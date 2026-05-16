Aaj Ka Rashifal: 16 मई 2026, शनिवार का दिन कई राशियों के लिए कर्म, पैसा, रिश्ते और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस बार शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग दिन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है. चंद्रमा रात 10:47 बजे तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जिसका असर पैसा, family matters, emotional security और practical decision making पर सभी 12 राशियों में अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है.

मेष, सिंह और मकर राशि वालों पर आज काम और जिम्मेदारियों का दबाव अधिक दिखाई दे सकता है, वहीं वृषभ, कर्क और कुंभ राशि वालों को financial planning और family matters को लेकर गंभीर फैसले लेने पड़ सकते हैं. दूसरी ओर, मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों के लिए networking, communication और future strategy से जुड़े नए अवसर बन सकते हैं. तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को emotional decisions और जल्दबाजी में किए गए investments से बचने की सलाह दी जा रही है.

ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह संकेत दे रही है कि बदलते corporate माहौल, global uncertainty और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज केवल confidence नहीं, बल्कि disciplined strategy, patience और सही timing ही आगे लाभ दिलाएगी. शनिवार होने के कारण शनि देव की उपासना मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में विशेष फलदायी मानी जाएगी. राहुकाल सुबह 09:02 AM से 10:43 AM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment, agreement या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए करियर pressure, आर्थिक planning और रिश्तों में maturity बनाए रखने की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे दिन का आध्यात्मिक और कर्म प्रधान प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर रात 10:47 PM तक प्रभावी रहेगा, जिससे emotional intensity, impatience और decision making तेज रह सकती है. आपकी राशि में मंगल की मजबूत स्थिति confidence, leadership और risk लेने की क्षमता बढ़ा रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव पैसा, communication और practical decisions को प्रमुख बना रहा है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव networking, public dealing और communication skill को मजबूत करेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति और मेष राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती यह संकेत दे रही है कि इस समय ego based decisions, impulsive reaction या जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

आज का दिन कर्म, रिश्तों और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ाने वाला रहेगा. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज कई लोगों को अपने पिछले फैसलों, कर्मों और professional commitments का परिणाम महसूस हो सकता है. वहीं वट सावित्री व्रत वैवाहिक जीवन, commitment और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है. इसलिए आज relationship और family responsibilities को लेकर sensitivity अधिक रह सकती है. शनिवार होने के कारण शनि देव की उपासना मानसिक स्थिरता और कार्यों में धैर्य बनाए रखने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, प्रशासन, राजनीति और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज management pressure, deadlines और competition बढ़ी हुई महसूस हो सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को leadership दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन communication में aggression image खराब कर सकता है. Boss या senior authority के साथ बातचीत में patience रखना जरूरी रहेगा.

आज financial planning, client dealing, public interaction और negotiation based कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. यदि आप नया investment, job switch, startup expansion या partnership की planning कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में pressure बढ़ा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन luxury, gadgets, travel, social commitments, पूजा-पाठ या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment, crypto या जल्दबाजी में किया गया financial risk नुकसान करा सकता है. long-term planning और disciplined savings पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में patience और emotional understanding दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ पैसा, भविष्य या family responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर ego clash तनाव बढ़ा सकता है. Married लोगों को dominance कम रखने की सलाह दी जाती है. अविवाहित लोगों को किसी confident personality से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में commitment और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. इसलिए आज जीवनसाथी के साथ संवाद और भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, BP, heat related परेशानी, headache, acidity या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार workload और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. अमावस्या का प्रभाव मानसिक बेचैनी और mood swings भी बढ़ा सकता है. पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और समय पर आराम आपके लिए जरूरी रहेगा. देर रात तक जागने और unnecessary arguments से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: लाल और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर परिवार और दांपत्य सुख की कामना करें. शाम के समय जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या कंबल का दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक फैसलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर रात 10:47 PM के बाद आपकी राशि वृषभ में प्रवेश करेगा. इसलिए दिन के पहले भाग में मानसिक बेचैनी, hidden pressure और overthinking बढ़ सकती है, जबकि रात के बाद emotional stability, financial planning और family matters पर focus बढ़ेगा. आपकी राशि में सूर्य और बुध की स्थिति पैसा, communication और practical decisions को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव income opportunities, networking और public image को support देगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय भरोसा और financial commitment दोनों सोच-समझकर करना जरूरी रहेगा.

