धार्मिक नजरिए से देखें तो नीम का संबंध शीतला माता से माना गया है. चूंकि हिंदू नववर्ष ऋतु संधि के समय इस समय सर्दी के जाने और गर्मियों की शुरुआत का समय बहुत संवेदनशील होता है. इस समय संक्रमण फैलता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं.