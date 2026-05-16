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Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन हो जाए पीरियड तो क्या करें महिलाएं, जानें कैसे पूरी करें पूजा
Vat Savitri Vrat 2026: शनिवार16 मई को वट सावित्री व्रत है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है. लेकिन इस समय अगर पीरियड आ जाए तो महिलाएं अपनी पूजा कैसे पूरी करें. जानें जरूरी नियम.
वट सावित्री व्रत 2026
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Published at : 16 May 2026 05:44 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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