Surya Shani Yuti 2026: ग्रहों का राजा सूर्य और न्यायाधीश माने जाने वाले शनि 2026 में जनवरी के महीने में पंचाक योग का निर्माण कर रहे हैं. जो कई राशियों के जातकों के लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है.
Surya Shani Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और शनि को न्यायाधीश और कर्मों का फलदाता माना जाता है. जिस वजह से यह दोनों ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इन ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति और उसके जीवन पर पड़ता है.
द्रिक पंचांग के मुताबिक, 2026 का नया साल बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि यह नया साल बड़े ही शुभ राजयोग के साथ शुरू हो रहा है.
सूर्य और शनि माने जाते है शत्रु
सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता मानी जाती है, मगर इन दोनों के बीच में पिता-पुत्र का संबंध भी है. वहीं 2026 के जनवरी की शुरुआत में सूर्य-शनि के संयोग से पंचांक का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वक्त शनि मीन राशि में और सूर्य धनु राशि में विराजमान हैं, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है.
इसलिए इन दोनों ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की भी नज़र रहेगी. जिसके बाद 2026 में पंचांक योग का निर्माण होगा. यह योग कई राशियों के लिए लाभदायक रहेगा, आइए जानते है उन राशियों के बारे में.
कब बन रहा है पंचाग योग?
द्रिक पंचांक के मुताबिक, जब सू्र्य-शनि एक दूसरे से 72 डिग्री पर होंगे, तब 4 जनवरी 2026 को रात्री के 11:38 मिनट पर यह पंचांक योग बनेगा.
कन्या राशि (Virgo Horoscope)
साल 2026 की शुरुआत में बनने वाला सूर्य–शनि का पंचांक योग कन्या राशि वालों के लिए कई नए आर्थिक रास्ते खोलेगा. जो काम या निवेश लंबे समय से अटके हुए थे, वे आगे बढ़ने लगेंगे, चाहे वह प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हो या कोई बड़ा बिजनेस निर्णय.
नौकरीपेशा लोगों को भी इस समय में तरक्की, नई ज़िम्मेदारियां या ऊंचे पद का मौका मिल सकता है. परिवार में स्थिरता आएगी और विदेश से जुड़े काम की योजनाएं भी बन सकती है.
धनु राशि (Sagittarius Horoscope)
धनु राशि पर भी सूर्य–शनि पंचांक योग का शुभ असर रहेगा. करियर में बड़ा परिवर्तन या किसी नई दिशा की शुरुआत हो सकती है. नौकरी में उच्च पद मिलने या किसी महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट के मिलने के योग बन रहे हैं.
सरकारी कामों में आसानी मिलेगी, और कानूनी मामलों में भी स्थितियां आपके पक्ष में झुकती नजर आएंगी. समाज में मान–सम्मान बढ़ेगा और कोई पुराना सपना पूरा होते दिखेगा.
मीन राशि (Pisces Horoscope)
पंचांक योग का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए काफी शुभ परिणाम लेकर आएगा. इस समय मेहनत का सीधा फल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. वित्तीय मामलों में सुधार दिखाई देगा और पुराने लेनदेन या अटके हुए पैसे के वापस मिलने की स्थिति भी बन सकती है.
रिसर्च, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और निवेश से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को खास प्रगति के मौके मिलेंगे.
