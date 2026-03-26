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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTel Aviv Crows Viral Video: तेल अवीव में कौवों के झुंड का वीडियो तेजी से वायरल, यूजर्स बोलें- यह आपदा का संकेत है?

Tel Aviv Crows Viral Video: तेल अवीव में कौवों के झुंड का वीडियो तेजी से वायरल, यूजर्स बोलें- यह आपदा का संकेत है?

Tel Aviv Crows Viral Video: तेल अवीव के आसमान में मंगलवार को कौवे का झूंड का वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे प्रलय के संकेत बता रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों की राय अलग है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Mar 2026 01:02 PM (IST)
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Tel Aviv Crows Viral Video: बीते दिन मंगलवार को तेल अवीव के आसमान में कौवों का एक झुंड देख हर कोई हैरान हो गया. इंटरनेट पर इससे जुड़ी कई वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं. हजारों कौवे शहर के ऊपर मंडराते और चक्कर लगाते रहे.

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग ईरान युद्ध और मध्य पूर्व संकट के बीच इसका कोई खास मतलब भी निकाल रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि, यह भयावह दृश्य आने वाली आपदा का संकेत है. 

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तेल अवीव के नीले आसमान में काले कौवे का झूंड

यह नजारा दिखने में बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, क्योंकि नीले आसमान के ऊपर हजारों की संख्या में कौवे मंडरा रहे थे. वहां मौजूद लोग इस दृश्य को देखने के बाद काफी दंग रह गए. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस दृश्य को प्रलय का संकेत भी बताया.

कई लोगों ने इसे बाईबिल की भविष्यवाणी से जोड़ा और बाइबिल के 19:17 के एक श्लोक का हवाला दिया. 

उन्होंने दावा किया कि, इसमें सूर्य में खड़े एक देवदूत का वर्णन है, जो हवा में उड़ते पक्षियों को भगवान के महान भोज के लिए इकट्ठा होने के लिए पुकार रहा है. 

जानकारों ने इस घटना पर क्या टिप्पणी की

इस बीच, जानकारों ने कहा कि, यह कोई असामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि तेल अवीव के ऊपर का इलाका विश्व के सबसे व्यस्त पक्षी उड़ान मार्गों में से एक है. उन्होंने कहा कि, कौवे बस अपने नियमित मौसमी प्रवास के दौरान वहां मौजूद थे.

वसंत ऋतु में करीब 50 करोड़ पक्षी इजारइल से होकर गुजरते हैं, और कौवे आमतौर पर घोंसला बनाने के लिए मौसम में शहरी इलाकों में झुंड बनाकर आते हैं.

इजारइल में कौवे का आना-जाना बेहद आम बात है. मार्च के आसपास तेल अवीव जैसे शहरी इलाकों से हजारों की संख्या में कौवे निकलते हुए देख जाते हैं, जिसका मुख्य कारण मौसमी बदलाव है, न किसी की आपदा का संकेत.

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस घटना को अपशगुन कह रहे हैं!

इस घटना पर विशेषज्ञ द्वारा तर्क देने के बाद भी लोग इसे अशुभ संकेत से जोड़कर देख रहे हैं, खासकर मध्य पूर्व की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए. एक यूजर्स ने लिखा कि, इंग्लैंड में इसे अभी भी गंभीरता से लिया जाता है और रोमन लोग तो इस संकेत के कारण पूरे युद्ध ही रोक देते थे. 

प्राचीन ग्रंथों के रोमन लोग पक्षियों के उड़ने के तरीके और उनकी आवाजों को देखते थे और उन्हें देवताओं के संदेश मानते थे, जो युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे.

फिलहाल इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना प्रस्ताव को ईरान सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद ईरान संकट और गहरा गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 से ज्यादा सैनिकों के मध्य पूर्व में तैनात करने का आदेश दिया है, जो यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर आ रहे मरीन सैनिक के साथ शामिल होंगे. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 26 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Tel Aviv Crow Prediction 2026 Astro Viral Video Iran US War
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