Aaj ka Meen Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन संयोग है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और कुटुंब स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि पर बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग का विशेष प्रभाव रहने वाला है, जो आपके करियर, व्यापार और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभकारी है. विकट परिस्थितियों के बीच भी आप अपनी चतुराई और सूझबूझ से वैकल्पिक रास्तों का चयन करेंगे, जिससे आपकी सप्लाई चेन (Supply Chain) निर्बाध रूप से चलती रहेगी. आज का दिन कोई नई व्यापारिक डील साइन करने के लिए सबसे उत्तम है, जो आपको भविष्य में लंबे समय तक बड़ा आर्थिक लाभ देगी. दूसरा चंद्रमा होने के कारण आज अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल और उससे जुड़े दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. करियर में लंबे समय से आ रही सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी. जो जातक नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण की राह देख रहे थे, उन्हें अपनी मनचाही प्रोफाइल या पसंदीदा विभाग में ट्रांसफर मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं. तकनीकी और आईटी क्षेत्र (Technology Sector) से जुड़े लोगों के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर या गैजेट उनके काम की गति को चार गुना बढ़ा देगा, जिससे वे समय से पहले अपने टारगेट पूरे कर लेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास का है. जो विषय पहले बहुत कठिन और जटिल लगते थे, अब वे आपको आसानी से समझ आने लगेंगे. पढ़ाई में एकाग्रता और बुद्धि की प्रखरता बनाए रखने के लिए आज 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Romance)

लव लाइफ के लिहाज से वीकेंड का यह दिन बेहद खुशनुमा रहने वाला है. प्रेम संबंधों में रोमांच और आपसी आकर्षण बढ़ेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत यात्रा या लॉन्ग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते को एक नई मजबूती और ताजगी मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आकाश जैसा विस्तार और शांति)

स्काई ब्लू (आकाश जैसा विस्तार और शांति) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आज आपके लिए शुभ रहेगा.

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