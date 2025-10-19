दिवाली के दिन पुखराज, हीरा, ओपल या माणिक जैसे रत्न धारण करना शुभ होता है. ये रत्न धन, सौभाग्य और आत्मबल को बढ़ाने में सहायक होते हैं.
Diwali 2025: दिवाली पर भूलकर भी न पहनें ये 3 रत्न, वरना हो सकता है भारी नुकसान!
Diwali 2025: दिवाली के दिन लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर को सजाने के साथ विशेष तरह के रत्न भी धारण करते हैं, लेकिन इस मौके पर कुछ ऐसे रत्न हैं जिन्हें दिवाली पर धारण करना अशुभ होता है.
Diwali 2025: दिवाली का त्योहार धन, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग नई चीजों को खरीदने के साथ घर सजाते हैं और शुभ परिणाम के लिए विशेष रत्न धारण करते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रत्न को दिवाली के मौके पर धारण करना शुभ नहीं माना जाता है.
रत्न शास्त्र में कुछ रत्न ऐसे भी होते हैं, जिन्हें दिवाली के दिन धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसमें अचनाक धन हानि के साथ, मानसिक तनाव और रिश्तों में खटास की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें दिवाली के दिन कौन सा रत्न धारण करना अशुभ माना जात है?
दिवाली पर कौन सा रत्न पहनना अशुभ!
दिवाली के दिन नीलम (Blue Sapphire) गोमेद (Hessonite) लहसुनिया (Cat Eye) जैसे रत्नों को पहनना अशुभ माना जाता है.
गोमेद रत्न के अशुभ प्रभाव
गोमेद को राहु रत्न भी कहा जाता है. ज्योतिष शास्त्र में राहु भ्रम, मानसिक असंतुलन और अस्थिरता का प्रतीक है. दीवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा कर उनका आवाहन किया जाता है, ऐसे में राहु रत्न पहनने से इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है.
इस दिन गोमेद रत्न पहनने से भ्रम, आलस्य और विवाद की स्थिति बढ़ सकती है.
लहसुनिया रत्न का अशुभ प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र में लहसुनिया रत्न को केतु का रत्न कहा जाता है. केतु को तपस्या और वैराग्य का प्रतीक भी माना जाता है. दिवाली का पर्व आध्यात्मिकता के साथ भौतिक समृद्धि का पर्व भी कहा जाता है. इसलिए दिवाली के दिन भूलकर भी लहसुनिया रत्न को धारण नहीं करना चाहिए.
जिन लोगों का बिजनेस है या पैसों से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन भूलकर भी लहसुनियां रत्न धारण नहीं करना चाहिए.
नीलम रत्न का अशुभ प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन शुक्र और गुरु ग्रह की ऊर्जा सक्रिय होती है. रत्न शास्त्र में नीलम भारी और धीमी तरंगों से भरा होता है. दिवाली के दिन नीलम रत्न धारण करने से शुक्र की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे तनाव, आर्थिक संकट और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है.
दिवाली के दिन कौन-सा रत्न धारण करना शुभ?
दिवाली के दिन अगर कोई रत्न धारण करना ही है तो आप पुखराज (Yellow Sapphire), हीरा या ओपल या माणिक (Ruby) धारण कर सकते हैं. ये तीनों ही रत्न धन, सौभाग्य और आत्मबल को बढ़ाने का काम करते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
