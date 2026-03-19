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Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष पर नीम क्यों खाते हैं ? क्या है रहस्य
Hindu Nav varsh 2026 साल की शुरुआत लोग मुंह मीठा करके करते हैं लेकिन हिंदू नववर्ष के पहले दिन कड़वा नीम खाने की परंपरा है. आखिर क्यों इस दिन कड़वा नीम खाया जाता है क्या है इसका महत्व जानें.
हिंदू नववर्ष पर कड़वा नीम क्यों खाते हैं
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Published at : 19 Mar 2026 07:28 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion