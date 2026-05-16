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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 16 May 2026: मकर राशि वाले आज दफ्तर में अहंकार से बचें, टीम वर्क फेल होने की आशंका; जानें उपाय

Aaj ka Makar Rashifal 16 May 2026: मकर राशि वाले आज दफ्तर में अहंकार से बचें, टीम वर्क फेल होने की आशंका; जानें उपाय

Capricorn Horoscope 16 May 2026: मकर राशि वालों के लिए आज शनि जयंती पर सुलझेंगे जमीन-जायदाद के मामले! लेकिन दफ्तर की राजनीति और घरेलू कलह से रहें दूर. जानिए मकर राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष संयोग है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 4थे भाव (सुख, माता और भूमि-भवन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी शनि देव की जयंती पर आज रूचक योग, लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा, जो आपको संपत्ति के मामलों में बड़ी राहत देगा, लेकिन पारिवारिक और कार्यस्थल के मोर्चे पर धैर्य रखने की सलाह भी देता है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से भूमि, भवन और रियल एस्टेट से जुड़े पुराने मामले सुलझेंगे. हालांकि, बिजनेस के लिहाज से सतर्कता जरूरी है. बिजनेसमैन अपनी आगामी प्लानिंग और रणनीतियों को पूरी तरह गुप्त (Hidden) रखें. इस समय कर्मचारियों या किसी बाहरी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें, ताकि किसी बड़े आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रहा जा सके.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है. दफ्तर में चल रहे किसी विवाद में अपने अहंकार (Ego) को त्यागकर ही आप स्थिति को संभाल पाएंगे, अन्यथा टीम वर्क पूरी तरह विफल हो सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज चुप रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है; ऑफिस की गंदी राजनीति आपको मानसिक रूप से थका सकती है.

कला और रचनात्मकता (Art & Creativity)

कलाकारों, लेखकों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा असमंजस भरा रह सकता है. किसी मानसिक समस्या या तनाव के कारण आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा, जिससे दिमाग में नए विचार आने में बाधा होगी. आपकी कला की आलोचना भी हो सकती है. इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज 'ॐ ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

पारिवारिक जीवन और खुशियां (Family Life)

शनि जयंती पर घर के बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण चलते हुए कामों में रुकावट आ सकती है. छोटी सी बात भी आज बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, जिससे घर की शांति भंग होने की आशंका है. धैर्य से काम लें, वरना वर्षों से बनी-बनाई साख को परिवार के अंदरूनी कलह से ठेस पहुँच सकती है.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (साहस और ऊर्जा का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें. पूर्व दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 May 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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