आज का दिन कई लोगों को अपने future security, savings और रिश्तों के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर सकता है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज discipline, patience और कर्म आधारित फैसले ज्यादा लाभकारी साबित होंगे. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव married life और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, मीडिया, finance, retail और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज financial planning, budgeting, negotiation और client dealing से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को hidden competition और office politics से सावधान रहना होगा.

किसी colleague या senior authority के साथ communication में misunderstanding पैदा हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. यदि आप नया investment, property deal, job switch या partnership की planning कर रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें. हर document और detail ध्यान से जांचना जरूरी रहेगा.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, investment या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन luxury items, gadgets, travel, family responsibility या social commitments से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment या impulsive buying नुकसान करा सकती है. Long-term planning और safe investment strategy पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional maturity और patience दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ पैसा, future planning या family responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर stubborn behavior तनाव बढ़ा सकता है. Married लोगों के लिए आज emotional support और understanding ज्यादा जरूरी रहेगी.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव दांपत्य जीवन में commitment और stability बढ़ाने वाला माना जा रहा है. अविवाहित लोगों को social circle या professional environment से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, throat related परेशानी, neck pain, hormonal imbalance या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाएगा. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक रहेगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर दांपत्य सुख और परिवार की समृद्धि की कामना करें.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए networking, communication, करियर planning और रिश्तों में balance बनाए रखने की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, रिश्तों और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके लाभ भाव को सक्रिय करेगा, जिससे social networking, teamwork, public interaction और future planning से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक थकान, overthinking और emotional sensitivity बढ़ सकती है. आपकी राशि में गुरु और शुक्र की मजबूत स्थिति communication skill, confidence और public image को support करेगी. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव hidden planning, strategic thinking और financial awareness बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति career pressure और responsibilities को लेकर seriousness बढ़ा सकती है.

आज का दिन कई मिथुन राशि वालों को यह एहसास करा सकता है कि केवल smart communication ही नहीं, बल्कि disciplined execution भी जरूरी है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज shortcuts की बजाय practical planning और patience ज्यादा लाभकारी रहेगा. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव रिश्तों और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, marketing, education, sales और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज networking, presentations, meetings, client dealing और public communication based कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को नए opportunities, collaborations या future projects को लेकर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

हालांकि, competition और office politics को हल्के में लेना नुकसानदेह हो सकता है. किसी colleague या senior authority के साथ communication gap misunderstanding पैदा कर सकता है. यदि आप job switch, नया startup, investment या partnership की planning कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन positive संकेत दे रहा है. Income opportunities और networking के जरिए लाभ मिलने की संभावना रहेगी. हालांकि luxury items, gadgets, travel या social commitments पर खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment और जल्दबाजी में लिए गए financial risks से बचना जरूरी रहेगा. Long-term planning और disciplined savings अधिक लाभकारी साबित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में communication सबसे बड़ा factor रहेगा. Partner के साथ future planning, commitment या emotional expectations को लेकर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर confusion या misunderstanding बढ़ सकती है, इसलिए clarity बनाए रखना जरूरी रहेगा.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में emotional bonding और stability को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को किसी नए social connection या professional environment से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, sleep disturbance, throat related परेशानी, anxiety या body fatigue परेशान कर सकती है. लगातार mental workload और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और digital detox आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 6

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और career pressure को संतुलित करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर दांपत्य सुख और परिवार की समृद्धि की कामना करें.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, रिश्तों और जीवन की स्थिरता को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके कर्म भाव को सक्रिय करेगा, जिससे career pressure, public image, leadership और professional responsibilities बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे networking, future planning और social connections से जुड़े मामलों में focus बढ़ सकता है. आपकी राशि से दशम भाव में मंगल की मजबूत स्थिति ambition और leadership को बढ़ा रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव networking, communication और influential लोगों से संपर्क मजबूत करने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय emotional decisions की बजाय practical thinking ज्यादा जरूरी रहेगी.

