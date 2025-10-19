हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: दिवाली पर राशि अनुसार पहनें शुभ रंग के कपड़े, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, बरसेगा धन!

Diwali 2025: दिवाली पर राशि अनुसार पहनें शुभ रंग के कपड़े, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, बरसेगा धन!

Diwali 2025 Shubh Colour: इस साल दीवली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन रात में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते समय अपनी राशि के मुताबिक कपड़े पहने से विशेष लाभ मिलता है.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस साल दीवाली का त्योहार 20 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा. इस दिन लोग अपने घर, दफ्तर, दुकान को अलग-अलग तरीके से सजाते हैं. इसके बाद रात में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है.

शास्त्रों के अनुसार, दीवाली पर अपनी राशि के मुताबिक कपड़े और उनके रंगों का अपना एक धार्मिक महत्व है. ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन अपनी राशि के अनुसार सही रंग के कपड़े पहनकर पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन, समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

आइए जानते हैं राशि अनुसार कौन सा रंग दीवाली पर पहनना शुभ होगा. 

मेष राशि (Aries Horoscope)

मेष राशि वाले जातकों के लिए लाल रंग अत्यंत शुभ रहेगा.  इस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी. 

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

वृषभ राशि के लोगों के लिए सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा. यह रंग शांति, प्रेम और स्थिरता का प्रतीक है. पूजा करते समय इस रंग के कपड़े पहनने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन लाभ भी होता है. 

मिथुन राशि (Gemnin Horoscope)

मिथुन राशि वालों को दिवाली पर हरा रंग पहनना चाहिए. यह रंग विकास और सौभाग्य का सूचक है. हरे रंग के कपड़े पहनने से शुभ समाचार मिल सकते हैं. 

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

कर्क राशि के लिए चांदी जैसा सफेद या हल्का नीला रंग पहनना शुभ है. इस रंग को पहनने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख बढ़ाता है. 

सिंह राशि (Leo Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए गोल्डन या केसरिया रंग विशेष रूप से पहना चाहिए. यह रंग आत्मबल बढ़ाता है तथा पूजा में विशेष लाभ देता है.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

कन्या राशि के लिए हरा और हल्का पीला रंग शुभ है. यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं. 

तुला राशि (Libra Horoscope)

तुला राशि के जातकों को दीवाली पर गुलाबी या हल्का नीला रंग पहनना चाहिए. यह रंग रिश्तों में मिठास और जीवन में समृद्धि और धन की प्राप्ति भी लाता है. 

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए गहरा लाल या मैरून रंग बेहद शुभ रहेगा और लक्ष्मी कृपा को भी बढ़ाएगा. 

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

धनु राशि वालों को पीला या हल्का नारंगी रंग पहनना चाहिए. यह रंग धार्मिक कार्यों में सफलता और धन वृद्धि में सहायक होता है. 

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

मकर राशि के लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नीला या ग्रे रंग पहन सकते हैं. 

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

कुंभ राशि के लोगों को नीला या बैंगनी रंग पहनना चाहिए. यह रंग जीवन में धन, सुख और समृद्धि को बढ़ाता है.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

मीन राशि के लिए हल्का पीला रंग शुभ रहेगा. यह रंग सकारात्मकता और सौभाग्य को आकर्षित करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 19 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Lucky Colour Diwali 2025 Maa Laxami Puja
Embed widget