Diwali 2025 Upay: आज 19 अक्टूबर 2025 छोटी दिवाली और इसके अगले दिन 20 अक्टूबर 2025 बड़ी दिवाली देशभर में धूमधाम से मनाई जाएगी. लक्ष्मी के आगमन के लिए घरों की साफ-सफाई के साथ सजावट की जा चुकी है.

इंतजार है दिवाली की रात का जब चारों और चमचमाती लाइटें और दीयों की रोशनी सभी तरह के नकारात्मक अंधकार को दूर कर घरों को उज्जवल कर देगी.

दिवाली पर करें नवज्योति से जुड़ा उपाय

दिवाली के मौके पर एस्ट्रोलॉजर अरुण कुमार व्यास ने नवज्योति से जुड़ा एक उपाय बताया है, जो आपके नौ ग्रहों के दोषों को ठीक करने का सबसे सरल माध्यम हैं. उन्होंने बताया कि, 20 अक्टूबर की रात 9 बजकर 9 मिनट पर नवज्योति का दीया जलाएं, जिसके अंदर नौ बाती हो.

9 दिशाओं से जब दीया जलेगा तो आपके नौ ग्रहों की ऊर्जा का संचार आपके घर में पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेगा. दिवाली के मौके पर अपने ग्रह दोषों को सही करने का यह एक बेहद शानदार मौका है.

नवज्योति से करें ग्रह दोष दूर

यह साल 2025 (2+0+2+5=9) और अंक 9 दोनों ही मंगल का है. इसके अलावा 9 बजकर 9 मिनट नवग्रहों का भी प्रतीक है. रात को नवज्योति जलाने से नवग्रहों की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी.

एस्ट्रोलॉजर अरुण व्यास ने आगे बताया कि, ये नवज्योति दीया सूर्योदय तक जलता रहना चाहिए. जब पूरी रात घर में ये नौ दीया जलेगा तो आपकी कुंडली में स्थित नव ग्रहों से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलेगी. इसके अलावा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के साथ सब कुछ मंगलमय होना शुरू हो जाएगा.

इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का भी जाप करते रहें, क्योंकि दिवाली जितना रोशनी और मिठाईयों का पर्व है, उससे कई अधिक आध्यात्मिक जागृत करने का भी दिन है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.