आज का दिन कई कर्क राशि वालों को अपने career direction, family responsibility और long-term security के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर सकता है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि discipline, patience और कर्म आधारित फैसले आज अधिक लाभकारी साबित होंगे. वहीं वट सावित्री व्रत वैवाहिक जीवन और emotional commitment को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, मीडिया, education, healthcare, government sector और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज management pressure, deadlines और performance expectations बढ़ सकती हैं. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को leadership दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन emotional reaction image खराब कर सकता है.

Senior authority या management के साथ बातचीत में patience और professionalism बनाए रखना जरूरी रहेगा. यदि आप job switch, promotion discussion, business expansion या नया investment सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें. Hidden competition और office politics को हल्के में न लें.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा investment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन family responsibility, property, travel या social commitments से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment या जल्दबाजी में किया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term savings और disciplined planning पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional understanding और patience दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ future planning, family responsibility या financial matters को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों को दिल पर लेने से तनाव बढ़ सकता है. Married लोगों के लिए emotional support और maturity जरूरी रहेगी.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में commitment और stability को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को social circle या professional environment से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, BP, chest related परेशानी, acidity, body fatigue या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार workload और emotional pressure मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सिल्वर और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और career pressure को संतुलित करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर परिवार और दांपत्य सुख की कामना करें.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए भाग्य, करियर growth और personal image को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, भाग्य और रिश्तों को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा, जिससे confidence, travel planning, higher learning, career expansion और नए अवसरों से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे career pressure, public image और professional responsibilities को लेकर focus बढ़ेगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य वृषभ राशि में बुध के साथ स्थित होकर practical planning, financial awareness और leadership quality को मजबूत कर रहे हैं. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव networking, social influence और public recognition को support देगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि overconfidence या ego based decisions इस समय नुकसान दे सकते हैं.

आज का दिन कई सिंह राशि वालों को अपने future goals, reputation और life direction को लेकर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर सकता है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि discipline, patience और grounded behavior ही आगे सफलता दिलाएंगे. वहीं वट सावित्री व्रत वैवाहिक रिश्तों और commitment को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, राजनीति, education, administration और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज leadership roles, presentations, client meetings और public interaction based कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को management या senior authority से recognition मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, workplace में ego clash या unnecessary dominance image खराब कर सकता है. किसी colleague या authority figure के साथ communication में patience रखना जरूरी रहेगा. यदि आप job switch, business expansion, foreign opportunity या नया investment सोच रहे हैं, तो हर detail को ध्यान से analyze करें.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन positive संकेत दे रहा है. Income opportunities और career growth से जुड़े नए रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि luxury lifestyle, travel, gadgets या social status से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment या जल्दबाजी में लिया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term planning और practical budgeting पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में attention, respect और emotional understanding दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ future planning, commitment या family matters को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर ego बढ़ने से तनाव पैदा हो सकता है. Married लोगों को dominance कम रखने की सलाह दी जाती है.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में emotional bonding और stability को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को travel, social circle या professional environment से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, BP, body heat, migraine, acidity या sleep disturbance परेशान कर सकती है. लगातार workload और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, balanced diet और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: गोल्डन और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. सूर्यदेव को जल अर्पित करना भी शुभ रहेगा. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और career pressure को संतुलित करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर दांपत्य सुख और परिवार की समृद्धि की कामना करें.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक फैसलों, hidden pressure और रिश्तों में maturity बनाए रखने की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, जिम्मेदारियों और emotional stability को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे hidden stress, financial matters, emotional sensitivity और deep thinking बढ़ सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे future planning, travel, learning और career direction को लेकर clarity बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी बुध वृषभ राशि में सूर्य के साथ स्थित होकर practical thinking, communication और financial awareness को मजबूत कर रहे हैं. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव career visibility, networking और public image को support देगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति रिश्तों और partnerships में patience बनाए रखने का संकेत दे रही है.

