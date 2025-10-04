हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोToday Top 5 Zodiac: देखिए 4 अक्टूबर की टॉप 5 राशियां, सितारों की चमक से रौशन होगा जिनका दिन

Today Top 5 Zodiac: देखिए 4 अक्टूबर की टॉप 5 राशियां, सितारों की चमक से रौशन होगा जिनका दिन

Today Top 5 Zodiac Sign: आज 4 अक्टूबर 2025 का दिन 5 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. आज बनने वाले ग्रह-नक्षत्रों की शुभ स्थिति इन 5 राशियों को सफलता, सम्मान और तरक्की दिलाने वाली साबित होगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

Today Top 5 Zodiac Sign, 4 October 2025: आज 4 अक्टूबर 2025 को शनिवार का दिन रहेगा. आज के दिन आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी. आज शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा, जिस कारण आज शनि देव और महादेव का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रह-नक्षत्रों की बात करें तो आज चंद्रमा का गोचर कुंभ में होगा, जोकि शनि की राशि है. साथ ही शनि चंद्रमा से द्वितिया भाव में होकर सुनफा योग भी बनाएंगे और शतभिषा नक्षत्र के संयोग से द्विपुष्कर योग भी बनेगा. यानी आज पूरे दिन शनि का प्रभाव रहेगा, जिसका लाभ 5 राशियों को मिलेगा.

आज की टॉप 5 भाग्यशाली राशियां

मेष राशि- टॉप राशियों में सबसे पहले मेष राशि शामिल है. आज शनिवार का दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा. हर कार्य में डबल लाभ मिलेगा. कमाई अच्छी होगी और मन भी प्रसन्न रहेगा.

उपाय- मेष राशि वाले आज शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक के बाद महात्युंजय मंत्र का जाप करें.
शुभ रंग- लाल
शुभ अंक- 9

मिथुन राशि- शनिवार का दिन मिथुन राशियों को भाग्य खोलने वाला साबित होगा. आपके सुख-सुविधा में बढ़ोतरी होगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा. कोई बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है.

उपाय- पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें. इससे आपका दिन शुभ बनेगा.
शुभ रंग- हल्का पीला
शुभ अंक- 5

सिंह राशि- शनिवार का दिन सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है. आपके कार्य में प्रगति आएगी, जिससे काम सफल होगे. साथ ही कार्यक्षेत्र में आपको कोई कार्य भी सौंपा जा सकता है. आज किए गए कर्म में भाग्य का साथ मिलेगा.

उपाय- शनि स्त्रो का पाठ करें और जरूरतमंदों में दान करें.
शुभ रंग- सुनहरा
शुभ अंक- 1

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को शनिवार के दिन अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी और कोई कार्य पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. पारिवारिक जीवन भी बढ़िया रहेगा.

उपाय- आज के दिन किसी मजदूर को अन्न का दान करें.
शुभ रंग- मरून
शुभ अंक- 5

मकर राशि- शनिवार के दिन शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर पर शनि महाराज भर-भरकर कृपा बरसाएंगे. साथ ही शिवजी भी आपके कार्य में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे. आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस में उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा.

उपाय- शनि स्त्रोत का पाठ करें और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं.
शुभ रंग- गहरा नीला
शुभ अंक- 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 04 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
Today Rashifal Lucky Zodiac Top 5 Zodiac Sign
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Elections: 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Elections: 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
विश्व
ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान ने क्यों लिया यू-टर्न? जानें इस फैसले का जिन्ना कनेक्शन
ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान ने क्यों लिया यू-टर्न? जानें इस फैसले का जिन्ना कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
यूटिलिटी
आपकी गाड़ी पर कितने हो चुके हैं चालान, घर बैठे ऐसे लगा सकते हैं पता
आपकी गाड़ी पर कितने हो चुके हैं चालान, घर बैठे ऐसे लगा सकते हैं पता
हेल्थ
आईसीएमआर की नई सलाह कार्ब्स नहीं, प्रोटीन है ज्यादा जरूरी, सफेद चावल छोड़ें, हेल्दी ग्रेन्स अपनाएं
आईसीएमआर की नई सलाह कार्ब्स नहीं, प्रोटीन है ज्यादा जरूरी, सफेद चावल छोड़ें, हेल्दी ग्रेन्स अपनाएं
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget