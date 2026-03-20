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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म'दज्जाल' आने वाला है? जानें सोशल मीडिया पर फैल रहे डरावने वीडियो और डिजिटल अफवाहों की पूरी सच्चाई

'दज्जाल' आने वाला है? जानें सोशल मीडिया पर फैल रहे डरावने वीडियो और डिजिटल अफवाहों की पूरी सच्चाई

सोशल मीडिया पर 'Dajjal Coming Soon' और 'Signs of Dajjal' ट्रेंड क्यों वायरल हो रहा है? क्या सच में कयामत करीब है या ये सिर्फ डिजिटल डर है, जानें पूरी सच्चाई.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Mar 2026 02:32 PM (IST)
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दज्जाल आने वाला है? सोशल मीडिया पर 'Dajjal Coming Soon', 'Signs of Dajjal' और 'Qayamat Near' जैसे कीवर्ड्स के साथ जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, उन्होंने लोगों के बीच एक डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दी है, लेकिन सीधा और फेक्ट आधारित जवाब यही है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाणिक संकेत या पुष्टि नहीं है जो यह साबित करे कि दज्जाल के आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

इस्लामी मान्यताओं में Dajjal (दज्जाल) का जिक्र जरूर मिलता है, जहां उसे कयामत से पहले आने वाला एक बड़ा धोखेबाज बताया गया है, लेकिन यह एक भविष्य से जुड़ी अवधारणा है और इसे लेकर अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग व्याख्याएं भी मौजूद हैं.

समस्या तब शुरू होती है जब Instagram Reels, YouTube Shorts और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना संदर्भ के हदीस, एडिटेड वीडियो और सनसनीखेज टाइटल्स के जरिए यह दावा किया जाने लगता है कि 'End Time शुरू हो चुका है' या 'Dajjal आने वाला है', जबकि इन दावों का कोई ठोस धार्मिक या तथ्यात्मक आधार नहीं होता.

सोशल मीडिया के इस दौर में असल में यह पूरा मामला एल्गोरिथम और यूजर बिहेवियर का है. डर और रहस्य से जुड़ा कंटेंट सबसे ज्यादा क्लिक और शेयर पाता है, इसलिए प्लेटफॉर्म्स उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं.

हाल के समय में युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाएं और Artificial Intelligence (AI) जैसी चीजों को जोड़कर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये 'Signs of Dajjal' हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसी घटनाएं इतिहास के हर दौर में अलग-अलग रूप में मौजूद रही हैं. धार्मिक ग्रंथों में जो संकेत बताए गए हैं, जैसे झूठ का बढ़ना, नैतिक गिरावट या भ्रम का फैलना, वे व्यापक हैं और उनकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं, इसलिए हर वर्तमान घटना को सीधे 'Qayamat' से जोड़ना सही नहीं माना जाता.

कई आधुनिक स्कॉलर्स दज्जाल को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी देखते हैं, ऐसी शक्ति जो सच और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है. अगर इस नजरिए से आज के डिजिटल दौर को देखें, तो Deepfake, AI-generated content और Fake News का तेजी से फैलना इस बात की ओर जरूर इशारा करता है कि सूचना का संकट पहले से ज्यादा गहरा हो चुका है, लेकिन इसे सीधे इस निष्कर्ष से जोड़ देना कि Dajjal आ चुका है या आने वाला है, एक गलत और जल्दबाजी में लिया गया निष्कर्ष है.

विश्वसनीयता के नजरिए से इस विषय पर वही जानकारी मान्य है जो प्रमाणिक धार्मिक स्रोतों, स्थापित इस्लामी विद्वानों और शोध आधारित व्याख्याओं से आती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप्स, अनजान पेजों या बिना स्रोत वाले वीडियो को अंतिम सत्य मान लेना न केवल भ्रामक है बल्कि कई बार अनावश्यक डर भी पैदा करता है. ऐसे विषय, जो आस्था और भय दोनों से जुड़े हों, उनमें संतुलन और समझ सबसे ज्यादा जरूरी होती है.

अंत में सच्चाई यही है कि Dajjal का जिक्र धार्मिक परंपराओं में जरूर है, लेकिन 'Dajjal Coming' का जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है, वह वास्तविकता से ज्यादा एक वायरल नैरेटिव है, जो डर, जिज्ञासा और क्लिकबेट पर आधारित है. ऐसे में सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि हम हर जानकारी को जांचें, प्रमाणिक स्रोतों पर भरोसा करें और बिना वजह के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा धोखा वही है जो सच की तरह दिखता है, लेकिन होता नहीं है

यह भी पढ़ें- फिलीपींस में खनन अभियान के दौरान मिले 10,000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र! शोधकर्ता हुसैन का चौंकाने वाला दावा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 20 Mar 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Astro Special Dajjal

Frequently Asked Questions

क्या दज्जाल के आने का कोई प्रमाणिक संकेत है?

अभी तक ऐसा कोई प्रमाणिक संकेत या पुष्टि नहीं है जो यह साबित करे कि दज्जाल के आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे तथ्यात्मक नहीं हैं।

इस्लामी मान्यताओं में दज्जाल का क्या अर्थ है?

इस्लामी मान्यताओं में दज्जाल को कयामत से पहले आने वाला एक बड़ा धोखेबाज बताया गया है। यह एक भविष्य से जुड़ी अवधारणा है जिस पर विद्वानों की अलग-अलग व्याख्याएं हैं।

सोशल मीडिया पर 'दज्जाल आ रहा है' जैसे दावे क्यों वायरल होते हैं?

डर और रहस्य से जुड़ा कंटेंट सबसे ज्यादा क्लिक और शेयर पाता है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका धार्मिक या तथ्यात्मक आधार कम होता है।

क्या युद्ध, AI या प्राकृतिक आपदाएं 'दज्जाल के संकेत' हैं?

ऐसी घटनाएं इतिहास के हर दौर में अलग-अलग रूप में मौजूद रही हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताए गए संकेत व्यापक हैं और उनकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं, इसलिए हर वर्तमान घटना को सीधे कयामत से जोड़ना सही नहीं है।

हमें दज्जाल से संबंधित किस प्रकार की जानकारी पर भरोसा करना चाहिए?

विश्वसनीय जानकारी प्रमाणिक धार्मिक स्रोतों, स्थापित इस्लामी विद्वानों और शोध आधारित व्याख्याओं से आती है। सोशल मीडिया पर बिना स्रोत वाले वीडियो को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए।

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