आज का दिन कई कन्या राशि वालों को यह एहसास करा सकता है कि केवल perfection नहीं, बल्कि emotional balance और practical patience भी जरूरी है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि discipline, transparency और जिम्मेदारी के साथ लिए गए फैसले आगे लाभकारी साबित होंगे. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों और emotional commitment को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, finance, analytics, media, education, healthcare और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज confidential projects, financial planning, research based work और strategic discussions में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को office politics और hidden competition से सावधान रहना होगा.

Senior authority या management के साथ communication में professionalism बनाए रखें. यदि आप नया investment, partnership, loan, job switch या business expansion की planning कर रहे हैं, तो documents और details ध्यान से जांचें. जल्दबाजी या incomplete information नुकसान करा सकती है.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन tax, EMI, health expenses, family responsibility या travel related खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment या जल्दबाजी में लिया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term savings और practical budgeting पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional maturity और clarity दोनों जरूरी रहेंगी. Partner के साथ पैसा, future security या family responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर overthinking तनाव बढ़ा सकती है. Married लोगों को unnecessary criticism से बचना होगा.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में stability और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को किसी mature और practical व्यक्ति से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, digestion related परेशानी, acidity, hormonal imbalance, sleep disturbance या body fatigue परेशान कर सकती है. लगातार mental pressure और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, balanced diet और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाएगा. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और decision making मजबूत करने में सहायक रहेगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर परिवार और दांपत्य सुख की कामना करें.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए रिश्तों, partnerships और career coordination को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे रिश्तों, जिम्मेदारियों और कर्म आधारित फैसलों को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे relationships, partnerships, public dealing और professional coordination से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे financial matters, emotional depth और future security को लेकर सोच बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र मिथुन राशि में गुरु के साथ स्थित होकर networking, communication skill और social image को मजबूत कर रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव financial planning, hidden strategy और practical decisions को प्रमुख बनाएगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय work-life balance बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.

आज का दिन कई तुला राशि वालों को यह एहसास करा सकता है कि केवल diplomacy ही नहीं, बल्कि clear boundaries और disciplined decisions भी जरूरी हैं. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज किए गए कर्म और commitments आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकते हैं. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, media, law, marketing, fashion, public dealing और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज teamwork, client meetings, negotiations और partnerships based कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को management और colleagues दोनों के साथ balanced communication बनाए रखना होगा.

किसी colleague या business partner के साथ misunderstanding की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर commitment और discussion को स्पष्ट रखें. यदि आप नया agreement, partnership, investment या job switch सोच रहे हैं, तो हर detail को ध्यान से analyze करें. जल्दबाजी या emotional decision नुकसान करा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन luxury lifestyle, travel, social commitments या relationship related खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment और जल्दबाजी में लिया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term planning और practical budgeting पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional understanding, communication और patience तीनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ भविष्य, पैसा या family responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर ego clash या misunderstanding तनाव बढ़ा सकती है. Married लोगों को emotional presence बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में stability, trust और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को social circle या professional environment से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, lower back pain, hormonal imbalance, sleep disturbance या body fatigue परेशान कर सकती है. लगातार लोगों को खुश रखने की कोशिश मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी, balanced diet और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और relationship pressure को संतुलित करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर दांपत्य सुख और परिवार की समृद्धि की कामना करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए काम के दबाव, रिश्तों में clarity और आर्थिक planning को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, जिम्मेदारियों और रिश्तों को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके षष्ठ भाव को सक्रिय करेगा, जिससे workload, competition, health issues और daily routine से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे relationships, partnerships और emotional expectations को लेकर focus बढ़ सकता है. आपकी राशि के स्वामी मंगल मेष राशि में मजबूत स्थिति में रहकर energy, confidence और competitive spirit को बढ़ा रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव partnerships, negotiations और public dealing को प्रभावित करेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि emotional impulsiveness या ego based reaction इस समय नुकसान दे सकते हैं.

