मेष से मीन तक दादा माईराम की मजेदार ज्योतिष कविता में छिपा स्वभाव का रहस्य! जानें जीवन का सार?

मेष से मीन तक दादा माईराम की मजेदार ज्योतिष कविता में छिपा स्वभाव का रहस्य! जानें जीवन का सार?

दादा माईराम की ज्योतिष कविता 12 राशियों और लग्न के स्वभाव को दर्शाती है. इसमें ग्रहों की चाल, राशिगल गुण और कर्म का महत्व स्पष्ट किया गया है. पढ़िए ज्योतिष पर आधारित माईराम की कविता.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Mar 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ज्योतिष परंपरा में ग्रह, नक्षत्र और राशियों का काफी महत्व है. पुराने समय में विद्वान ज्योतिषी अपने बातों को मात्र गणना या शास्त्रों तक ही सीमित नहीं रखते थे, बल्कि उसे लोकभाषा और कविताओं के जरिए अन्य लोगों तक भी पहुंचाते थे.

ऐसी ही एक रोचक ज्योतिष कविता दादा माईराम द्वारा रची गई मानी जाती है, जिसमें उन्होंने 12 राशियों और उनके लग्न के स्वभाव को काफी सरल और लोक शैली में समझाया है. 

Gen-Z को आध्यात्म से जोड़ने का नया फॉर्मूला, जहां उपदेश नहीं अनुभव बनाता है असली कनेक्शन!

कविता की शुरुआत में दादा माईराम कहते हैं कि, 12 राशियों के लग्न का सही ज्ञान हर किसी को नहीं होता है. ज्योतिष के मुताबिक, ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को समझना भी आसान बात नहीं है. इसलिए जो व्यक्ति लग्न और ग्रहों के प्रभाव को समझ लेता है, वह जीवन के कई रहस्यों को आसानी से जान सकता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ojas Astro (@astro.ojas)

दादा माईराम कहते हैं कि, 

बारह लग्न का भेद यह, जान सके ना कोय।
ग्रह की चाल समझे वही, ज्योतिष विद्या होय।।

मेष लग्न क्रोधी भया, वृष घर का सरदार।
मिथुन रूप श्रृंगार में, रहे सदा तैयार।।

कर्क लग्न सुन्दर दिखे, तन में रोग निवास।
सिंह लग्न बलवान है, रखे सदा विश्वास।।

कन्या चतुर विचार की, तुला तौल कर काम।
वृश्चिक थोड़ा स्वार्थी, मन में रखे न थाम।।

धनु नीति गुण से भरा, मकर गंभीर स्वभाव।
कुंभ भक्ति में लीन है, मीन करे संघर्ष प्रभाव।।

कविता के आखिर में दादा माईराम कर्म का महत्व भी समझाते हैं-

कर्म बिना फल ना मिले, चाहे जो उपाय।
भाग्य उसी का जागता, जो कर्मों से पाए।।

इस प्रकार यह कविता मात्र राशियों का स्वभाव ही नहीं बताती है, बल्कि यह भी समझाती है कि, ज्योतिष संकेत देता है, लेकिन जीवन की दिशा आखिर हमारे कर्म ही तय करते है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Poem Zodiac Sign Astrology
और पढ़ें
