Mangal Gochar 2025: मंगल पहुंचा वृश्चिक राशि में आपके लिए कष्ट या खुशी, जानें मेष-मीन राशि का राशिफल

Mangal Gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर हो चुका है जो आपके करियर, व्यापार, रिश्ते और निवेश को प्रभावित करेगा. जानें डॉक्टर अनीष व्यास से 12 राशियों पर इसका पूरा असर.

एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 27 Oct 2025 06:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mangal Gochar 2025: आज मंगल ग्रह के वृश्चिक राशि में गोचर से ऊर्जा, क्रोध और परिवर्तन की लहरें तेज़ होंगी. जानें डॉक्टर अनीष व्यास से कौन-सी राशि पर होगा सबसे गहरा असर.

मेष राशि

कार्य में सफलता व व्यापार में धन लाभ मिल सकता है. रिश्तों में सुधार होगा और आपकी लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. निवेश से अच्छा रिटर्न भी आने की संभावनाएं हैं.

वृषभ राशि

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. अगर किसी दुकान या मकान के काम को लेकर परेशान थे, तो वह पूरे होंगे. इस दौरान धन के अवसर बढ़ने से नए लोगों से बात भी करेंगे. 

मिथुन राशि

आपके लिए सकारात्मक परिणाम से भरा रहेगा. कला के क्षेत्र में आगे आएंगे और कुछ नए लोगों से भी जुड़ेंगे. इस समय कारोबार से धन की प्राप्ति होगी. मिथुन राशि के जो लोग नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से हैं, उनके करियर में प्रगति होगी. 

कर्क राशि

आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. आप क्रोध पर नियंत्रण रखें. हालांकि, जो लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें आगे आने के नए मौके मिल सकते हैं.

सिंह राशि

इस राशि के लिए यह समय कल्याणकारी रहेगा. आप वाहन, घर या कोई अन्य संपत्ति की खरीदारी करेंगें. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और कोई बड़ी कारोबारी डील भी इस समय आप कर सकते हैं.

कन्या राशि

ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. हालांकि, आपको व्यापार में पार्टनरशिप करने से बचना होगा. संतान की प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

तुला राशि

मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आपको काम को लेकर तनाव रहेगा. इसके अलावा स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा. आपको बाहर के खाने-पीने से थोड़ा परहेज रखना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि

यह समय आपके लिए खास रहेगा. कोर्ट-कचहरी में फंसा हुआ मामला हल होगा. परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं. छात्रों को परीक्षा में जीत हासिल होगी. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा.  

धनु राशि

समस्याएं बढ़ सकती हैं. आप किसी भी नए काम का प्रारंभ न करें. अगर संभव है, तो व्यापार से जुड़ी कोई भी यात्राएं न करें. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं.

मकर राशि

इस समय नए वाहन को घर लेकर आएंगे. समय करियर के लिए शुभ रहेगा. यदि कोई योजना में पूर्व में धन निवेश किया था, तो अब लाभ मिलने के योग है. इस समय खरीद-बिक्री में सफलता और मानसिक शांति का एहसास होगा.

कुंभ राशि

कारोबार में नए लोगों से जुडेंगे. इस समय घर और बाहर दोनों जगह तालमेल बिठाने में दिक्कतें आएंगी. धैर्यवान बने रहें. जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

मीन राशि

आपके लिए यह समय शुभ रहेगा. घर से दूर रहने वाले जातकों को परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का सुनहरा मौका मिलेगा. नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता मिलेगी. इसके अलावा वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Oct 2025 06:28 PM (IST)
Mangal Gochar 2025

Frequently Asked Questions

मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा?

मंगल ग्रह के वृश्चिक राशि में गोचर से ऊर्जा, क्रोध और परिवर्तन की लहरें तेज़ होंगी. यह विभिन्न राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा.

मेष राशि के लिए मंगल गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों को कार्य में सफलता और व्यापार में धन लाभ मिल सकता है. रिश्तों में सुधार होगा और लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी.

कर्क राशि वालों को मंगल गोचर के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए. मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि के लिए मंगल गोचर का क्या महत्व है?

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय खास रहेगा. कोर्ट-कचहरी के मामले हल हो सकते हैं और छात्रों को परीक्षा में जीत हासिल होगी.

मीन राशि वालों पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा?

मीन राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा. नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी.