आज का दिन कई वृश्चिक राशि वालों को यह एहसास करा सकता है कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि patience और emotional control भी जरूरी है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि disciplined routine, कर्म और जिम्मेदारी के साथ लिए गए फैसले लंबे समय में लाभकारी साबित होंगे. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, healthcare, technology, defense, media और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज deadlines, management pressure और competition बढ़ी हुई महसूस हो सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को अपनी performance साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन workplace politics और hidden competition को हल्के में लेना नुकसानदेह हो सकता है.

किसी colleague या senior authority के साथ communication में aggression image खराब कर सकता है. यदि आप job switch, नया investment, partnership या business expansion की planning कर रहे हैं, तो हर detail और document ध्यान से जांचें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला future pressure बढ़ा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा investment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन health expenses, gadgets, travel, family responsibility या daily routine से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment, crypto या जल्दबाजी में लिया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term planning और disciplined savings पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional understanding और trust दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ future planning, पैसा या family responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर suspicion या overreaction तनाव बढ़ा सकता है. Married लोगों को unnecessary dominance और possessiveness से बचने की सलाह दी जाती है.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में commitment और stability को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को किसी emotionally mature या strong personality से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, BP, body pain, acidity, sleep disturbance या body fatigue परेशान कर सकती है. लगातार workload और मानसिक दबाव थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, balanced diet और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings और emotional sensitivity भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: मरून और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और career pressure को संतुलित करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर दांपत्य सुख और परिवार की समृद्धि की कामना करें.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए creativity, career opportunities और रिश्तों में emotional maturity बनाए रखने की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, जिम्मेदारियों और रिश्तों को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे creativity, confidence, leadership, love life और future planning से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे workload, health और daily routine से जुड़े मामलों पर focus बढ़ सकता है. आपकी राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में शुक्र के साथ स्थित होकर partnerships, networking और communication based कामों को support दे रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव practical planning, work management और financial awareness को मजबूत करेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय family pressure और emotional imbalance को नजरअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है.

आज का दिन कई धनु राशि वालों को यह एहसास करा सकता है कि केवल enthusiasm और confidence ही नहीं, बल्कि discipline और grounded approach भी जरूरी है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि जिम्मेदारी और patience के साथ लिए गए फैसले लंबे समय में लाभकारी साबित होंगे. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, media, education, digital platform, marketing, administration और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज presentations, public interaction, networking और creative projects based कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को recognition या नई responsibility मिलने के संकेत हैं.

हालांकि overconfidence या जल्दबाजी में लिया गया decision image खराब कर सकता है. किसी colleague या senior authority के साथ communication में patience बनाए रखना जरूरी रहेगा. यदि आप job switch, नया startup, investment या business expansion की planning कर रहे हैं, तो हर detail को practical नजरिए से analyze करें.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन positive संकेत दे रहा है. Income opportunities और networking के जरिए लाभ मिलने की संभावना रहेगी. हालांकि luxury lifestyle, travel, gadgets या entertainment से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment या जल्दबाजी में लिया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term planning और disciplined savings पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में excitement और emotional understanding दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ future planning, commitment या family responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर ego या stubbornness तनाव बढ़ा सकती है. Married लोगों को emotional presence बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में commitment और stability को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को social circle, travel या professional environment से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, acidity, body heat, liver related परेशानी, sleep disturbance या body fatigue परेशान कर सकती है. लगातार workload और mental pressure थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, balanced diet और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करना भी शुभ रहेगा. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और career pressure को संतुलित करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर दांपत्य सुख और परिवार की समृद्धि की कामना करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए communication, career planning और रिश्तों में balance बनाए रखने की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, जिम्मेदारियों और रिश्तों को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेगा, जिससे communication, networking, travel, meetings और decision making से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे family matters, emotional security और property related सोच बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में स्थित होकर financial planning, disciplined thinking और practical decisions को मजबूत कर रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव family responsibility, communication और emotional maturity को प्रभावित करेगा. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव creativity, public image और networking skill को support देगा.

