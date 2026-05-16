Aaj ka Makar Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष संयोग है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 4थे भाव (सुख, माता और भूमि-भवन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी शनि देव की जयंती पर आज रूचक योग, लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा, जो आपको संपत्ति के मामलों में बड़ी राहत देगा, लेकिन पारिवारिक और कार्यस्थल के मोर्चे पर धैर्य रखने की सलाह भी देता है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से भूमि, भवन और रियल एस्टेट से जुड़े पुराने मामले सुलझेंगे. हालांकि, बिजनेस के लिहाज से सतर्कता जरूरी है. बिजनेसमैन अपनी आगामी प्लानिंग और रणनीतियों को पूरी तरह गुप्त (Hidden) रखें. इस समय कर्मचारियों या किसी बाहरी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें, ताकि किसी बड़े आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रहा जा सके.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है. दफ्तर में चल रहे किसी विवाद में अपने अहंकार (Ego) को त्यागकर ही आप स्थिति को संभाल पाएंगे, अन्यथा टीम वर्क पूरी तरह विफल हो सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज चुप रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है; ऑफिस की गंदी राजनीति आपको मानसिक रूप से थका सकती है.

कला और रचनात्मकता (Art & Creativity)

कलाकारों, लेखकों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा असमंजस भरा रह सकता है. किसी मानसिक समस्या या तनाव के कारण आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा, जिससे दिमाग में नए विचार आने में बाधा होगी. आपकी कला की आलोचना भी हो सकती है. इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज 'ॐ ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जाप करें.

पारिवारिक जीवन और खुशियां (Family Life)

शनि जयंती पर घर के बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण चलते हुए कामों में रुकावट आ सकती है. छोटी सी बात भी आज बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, जिससे घर की शांति भंग होने की आशंका है. धैर्य से काम लें, वरना वर्षों से बनी-बनाई साख को परिवार के अंदरूनी कलह से ठेस पहुँच सकती है.

भाग्यशाली रंग: लाल (साहस और ऊर्जा का प्रतीक)

लाल (साहस और ऊर्जा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें. पूर्व दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

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