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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन हो जाए पीरियड तो क्या करें महिलाएं, जानें कैसे पूरी करें पूजा

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन हो जाए पीरियड तो क्या करें महिलाएं, जानें कैसे पूरी करें पूजा

Vat Savitri Vrat 2026: शनिवार16 मई को वट सावित्री व्रत है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है. लेकिन इस समय अगर पीरियड आ जाए तो महिलाएं अपनी पूजा कैसे पूरी करें. जानें जरूरी नियम.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 May 2026 05:44 AM (IST)
Vat Savitri Vrat 2026: शनिवार16 मई को वट सावित्री व्रत है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है. लेकिन इस समय अगर पीरियड आ जाए तो महिलाएं अपनी पूजा कैसे पूरी करें. जानें जरूरी नियम.

वट सावित्री व्रत 2026

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ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है. यह त्योहार हर सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन व्रत रखकर महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं.
ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है. यह त्योहार हर सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन व्रत रखकर महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं.
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लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब व्रत वाले दिन ही महिला को पीरियड यानी मासिक धर्म हो जाते हैं. ऐसे में उसके मन में कई तरह के भ्रम और सवाल रहते हैं कि, मासिक धर्म में वह अपनी पूजा कैसे पूरी, क्या पीरियड आने के बाद व्रत तोड़ दें आदि. आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब.
लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब व्रत वाले दिन ही महिला को पीरियड यानी मासिक धर्म हो जाते हैं. ऐसे में उसके मन में कई तरह के भ्रम और सवाल रहते हैं कि, मासिक धर्म में वह अपनी पूजा कैसे पूरी, क्या पीरियड आने के बाद व्रत तोड़ दें आदि. आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब.
Published at : 16 May 2026 05:44 AM (IST)
Tags :
Menstruation Vat Savitri Vrat Period Jyeshtha Amavasya 2026 Vat Savitri Vrat 2026 Vat Amavasya 2026

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