आज का दिन कई कुंभ राशि वालों को यह एहसास करा सकता है कि केवल ideas और planning ही नहीं, बल्कि consistent execution भी जरूरी है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज जिम्मेदारी और patience के साथ लिए गए फैसले भविष्य में मजबूत परिणाम दे सकते हैं. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, technology, media, marketing, digital platform, administration और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज meetings, presentations, networking, public communication और travel based कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को नए opportunities, collaborations या future projects को लेकर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

हालांकि जल्दबाजी में communication या unnecessary arguments image खराब कर सकते हैं. किसी colleague, sibling या senior authority के साथ misunderstanding की स्थिति बन सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. यदि आप job switch, नया startup, partnership या investment की planning कर रहे हैं, तो हर detail और document ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन gadgets, travel, family responsibility, property matters या social commitments से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment या जल्दबाजी में लिया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term savings और disciplined financial planning अधिक लाभकारी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में communication और emotional understanding दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ future planning, family matters या financial responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर stubbornness या emotional distance तनाव बढ़ा सकता है. Married लोगों को emotional presence बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में stability, trust और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को social circle, networking या professional environment से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, anxiety, neck pain, sleep disturbance, body fatigue या screen related परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार mental workload और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, balanced diet और digital detox आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और career pressure को संतुलित करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर परिवार और दांपत्य सुख की कामना करें.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 16 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए आर्थिक planning, emotional balance और career responsibility को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी. इस दिन शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री व्रत का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कर्म, जिम्मेदारियों और रिश्तों को लेकर गंभीरता कई गुना बढ़ सकती है.

चंद्रमा दिनभर मेष राशि में रहकर आपके धन भाव को सक्रिय करेगा, जिससे पैसा, communication, family matters और financial planning से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. रात 10:47 PM के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे networking, travel, communication और decision making से जुड़े मामलों में focus बढ़ेगा. आपकी राशि में शनि की स्थिति आपको practical thinking, discipline और long-term responsibility की तरफ धकेल रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव communication skill, networking और financial awareness को मजबूत करेगा. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव family matters, comfort zone और emotional expectations को प्रभावित कर सकता है.

आज का दिन कई मीन राशि वालों को यह एहसास करा सकता है कि केवल emotions और intuition ही नहीं, बल्कि disciplined planning और practical execution भी जरूरी है. शनि जयंती और शनि अमावस्या का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज किए गए कर्म और financial decisions भविष्य में बड़ा असर डाल सकते हैं. वहीं वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, media, finance, education, healthcare, digital platform और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज communication, presentations, client dealing और financial planning based कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को management या senior authority की expectations बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं.

हालांकि emotional decision या confusion image और productivity दोनों को प्रभावित कर सकते हैं. किसी colleague या family member के साथ communication gap misunderstanding पैदा कर सकता है. यदि आप नया investment, property planning, business expansion या job switch सोच रहे हैं, तो हर detail और document को practical नजरिए से analyze करें.

राहुकाल सुबह 08:53 AM से 10:35 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement, बड़ा financial commitment या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income opportunities बनी रहेंगी, लेकिन family responsibility, luxury items, travel, पूजा-पाठ या emotional spending से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment या जल्दबाजी में लिया गया financial risk नुकसान करा सकता है. Long-term savings और disciplined financial planning पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional understanding और clarity दोनों जरूरी रहेंगी. Partner के साथ future planning, पैसा या family responsibility को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर emotional reaction तनाव बढ़ा सकता है. Married लोगों को emotional presence और patience बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

वट सावित्री व्रत का प्रभाव वैवाहिक रिश्तों में stability, trust और emotional bonding को मजबूत करने वाला माना जाता है. अविवाहित लोगों को networking, social circle या professional environment से नए connection के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, throat related परेशानी, sleep disturbance, body fatigue या emotional exhaustion परेशान कर सकती है. लगातार mental pressure और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, balanced diet और proper rest आपके लिए जरूरी रहेगा. अमावस्या का प्रभाव mood swings और emotional sensitivity भी बढ़ा सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और decision making को मजबूत करने में सहायक माना जाएगा. वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर परिवार और दांपत्य सुख की कामना करें.

यह भी पढ़ें- Shani Jayanti 2026: नौकरी, पैसा और कोर्ट-कचहरी के मामलों में बड़ा बदलाव ला सकता है ये दिन, जानिए गुप्त संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.