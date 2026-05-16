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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 16 May 2026: मीन राशि वालों की नई बिजनेस डील कराएगी बड़ा मुनाफा, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांच

Aaj ka Meen Rashifal 16 May 2026: मीन राशि वालों की नई बिजनेस डील कराएगी बड़ा मुनाफा, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांच

Pisces Horoscope 16 May 2026: मीन राशि व्यापार में नई डील साइन करने के लिए दिन उत्तम है. करियर की बाधाएं दूर होंगी. जानिए मीन राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन संयोग है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और कुटुंब स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि पर बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग का विशेष प्रभाव रहने वाला है, जो आपके करियर, व्यापार और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभकारी है. विकट परिस्थितियों के बीच भी आप अपनी चतुराई और सूझबूझ से वैकल्पिक रास्तों का चयन करेंगे, जिससे आपकी सप्लाई चेन (Supply Chain) निर्बाध रूप से चलती रहेगी. आज का दिन कोई नई व्यापारिक डील साइन करने के लिए सबसे उत्तम है, जो आपको भविष्य में लंबे समय तक बड़ा आर्थिक लाभ देगी. दूसरा चंद्रमा होने के कारण आज अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल और उससे जुड़े दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. करियर में लंबे समय से आ रही सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी. जो जातक नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण की राह देख रहे थे, उन्हें अपनी मनचाही प्रोफाइल या पसंदीदा विभाग में ट्रांसफर मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं. तकनीकी और आईटी क्षेत्र (Technology Sector) से जुड़े लोगों के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर या गैजेट उनके काम की गति को चार गुना बढ़ा देगा, जिससे वे समय से पहले अपने टारगेट पूरे कर लेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास का है. जो विषय पहले बहुत कठिन और जटिल लगते थे, अब वे आपको आसानी से समझ आने लगेंगे. पढ़ाई में एकाग्रता और बुद्धि की प्रखरता बनाए रखने के लिए आज 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Romance)

लव लाइफ के लिहाज से वीकेंड का यह दिन बेहद खुशनुमा रहने वाला है. प्रेम संबंधों में रोमांच और आपसी आकर्षण बढ़ेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत यात्रा या लॉन्ग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते को एक नई मजबूती और ताजगी मिलेगी.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आकाश जैसा विस्तार और शांति)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आज आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 May 2026 03:55 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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