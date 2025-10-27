Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Mangal Gochar 2025: आज मंगल ग्रह के वृश्चिक राशि में गोचर से ऊर्जा, क्रोध और परिवर्तन की लहरें तेज़ होंगी. जानें डॉक्टर अनीष व्यास से कौन-सी राशि पर होगा सबसे गहरा असर.

कार्य में सफलता व व्यापार में धन लाभ मिल सकता है. रिश्तों में सुधार होगा और आपकी लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. निवेश से अच्छा रिटर्न भी आने की संभावनाएं हैं.

वृषभ राशि

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. अगर किसी दुकान या मकान के काम को लेकर परेशान थे, तो वह पूरे होंगे. इस दौरान धन के अवसर बढ़ने से नए लोगों से बात भी करेंगे.

मिथुन राशि

आपके लिए सकारात्मक परिणाम से भरा रहेगा. कला के क्षेत्र में आगे आएंगे और कुछ नए लोगों से भी जुड़ेंगे. इस समय कारोबार से धन की प्राप्ति होगी. मिथुन राशि के जो लोग नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से हैं, उनके करियर में प्रगति होगी.

कर्क राशि

आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. आप क्रोध पर नियंत्रण रखें. हालांकि, जो लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें आगे आने के नए मौके मिल सकते हैं.

सिंह राशि

इस राशि के लिए यह समय कल्याणकारी रहेगा. आप वाहन, घर या कोई अन्य संपत्ति की खरीदारी करेंगें. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और कोई बड़ी कारोबारी डील भी इस समय आप कर सकते हैं.

कन्या राशि

ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. हालांकि, आपको व्यापार में पार्टनरशिप करने से बचना होगा. संतान की प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आपको काम को लेकर तनाव रहेगा. इसके अलावा स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा. आपको बाहर के खाने-पीने से थोड़ा परहेज रखना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि

यह समय आपके लिए खास रहेगा. कोर्ट-कचहरी में फंसा हुआ मामला हल होगा. परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं. छात्रों को परीक्षा में जीत हासिल होगी. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा.

धनु राशि

समस्याएं बढ़ सकती हैं. आप किसी भी नए काम का प्रारंभ न करें. अगर संभव है, तो व्यापार से जुड़ी कोई भी यात्राएं न करें. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं.

मकर राशि

इस समय नए वाहन को घर लेकर आएंगे. समय करियर के लिए शुभ रहेगा. यदि कोई योजना में पूर्व में धन निवेश किया था, तो अब लाभ मिलने के योग है. इस समय खरीद-बिक्री में सफलता और मानसिक शांति का एहसास होगा.

कुंभ राशि

कारोबार में नए लोगों से जुडेंगे. इस समय घर और बाहर दोनों जगह तालमेल बिठाने में दिक्कतें आएंगी. धैर्यवान बने रहें. जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

मीन राशि

आपके लिए यह समय शुभ रहेगा. घर से दूर रहने वाले जातकों को परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का सुनहरा मौका मिलेगा. नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता मिलेगी. इसके अलावा वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.