हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: दिवाली कब है 20 या 21 अक्टूबर, यहां देखें 5 दिवसीय दीपोत्सव का पूरा कैलेंडर

Diwali 2025: दिवाली कब है 20 या 21 अक्टूबर, यहां देखें 5 दिवसीय दीपोत्सव का पूरा कैलेंडर

Diwali 2025 Date in India: दीपावली इस साल 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. लेकिन दीपोत्सव का पर्व पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है. इसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Diwali 2025 Date in India: दीपावली दीपों का त्योहार है. लेकिन यह उत्सव एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक चलती है. इन पांच दिनों के पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है और भाई दूज तक चलती है.

दिवाली 2025 कब है (Diwali 2025 Kab Hai)

पांच दिवसीय दीपोत्सव में दीपावली या लक्ष्मी पूजा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. हालांकि हर साल की तरह इस साल भी दीपावली की तिथि (Diwali 2025 Date) को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन (Diwali Date 2025 Confusion) है कि, दीपावली 20 अक्टूबर को होगी या 21 अक्टूबर को.  

पंचांग के अनुसार, दिवाली का पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है. कार्तिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर दोपहर 03:44 से शुरू होगी और 21 अक्टूबर शाम 05:54 मिनट तक रहेगी. दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है. ऐसे में इस साल दिवाली सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त (Diwali 2025 Laxmi Puja Muhurat)

लक्ष्मी पूजा के लिए 20 अक्टूबर को शाम 07:08 से रात 08:18 तक का समय शुभ रहेगा. वहीं इस दिन प्रदोष काल शाम 05:46 से रात 08:18 तक रहेगा. इस मुहूर्त में आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं. कई लोग इस दिन लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं.

पांच दिवसीय दीपोत्सव का कैलेंडर (5 Days of the Festival of Lights)


पहला दिन (धनतेरस)- शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस रहेगा. धनतेरस के साथ ही पांच दिनों के पर्व की शुरुआत होती है. इस दिन मुख्य रूप से खरीदारी करने और लक्ष्मी-कुबेर की पूजा का महत्व है. धनतेरस पर खरीदारी के लिए 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 बजे से 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक मुहूर्त रहेगा.

दूसरा दिन (नरक चतुर्दशी)- सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को नरक चतुर्दशी रहेगी. इसे छोटी दिवाली या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. नरक चतुर्दशी पर तिल और तेल का उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है.

तीसरा दिन दिवाली (लक्ष्मी पूजा)- सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. दिवाली की शाम जो दीप जलाकर घर-आंगन को रौशन करते हैं और सुख-समृद्धि के लिए गणेश-लक्ष्मी की पूजा करते हैं.

चौथा दिन (गोवर्धन पूजा)- कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा. इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है.

पांचवा दिन (भाई दूज)- कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज होगी. भाई दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम और पवित्र रिश्ते का पर्व है. भाई की रक्षा के लिए इस दिन बहन अपने भाई को टीका करती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 03 Oct 2025 08:57 PM (IST)
