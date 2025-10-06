हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hans Mahapurush Rajyog: 100 साल बाद दिवाली पर बन रहा 'हंस महापुरुष राजयोग'! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Hans Mahapurush Rajyog: 100 साल बाद दिवाली पर बन रहा 'हंस महापुरुष राजयोग'! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Hans Mahapurush Rajyog: इस दीवाली 100 साल बाद बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग. इस योग की वजह से तुला, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा और राशियों के जीवन में सफलता भी आएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

Hans Mahapurush Rajyog: दीवाली का त्योहार तो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, मगर इस साल दीवाली पर एक विशेष योग बन रहा है. यह योग करीब 100 साल बाद बनेगा, जब गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होकर हंस महापुरुष का राजयोग बनाएंगे.

यह अनोखा योग दीवाली के समय 20 अक्टूबर को बन रहा है.

गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश

गुरु बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने से, व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि, शुभता और विवेक आता है. अबकी बार गुरु के वक्री रहते हुए कर्क में आने के कारण यह योग ओर भी लाभदायक हो गया है. इस योग की वजह से तुला, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. इन राशियों के जीवन में सफलता आएगी, करियर में प्रगति होगी और धन की उन्नति भी होगी. 

तुला राशि का बनेगा दशम भाव में योग 

तुला राशि के लोगों के लिए यह योग दशम भाव में बन रहा है, जिससे इनको कार्यक्षेत्र में सफलता या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. इन लोगों का समाज में नाम होगा और लोगों के बीच बातों का महत्व बढ़ेगा. कारोबार कर रहें लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे, साथ ही आर्थिक फायदा भी मिलेगा. इस समय धन की बचत होगी और लव लाइफ में भी संतुलन आएगा. वैवाहिक लोगों के जीवन में सकारात्मकता आएगी. 

कर्क राशि में चमकेगा भाग्य

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग बेहद प्रभावशाली साबित होने वाला है, क्योंकि इसका निर्माण उनके लग्न भाव में होगा. इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा  और व्यक्तित्व में निखार आएगा. लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा.

समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और अधूरे कार्यों के पूरे होने के योग बनेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अनुबंध मिलने की संभावना है, वहीं अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं.

वृश्चिक राशि के लिए भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा

वृश्चिक राशि में यह हंस महापुरुष योग नवम भाव में सक्रिय रहेगा, जिसे भाग्य और धर्म का स्थान माना जाता है. इस समय भाग्य पूरी तरह साथ देगा. इस योग के प्रभाव से आध्यात्मिक रुचि में मन लगेगा और धर्म-कर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा.

लंबी यात्राओं के अवसर बन सकते हैं और जो कार्य अब तक अटके थे, वे तेजी से पूरे होने लगेंगे. करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा.

100 साल बाद बन रहा शुभ योग

एक सदी बाद बनने वाला यह हंस महापुरुष राजयोग इन तीनों राशियों सहित अन्य जातकों के जीवन में नई ऊर्जा और प्रगति का संचार करेगा. इस समय पूजा-पाठ, दान और गुरुजनों का आदर करने से शुभ फल कई गुना अधिक प्राप्त होगा.

यह समय आध्यात्मिक विकास और आर्थिक विकास दोनों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 06 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Tags :
Diwali 2025 Hans Mahapurush Rajyog
