Today Top 5 Zodiac: देखिए 4 अक्टूबर की टॉप 5 राशियां, सितारों की चमक से रौशन होगा जिनका दिन

Today Top 5 Zodiac Sign, 4 October 2025: आज 4 अक्टूबर 2025 को शनिवार का दिन रहेगा. आज के दिन आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी. आज शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा, जिस कारण आज शनि देव और महादेव का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रह-नक्षत्रों की बात करें तो आज चंद्रमा का गोचर कुंभ में होगा, जोकि शनि की राशि है. साथ ही शनि चंद्रमा से द्वितिया भाव में होकर सुनफा योग भी बनाएंगे और शतभिषा नक्षत्र के संयोग से द्विपुष्कर योग भी बनेगा. यानी आज पूरे दिन शनि का प्रभाव रहेगा, जिसका लाभ 5 राशियों को मिलेगा.

आज की टॉप 5 भाग्यशाली राशियां

मेष राशि- टॉप राशियों में सबसे पहले मेष राशि शामिल है. आज शनिवार का दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा. हर कार्य में डबल लाभ मिलेगा. कमाई अच्छी होगी और मन भी प्रसन्न रहेगा.

उपाय- मेष राशि वाले आज शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक के बाद महात्युंजय मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग- लाल

शुभ अंक- 9

मिथुन राशि- शनिवार का दिन मिथुन राशियों को भाग्य खोलने वाला साबित होगा. आपके सुख-सुविधा में बढ़ोतरी होगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा. कोई बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है.



उपाय- पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें. इससे आपका दिन शुभ बनेगा.

शुभ रंग- हल्का पीला

शुभ अंक- 5

सिंह राशि- शनिवार का दिन सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है. आपके कार्य में प्रगति आएगी, जिससे काम सफल होगे. साथ ही कार्यक्षेत्र में आपको कोई कार्य भी सौंपा जा सकता है. आज किए गए कर्म में भाग्य का साथ मिलेगा.

उपाय- शनि स्त्रो का पाठ करें और जरूरतमंदों में दान करें.

शुभ रंग- सुनहरा

शुभ अंक- 1

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को शनिवार के दिन अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी और कोई कार्य पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. पारिवारिक जीवन भी बढ़िया रहेगा.

उपाय- आज के दिन किसी मजदूर को अन्न का दान करें.

शुभ रंग- मरून

शुभ अंक- 5

मकर राशि- शनिवार के दिन शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर पर शनि महाराज भर-भरकर कृपा बरसाएंगे. साथ ही शिवजी भी आपके कार्य में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे. आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस में उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा.

उपाय- शनि स्त्रोत का पाठ करें और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं.

शुभ रंग- गहरा नीला

शुभ अंक- 8