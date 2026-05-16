Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन हो जाए पीरियड तो क्या करें महिलाएं, जानें कैसे पूरी करें पूजा

लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब व्रत वाले दिन ही महिला को पीरियड यानी मासिक धर्म हो जाते हैं. ऐसे में उसके मन में कई तरह के भ्रम और सवाल रहते हैं कि, मासिक धर्म में वह अपनी पूजा कैसे पूरी, क्या पीरियड आने के बाद व्रत तोड़ दें आदि. आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब.