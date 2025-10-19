हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरDiwali 2025 Upay: दिवाली पर 9 बजकर 9 मिनट पर करें ये उपाय, नवग्रह दोषों से मुक्ति मिलने का साथ बरसेगी लक्ष्मी कृपा

Diwali 2025 Upay: दिवाली पर 9 बजकर 9 मिनट पर करें ये उपाय, नवग्रह दोषों से मुक्ति मिलने का साथ बरसेगी लक्ष्मी कृपा

Diwali 2025: 20 अक्टूबर 2025, दिवाली की रात 9 बजकर 9 मिनट पर नवज्योति से जुड़ा खास उपाय करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ नवग्रहों से जुड़े दोषों से भी मुक्ति मिलती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Oct 2025 04:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Diwali 2025 Upay: आज 19 अक्टूबर 2025 छोटी दिवाली और इसके अगले दिन 20 अक्टूबर 2025 बड़ी दिवाली देशभर में धूमधाम से मनाई जाएगी. लक्ष्मी के आगमन के लिए घरों की साफ-सफाई के साथ सजावट की जा चुकी है.

इंतजार है दिवाली की रात का जब चारों और चमचमाती लाइटें और दीयों की रोशनी सभी तरह के नकारात्मक अंधकार को दूर कर घरों को उज्जवल कर देगी.

दिवाली पर करें नवज्योति से जुड़ा उपाय

दिवाली के मौके पर एस्ट्रोलॉजर अरुण कुमार व्यास ने नवज्योति से जुड़ा एक उपाय बताया है, जो आपके नौ ग्रहों के दोषों को ठीक करने का सबसे सरल माध्यम हैं. उन्होंने बताया कि, 20 अक्टूबर की रात 9 बजकर 9 मिनट पर नवज्योति का दीया जलाएं, जिसके अंदर नौ बाती हो.

9 दिशाओं से जब दीया जलेगा तो आपके नौ ग्रहों की ऊर्जा का संचार आपके घर में पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेगा. दिवाली के मौके पर अपने ग्रह दोषों को सही करने का यह एक बेहद शानदार मौका है. 

नवज्योति से करें ग्रह दोष दूर

यह साल 2025 (2+0+2+5=9) और अंक 9 दोनों ही मंगल का है. इसके अलावा 9 बजकर 9 मिनट नवग्रहों का भी प्रतीक है. रात को नवज्योति जलाने से नवग्रहों की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी.

एस्ट्रोलॉजर अरुण व्यास ने आगे बताया कि, ये नवज्योति दीया सूर्योदय तक जलता रहना चाहिए. जब पूरी रात घर में ये नौ दीया जलेगा तो आपकी कुंडली में स्थित नव ग्रहों से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलेगी. इसके अलावा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के साथ सब कुछ मंगलमय होना शुरू हो जाएगा. 

इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का भी जाप करते रहें, क्योंकि दिवाली जितना रोशनी और मिठाईयों का पर्व है, उससे कई अधिक आध्यात्मिक जागृत करने का भी दिन है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Laxmi Puja Diwali 2025 Diwali Puja 2025

Frequently Asked Questions

2025 साल और 9 अंक का क्या महत्व है?

साल 2025 और अंक 9 दोनों ही मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं, 9 बजकर 9 मिनट नवग्रहों का प्रतीक है।

Embed widget