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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरHeatwave 2026: जून में AC नहीं, बिजली बिल का 'करंट' डराएगा! जानें क्यों नौतपा के बाद भी नहीं मिलेगी राहत

Heatwave 2026: जून में AC नहीं, बिजली बिल का 'करंट' डराएगा! जानें क्यों नौतपा के बाद भी नहीं मिलेगी राहत

Heatwave 2026: जानें क्यों जून 2026 में नौतपा के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. गुरु का गोचर, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन और अल-नीनो का प्रभाव, मानसून की देरी और बढ़ते बिजली बिल का पूरा विश्लेषण.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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Heatwave 2026: जून 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. आमतौर पर माना जाता है कि 'नौतपा' के नौ दिन बीत जाने के बाद मौसम में कुछ नरमी आती है, लेकिन इस साल गणित पूरी तरह उल्टा नजर आ रहा है. 

25 मई को शुरू हुआ नौतपा आज यानी 2 जून को समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद तापमान में गिरावट के कोई संकेत नहीं हैं. इसका सबसे बड़ा कारण 'अल-नीनो' से 'ला-नीना' के बीच का संक्रमण काल (Transition Phase) है, जिसने मानसूनी हवाओं की रफ्तार को सुस्त कर दिया है. जब तक मानसून दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, तब तक लू और उमस का यह दोहरा प्रहार जारी रहेगा.

मेदिनी ज्योतिष और रोहिणी का 'समुद्र वास'

खगोलीय शास्त्र और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, इस वर्ष सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में निवास 'समुद्र' (जल) में है. ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार, जब सूर्य का वास जल में होता है, तो वह शुष्क गर्मी के बजाय शरीर को झुलसाने वाली 'चिपचिपी' उमस पैदा करता है.

यही कारण है कि शाम होने के बाद भी वातावरण में ठंडक महसूस नहीं हो रही है. लोग इस चिपचिपी गर्मी से बचने के लिए मजबूरन 24 घंटे एयर कंडीशनर (AC) का सहारा ले रहे हैं, जिसका सीधा असर बिजली के मीटर पर पड़ रहा है. अब सारी उम्मीदें 22 जून 2026 को होने वाले 'आर्द्रा' नक्षत्र के प्रवेश पर टिकी हैं, जिसे वर्षा ऋतु का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है. इसदिन सूर्य दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर इस नक्षत्र में गोचर करेंगे.

यह भी पढ़ें- Office Astrology: जून में जॉब स्विच करेंगे? ये 3 गलतियां करियर को पहुंचा सकती हैं नुकसान

बिजली बिल का 'करंट' और स्लैब सिस्टम का गणित

बिजली बिल बढ़ने के पीछे केवल आपका उपभोग ही नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान और स्लैब सिस्टम के तकनीकी नियम भी जिम्मेदार हैं. विज्ञान के अनुसार, जब हवा में नमी (Humidity) 10% तक बढ़ती है, तो AC के कंप्रेसर को कमरा ठंडा करने के लिए लगभग 15% अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है.

इसके अलावा, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में बिजली की दरें 'प्रोग्रेसिव स्लैब' पर आधारित हैं. जैसे ही महीने की खपत 500 यूनिट के पार पहुंचती है, बिजली की दरें ऊंचे स्लैब में चली जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं का बिल अचानक डेढ़ से दो गुना तक बढ़ जाता है. भारी लोड के कारण ट्रांसफार्मर भी जवाब दे रहे हैं, जिससे बिजली कटौती का खतरा भी बढ़ गया है.


Heatwave 2026: जून में AC नहीं, बिजली बिल का 'करंट' डराएगा! जानें क्यों नौतपा के बाद भी नहीं मिलेगी राहत

जिलावार प्रभाव: गाजियाबाद से आगरा तक रिकॉर्ड मांग

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर और बृहस्पति की राशि मीन राशि में शनि का गोचर, ये सब मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार उमस लोगों को अधिक परेशान कर सकती है. कर्क और मीन दोनों ही जलतत्व की राशि हैं और दोनों ही ग्रहों का यहां बैठना उमस में बढ़ोत्तरी का संकेत दे रहे हैं.

यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में बिजली की मांग ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में, जहां गगनचुंबी सोसायटियां हैं, वहां AC के अत्यधिक प्रयोग से ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है, जिससे बिल में 35-45% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है.

वहीं आगरा और मथुरा जैसे क्षेत्रों में पारा 47°C के करीब रहने के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है. यह स्थिति केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी चुनौती बनी हुई है क्योंकि उमस के कारण कूलर केवल गर्म हवा फेंक रहे हैं.

भारी बिल से बचने के लिए 'विद्वान' रणनीति

21 जून 2026 को जब मंगल ग्रह का गोचर शुक्र की राशि वृषभ में होगा तो लोगों की जेब पर भार बड़ सकता है, इसलिए लोगों को विशेष बचत के नियमों का पालन करना होगा.

अगर आप चाहते हैं कि जून का महीना आपकी जेब खाली न करे, तो विशेषज्ञों के सुझावों का पालन करना अनिवार्य है. AC को 18 के बजाय 24 या 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाना न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि यह बिजली की खपत में लगभग 20-25% तक की कटौती कर सकता है.

इसके अलावा, AC के साथ छत का पंखा धीमी गति पर चलाने से ठंडी हवा कमरे के हर कोने तक पहुंचती है और कंप्रेसर पर लोड कम होता है. वास्तु और लोक परंपरा के अनुसार, दोपहर के समय भारी पर्दों का उपयोग करना भी बिजली बचाने का एक प्रभावी तरीका है.

2026 की यह गर्मी और बढ़ता बिजली बिल हमें संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की सीख दे रहे हैं. जब तक 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र मानसून के द्वार नहीं खोलता, तब तक सावधानी और तकनीकी प्रबंधन ही आपके बजट को सुरक्षित रख सकता है.

FAQ

नौतपा 2026 कब समाप्त हुआ?

2 जून 2026 को नौतपा की अवधि समाप्त हुई.

जून 2026 में गर्मी कब तक रह सकती है?

मौसम की स्थिति और मानसून की प्रगति के अनुसार जून के तीसरे सप्ताह तक गर्मी और उमस बनी रह सकती है.

AC किस तापमान पर चलाना चाहिए?

24 से 26 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा बचत और आराम दोनों के लिए बेहतर माना जाता है.

आर्द्रा नक्षत्र कब शुरू होगा?

22 जून 2026 के आसपास सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र से संबंध वर्षा संकेतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

बिजली बिल कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है?

AC का तापमान 24-26°C रखना, पर्दों का उपयोग करना और पंखे के साथ AC चलाना.

यह भी पढ़ें- Nautapa: नौतपा का आखिरी दिन कब? 9 दिनों के तप के बाद मौसम का अगला संकेत क्या

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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