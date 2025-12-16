Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Maha Laxmi Rajyog 2026: नए साल 2026 में कई ऐसे दुर्लभ राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा. बता दें कि, साल 2026 में 16 जनवरी को मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके साथ ही 18 जनवरी को चंद्रमा भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे.

ऐसे में मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा. महालक्ष्मी राजयोग बनने से कुछ राशियों की किस्मत साथ देने के साथ धन-संपत्ति में अपार सफलता भी मिलेगी.

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी राजयोग लकी साबित हो सकता है. यह राजयोग आपकी कुंडली में कर्म भाव पर बनने जा रहा है. इस वजह से वर्ष 2026 आपके कारोबार और नौकरी में तरक्की से भरा साल बन सकता है. बेरोजगार जातकों को नौकरी मिलने के साथ कार्यक्षेत्र पर नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है.

किसी भी तरह के बड़े फैसले या निवेश के मामले में नया साल आपके पक्ष में रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे.

वृष राशि (Taurus Zodiac)

महालक्ष्मी राजयोग वृष राशि के जातकों के लिए भी लाभप्रद साबित हो सकता है. वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली से नवम भाव में इस राजयोग का निर्माण होने जा रहा है. राजयोग निर्माण होने से भाग्य का साथ मिलने के साथ देश-विदेश की यात्रा कर सकते हैं. धार्मिक कार्यों में रूचि बढ़ेगी.

वृष राशि के ऐसे जातक जिनका कारोबार मंद है, उनके लिए नया साल आकस्मिक धन लाभ के योग देगा. इसके साथ ही करियर में स्थिरता आने के साथ नौकरीपेशा जातकों को की सभी इच्छाएं पूरी होंगी.

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए भी महालक्ष्मी राजयोग लकी सिद्ध हो सकता है. क्योंकि यह राजयोग धनु राशि के धन भाव पर बनने जा रहा है. समय-समय पर धन लाभ के योग बन रहे हैं. इस दौरान युवावर्ग अपनी मनपसंद वस्तु को खरीदने में कामयाब होंगे.

करियर में प्रगति के साथ आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी. मानसिक सुख के साथ भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी.

महालक्ष्मी योग कुंडली में कब बनता है?

लग्न कुंडली में जब मंगल और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है. मंगल और चंद्रमा की युति जब कुंडली में द्वितीय, नवम, दशम और एकादश भाव में हो तो तब अपार धन लाभ के साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. वहीं अगर कुंडली में ये योग बुरे हो तो व्यक्ति का नाश हो जाता है.