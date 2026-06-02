Heatwave 2026: जून 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. आमतौर पर माना जाता है कि 'नौतपा' के नौ दिन बीत जाने के बाद मौसम में कुछ नरमी आती है, लेकिन इस साल गणित पूरी तरह उल्टा नजर आ रहा है.

25 मई को शुरू हुआ नौतपा आज यानी 2 जून को समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद तापमान में गिरावट के कोई संकेत नहीं हैं. इसका सबसे बड़ा कारण 'अल-नीनो' से 'ला-नीना' के बीच का संक्रमण काल (Transition Phase) है, जिसने मानसूनी हवाओं की रफ्तार को सुस्त कर दिया है. जब तक मानसून दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, तब तक लू और उमस का यह दोहरा प्रहार जारी रहेगा.

मेदिनी ज्योतिष और रोहिणी का 'समुद्र वास'

खगोलीय शास्त्र और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, इस वर्ष सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में निवास 'समुद्र' (जल) में है. ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार, जब सूर्य का वास जल में होता है, तो वह शुष्क गर्मी के बजाय शरीर को झुलसाने वाली 'चिपचिपी' उमस पैदा करता है.

यही कारण है कि शाम होने के बाद भी वातावरण में ठंडक महसूस नहीं हो रही है. लोग इस चिपचिपी गर्मी से बचने के लिए मजबूरन 24 घंटे एयर कंडीशनर (AC) का सहारा ले रहे हैं, जिसका सीधा असर बिजली के मीटर पर पड़ रहा है. अब सारी उम्मीदें 22 जून 2026 को होने वाले 'आर्द्रा' नक्षत्र के प्रवेश पर टिकी हैं, जिसे वर्षा ऋतु का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है. इसदिन सूर्य दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर इस नक्षत्र में गोचर करेंगे.

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बिजली बिल का 'करंट' और स्लैब सिस्टम का गणित

बिजली बिल बढ़ने के पीछे केवल आपका उपभोग ही नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान और स्लैब सिस्टम के तकनीकी नियम भी जिम्मेदार हैं. विज्ञान के अनुसार, जब हवा में नमी (Humidity) 10% तक बढ़ती है, तो AC के कंप्रेसर को कमरा ठंडा करने के लिए लगभग 15% अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है.

इसके अलावा, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में बिजली की दरें 'प्रोग्रेसिव स्लैब' पर आधारित हैं. जैसे ही महीने की खपत 500 यूनिट के पार पहुंचती है, बिजली की दरें ऊंचे स्लैब में चली जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं का बिल अचानक डेढ़ से दो गुना तक बढ़ जाता है. भारी लोड के कारण ट्रांसफार्मर भी जवाब दे रहे हैं, जिससे बिजली कटौती का खतरा भी बढ़ गया है.





जिलावार प्रभाव: गाजियाबाद से आगरा तक रिकॉर्ड मांग

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर और बृहस्पति की राशि मीन राशि में शनि का गोचर, ये सब मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार उमस लोगों को अधिक परेशान कर सकती है. कर्क और मीन दोनों ही जलतत्व की राशि हैं और दोनों ही ग्रहों का यहां बैठना उमस में बढ़ोत्तरी का संकेत दे रहे हैं.

यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में बिजली की मांग ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में, जहां गगनचुंबी सोसायटियां हैं, वहां AC के अत्यधिक प्रयोग से ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है, जिससे बिल में 35-45% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है.

वहीं आगरा और मथुरा जैसे क्षेत्रों में पारा 47°C के करीब रहने के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है. यह स्थिति केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी चुनौती बनी हुई है क्योंकि उमस के कारण कूलर केवल गर्म हवा फेंक रहे हैं.

भारी बिल से बचने के लिए 'विद्वान' रणनीति

21 जून 2026 को जब मंगल ग्रह का गोचर शुक्र की राशि वृषभ में होगा तो लोगों की जेब पर भार बड़ सकता है, इसलिए लोगों को विशेष बचत के नियमों का पालन करना होगा.

अगर आप चाहते हैं कि जून का महीना आपकी जेब खाली न करे, तो विशेषज्ञों के सुझावों का पालन करना अनिवार्य है. AC को 18 के बजाय 24 या 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाना न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि यह बिजली की खपत में लगभग 20-25% तक की कटौती कर सकता है.

इसके अलावा, AC के साथ छत का पंखा धीमी गति पर चलाने से ठंडी हवा कमरे के हर कोने तक पहुंचती है और कंप्रेसर पर लोड कम होता है. वास्तु और लोक परंपरा के अनुसार, दोपहर के समय भारी पर्दों का उपयोग करना भी बिजली बचाने का एक प्रभावी तरीका है.

2026 की यह गर्मी और बढ़ता बिजली बिल हमें संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की सीख दे रहे हैं. जब तक 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र मानसून के द्वार नहीं खोलता, तब तक सावधानी और तकनीकी प्रबंधन ही आपके बजट को सुरक्षित रख सकता है.

FAQ

नौतपा 2026 कब समाप्त हुआ?

2 जून 2026 को नौतपा की अवधि समाप्त हुई.

जून 2026 में गर्मी कब तक रह सकती है?

मौसम की स्थिति और मानसून की प्रगति के अनुसार जून के तीसरे सप्ताह तक गर्मी और उमस बनी रह सकती है.

AC किस तापमान पर चलाना चाहिए?

24 से 26 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा बचत और आराम दोनों के लिए बेहतर माना जाता है.

आर्द्रा नक्षत्र कब शुरू होगा?

22 जून 2026 के आसपास सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र से संबंध वर्षा संकेतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

बिजली बिल कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है?

AC का तापमान 24-26°C रखना, पर्दों का उपयोग करना और पंखे के साथ AC चलाना.

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