थति में रहेगा. टेक्निकल क्षेत्र को और मजबूत करने पर ध्यान रहेगा. इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी से सम्बंधित कार्य पर विशेष ध्यान रहेगा. किसान के लिए यह बजट काफी महत्वपूर्ण रहेगा. खेती से संबंधित उपकरण को ध्यान रखा जायेगा जिससे किसान खुशहाल रहेंगे.

शनि,मंगल,सूर्य के प्रभाव का बजट 2026 पर असर

टैक्सटाइल से संबंधित यह बजट थोड़ी महंगी साबित होगी. कपास का भाव में वृद्धि होगा,साथ ही तेलहन से संबंधित वस्तुओ पर बजट का कोई खास असर नहीं पड़ेगा. सोने-चांदी के भाव में वृद्धि होगी. सूर्य का शनि की राशि गोचर करना रजिस्ट्री तथा रिव्यू से संबंधित वस्तुओं पर आम आदमी की जेब ढीली करेगा. शनि मंगल के कारण सीमेंट उद्योग तथा मैन्युफैक्चरिंग के लिए महंगा साबित होगा. लोहा, तेल, रियल स्टेट तथा मशीनरी पर सरकार का बजट बिगड़ सकता है. सर्जरी तथा निर्माण एवं रक्षा के मामले में तेजी आएगी. कम्युनिकेशन से संबंधित वस्तु महंगे होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

शुक्र, मंगल, बुध का बजट पर असर

रेल, सड़क तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह बजट अनुकूल रहेगा. चौथे भाव के स्वामी सूर्य हैं और वर्तमान में नवम भाव में बैठे हैं. रेलवे के माल धुलाई तथा यात्री किराया में वृद्धि होगी. भौतिक सुख साधन के जरुरत की वस्तुओं महंगी होगी. लग्जरी वस्तु महंगे होंगे. शुक्र नवम भाव रहेंगे, शुक्र लग्जरी के कारक ग्रह माना जाता है और शुक्र जल तत्व की ग्रह है. हवाई यात्रा महंगी होगी, यातायात और परिवहन के क्षेत्र महंगे होगे, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा. इंसोरेंस की पॉलिसी में राहत मिलेगा.

दशम भाव में राहु का प्रभाव बजट के लिए कैसा रहेगा .

दशम भाव में राहु का प्रभाव अचानक लाभ देगा और साल 2026 के बजट के लिए अनुकूल रहेगा. शनि के राशि में राहु का होना, अनुकूल होता है. सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी लाभ आम जनता तक पहुंचेगी. यह बजट पठारी भाग के राज्यों के लिए अच्छा साबित होगा. मेड इन इंडिया से संबंधित कार्य पर सरकार से लाभ प्राप्त होगा. नए प्रोजेक्ट पर ध्यान आकर्षित की जाएगी. बजट से राहत मिलेगा, शिल्पकला के क्षेत्र में सरकार का समर्थन मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 25 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman NARENDRA MODI Budget 2026 Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
यूटिलिटी
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget