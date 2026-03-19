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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष पर नीम क्यों खाते हैं ? क्या है रहस्य

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष पर नीम क्यों खाते हैं ? क्या है रहस्य

Hindu Nav varsh 2026 साल की शुरुआत लोग मुंह मीठा करके करते हैं लेकिन हिंदू नववर्ष के पहले दिन कड़वा नीम खाने की परंपरा है. आखिर क्यों इस दिन कड़वा नीम खाया जाता है क्या है इसका महत्व जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Mar 2026 07:28 AM (IST)
Hindu Nav varsh 2026 साल की शुरुआत लोग मुंह मीठा करके करते हैं लेकिन हिंदू नववर्ष के पहले दिन कड़वा नीम खाने की परंपरा है. आखिर क्यों इस दिन कड़वा नीम खाया जाता है क्या है इसका महत्व जानें.

हिंदू नववर्ष पर कड़वा नीम क्यों खाते हैं

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19 मार्च से विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो जाएगा. इस दिन हिंदूओं और मराठियों का नववर्ष शुरू होता है. चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा दोनों मनाए जाते हैं.
19 मार्च से विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो जाएगा. इस दिन हिंदूओं और मराठियों का नववर्ष शुरू होता है. चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा दोनों मनाए जाते हैं.
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धार्मिक नजरिए से देखें तो नीम का संबंध शीतला माता से माना गया है. चूंकि हिंदू नववर्ष ऋतु संधि के समय इस समय सर्दी के जाने और गर्मियों की शुरुआत का समय बहुत संवेदनशील होता है. इस समय संक्रमण फैलता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं.
धार्मिक नजरिए से देखें तो नीम का संबंध शीतला माता से माना गया है. चूंकि हिंदू नववर्ष ऋतु संधि के समय इस समय सर्दी के जाने और गर्मियों की शुरुआत का समय बहुत संवेदनशील होता है. इस समय संक्रमण फैलता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं.
Published at : 19 Mar 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Neem Gudi Padwa 2026 Hindu Nav Vasrh 2026

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